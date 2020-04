El estudio de Sanidad sobre el coronavirus: una foto dinámica a falta de test para la población

El Gobierno ha decidido emprender ya la marcha hacia la relajación de las medidas de confinamiento decretadas frente al coronavirus. Sobre la mesa tiene un informe de los expertos con las pautas a seguir y los escenarios que se pueden plantear a partir de ahora. Sin embargo, aún no cuenta con datos fiables sobre la propagación y el impacto estimado de la pandemia en la población española.

Ante la acuciante falta de test masivos para detectar a los infectados, el Gobierno anunció un amplio estudio para estimar estadísticamente cuántos ciudadanos han contraído ya el virus y pueden haber desarrollado inmunidad. Tras varias semanas de retraso, el estudio echará finalmente a andar este lunes aunque los resultados definitivos no se conocerán hasta dentro de dos meses.

Los grupos de la oposición interrogaron el viernes al ministro sobre la utilidad del estudio para ir tomando las decisiones cada semana, como la de permitir los paseos de los niños acompañados de un progenitor o la de que todos los adultos -incluidos los ancianos- puedan salir a pasear o hacer deporte a partir del 2 de mayo. El titular de Sanidad puntualizó que no será necesario esperar a los resultados finales, pues se hará en tres oleadas con 21 días de margen entre cada una que permitirán conocer la evolución de la enfermedad en 36.000 hogares de2,5 miembros de media cada uno.

"Lo bueno, al ser algo dinámico, es que puedes ir testando una población representativa de España en cada Comunidad y en cada provincia, incluso dentro del hogar. Como se realizan cuestionarios, también ofrece información valiosa de cómo se está transmitiendo el virus. Al ir siguiendo a todas estas personas, acaba siendo una información bastante precisa", opina el coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades e Infecciones de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Manuel Linares.

El objetivo del trabajo elaborado en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las comunidades autónomas es estimar la prevalencia de infección del coronavirus a través de la detección de anticuerpos. "Ahora tenemos como problema que los test serológicos que se están haciendo fallan mucho. Entonces hace falta hacer estudios a fondo para entender qué está pasando", recuerda Salvador Macip, médico investigador de la Universidad de Leicester (Inglaterra) y de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Asilar focos

Aunque Linares cree que el estudio arrojará "datos fiables, validados y con test que cumplen la normativa", puntualiza que puede no ser la herramienta ideal a la hora de aislar focos concretos. "El estudio es representativo, pero no es una foto global de España. Madrid es muy grande para hacer 6.000 test. Puede ser una idea de cómo está Madrid, pero si tengo un foco en un centro que no está pilotado por ese estudio, necesitaré tener herramientas", apostilla Linares.

"Ahora volvemos las primeras fases de la infección, cuando se estudiaban los contactos de los contagiados para buscar el origen del caso. Y para eso se necesitan test. La clave es que los médicos que trabajamos en primera fila tenemos que tener herramientas", recalca. Como publicó Sanitatem, el estudio genera dudas entre los profesionales de Atención Primaria.

A ello se suman las dudas sobre la verdadera inmunidad que adquieren quienes ya han sido infectados. "De momento no la entendemos. Algunos estudios que se han hecho al principio parece que indicaban que ofrecía una buena inmunidad, pero después ha habido algunos casos en los que se hablaba de reinfecciones", recuerda Macip. "En este momento, saber qué inmunidad hay en la población es esencial para planificar lo que tenemos que hacer a partir de ahora, porque no podremos relajarnos hasta que al menos la mitad de la población tenga anticuerpos", añade.

Tomar decisiones

Sin embargo, no todo se puede fiar a este parámetro. El Ministerio de Sanidad entregó este domingo al presidente del Gobierno el informe 'Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición', en el que reconoce que las estrategias de control de la pandemia no se pueden basar en que la población desarrolle la inmunidad al virus. "En ausencia de una vacuna a corto plazo y dado el alto impacto que tiene el SARS-CoV-2 en la morbimortalidad y en los sistemas sanitarios, no es razonable basar las estrategias de control de la epidemia en que un porcentaje suficientemente alto de la población desarrolle inmunidad total o parcial, lo que implicaría un número inaceptable de casos y de fallecidos", señala el texto.

"Todas las decisiones que se están tomando en todos los países se toman en base a datos que no son buenos ni completos. Así que cualquier dato extra que podamos tener, será bienvenido porque decisiones hay que tomar igualmente", añade Macip sobre el estudio de Sanidad.

"En condiciones normales, desde el punto de vista científico, se esperaría al final del estudio para ver los resultados y entender lo que está pasando. Pero en la situación de excepcionalidad que vivimos, incluso datos incompletos e imperfectos como sean estos a medio camino en el estudio, pueden ayudar tomándolos con la precaución debida. Técnicamente no se tendría que usar este tipo de información hasta el final. Pero con la cantidad de interrogantes que hay ahora, cualquier cosa que pueda aportar información, aunque sea saltándose las normas básicas de la información científica, creo que vale la pena. Será una ayuda más, aunque no sea lo ideal", concluye.