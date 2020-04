El Gobierno asegura que España ha realizado 1,3 millones de test entre PCR y anticuerpos

El Ministerio de Sanidad acaba de actualizar la cifra de test de coronavirus que han realizado los profesionales sanitarios durante la crisis sanitaria del coronavirus. Según un comunicado remitido a los periodistas este lunes por la mañana, en España se han llevado a cabo más de 1,3 millones de test, entre pruebas PCR y test de anticuerpos.

En particular, se han realizado 1.035.522 test PCR y 310.038 pruebas de anticuerpos, que en los últimos días el Ministerio de Sanidad no incluye en el recuento diario de contagiados. La cifra supone una esperada actualización sobre los 930.230 test que había comunicado previamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace semanas.

En España, según el Gobierno, se han realizado 28,6 test por cada 1.000 habitantes. No obstante, esta cifra incluye los dos tipos de pruebas. Si se tienen en cuenta sólo los test de PCR, los más efectivos a la hora de detectar casos activos de coronavirus, la proporción es de 22 pruebas por cada 1.000 habitantes. Los test de anticuerpos, por otro lado, suponen una proporción de 6,6 pruebas por cada 1.000 habitantes.

Como es lógico, Cataluña y Madrid son dos de las comunidades autónomas donde más pruebas diagnósticas se han realizado, ya que son las dos regiones más azotadas por el brote de Covid-19. En Madrid, de acuerdo con los datos remitidos por la Conserjería de Sanidad madrileña al ministerio que dirige Illa, se han realizado un total de 203.892 pruebas PCR. En Cataluña, por otro lado, se han realizado 194.039 PCR.

Por otro lado, según ha informado Sanidad, desde el inicio de la epidemia, el Ministerio de Sanidad ha repartido a las comunidades autónomas un total de 2.802.400 test de anticuerpos. En total, se han adquirido 5 millones de unidades, cuya distribución se completará "en los próximos días".

Este lunes, de manera paralela a la actualización del número de test por parte de Sanidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha incluido por primera vez a nuestro país en el 'top ten' de naciones que más test diagnósticos realizan, después de semanas sin poder ser incluido en el ránking.

En ese sentido, el secretario general de la organización, ha manifestado a través de su cuenta personal de Twitter "lo bueno que es" ver a España entre los diez primeros puestos. La media europea se sitúa en 22,9 test por habitante.

We just updated our data on Diagnostic Testing for COVID-19, revealing significant scaling up of efforts in many @OECD countries. Good to see Spain among top10 testing countries. Increasing testing capacity is crucial for deconfinement strategies &to reduce risks of new outbreaks pic.twitter.com/l8TEkkZDSd