División en la comunidad educativa: ¿deben volver los niños a clase?

El pasado 12 de marzo se suspendieron las lecciones presenciales en España. Desde entonces, las familias españolas se preguntan si sus hijos tendrán que volver a clase o no antes de que acabe el curso.

El Real Decreto del estado de alarma da por "suspendida" la actividad educativa, tanto para centros públicos como privados y establece que "se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible". ¿Hasta cuándo?

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya ha manifestado en más de una ocasión su deseo de que los profesores puedan atender a los alumnos de manera presencial a final de curso. "Aunque sean 15 días, para hacer un repaso general", considera la titular de la cartera.

Celaá ha reiterado este sábado que "nadie va a perder el curso por esta crisis" y, a través de su cuenta de Twitter, ha recordado que vienen ahora unos días de "descanso escolar sin deberes" ante la Semana Santa.

El espejo de China e Italia

Sin embargo, a la vista de lo que está sucediendo en China, la reapertura de los centros escolares podría ser posterior al levantamiento del confinamiento. Además, en el gigante asiático, la peculiar 'vuelta al cole' se está haciendo de forma escalonada y solo se ha llevado a cabo en algunas provincias.

En Italia, donde el cierre de las aulas se decretó el pasado 4 de marzo, no hay fecha prevista para el regreso a las escuelas y las universidades.

Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) consideran que "hablar ahora de que quizá no se vuelve a clase presencial hasta septiembre, desincentiva el trabajo online de los profesores, desmotiva a los alumnos y genera con eso un problema a las familias".

"Es mejor esperar acontecimientos, y no adelantar lo que aún nadie podemos saber. "Tenemos que esperar a la reunión de la Conferencia Sectorial y disponer de más datos", apuntan.

Fuentes de CSIF consideran que, a fecha de hoy, no hay seguridad sanitaria para garantizar que los alumnos puedan volver a las aulas y que sería lógico que no lo hicieran dadas las circunstancias. "No hemos llegado al pico como se había anunciado, por lo que desde CSIF entendemos que el confinamiento deba prolongarse", apuntan.

"Priorizamos que la situación a salvar es la de la salud. En estas circunstancias, entendemos un confinamiento más duro. El descenso de los contagios será lento, por lo que prevemos que acabará a principio de junio. Lo único que se puede hacer es reforzar, garantizar y mejorar la enseñanza telemática en todas las comunidades autónomas", señalan desde CSIF.

En la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) opinan que "emocionalmente les vendrá bien volver a compartir tiempo con sus compañeros y compañeras después de esta grave situación". Aunque sea algunos días. "También les vendrá bien avanzar todo lo que puedan de cara al nuevo curso", comentan desde la confederación.

Nuevas reuniones con las CCAA

El próximo miércoles 8 de abril, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, presidirá una reunión telemática de la Comisión General de Educación con los viceconsejeros de todas las comunidades autónomas. El encuentro precederá la nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, con la ministra Celaá y los responsables autonómicos, el miércoles 15 de abril. Ambas citas servirán para volver a abordar el cierre del curso escolar.

El pasado 25 de marzo, la Conferencia Sectorial acordó suspender las evaluaciones externas en Primaria y Secundaria este curso y un nuevo calendario para la Selectividad, aplazándola hasta finales de junio y primeros de julio. La decisión que contrasta con la tomada la vecina Francia, donde los exámenes que sirven para obtener el título de bachillerato y acceder a la Universidad se han sustituido por una evaluación continua del curso.