Urkullu y Ortuzar piden perdón por el caso De Miguel pero intentan desvincular al PNV

El PNV responde a las condenas por el caso De Miguel. Y lo hace con una actitud paradójica. En unas comparecencias casi simultáneas, tanto el lehendakari, Íñigo Urkullu, como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, han pedido perdón a la sociedad vasca por los hechos condenados, si bien al mismo tiempo han insistido en destacar que lo que se ha juzgado y condenado son "actitudes personales" y no hay condena alguna para el partido.

La condena ha escocido en Sabin Etxea y en Ajuria Enea. La relevancia del caso De Miguel es manifiesta si se tiene en cuenta que este mismo martes han comparecido para dar explicaciones tanto el lehendakari como el presidente del PNV. Urkullu, que presidía el PNV en el momento de los hechos, ha solicitado "las disculpas de la sociedad" tras conocerse la resolución judicial.

"Tolerancia cero"

El presidente del Gobierno vasco ha repetido su "firme rechazo" a este caso y su "tolerancia cero con la corrupción". Ortuzar, por su parte, ha mostrado su "rechazo absoluto" a los hechos condenados y también ha pedido perdón a la sociedad vasca. Y ha querido destacar el trabajo de "decenas y centenares" de cargos públicos que sí trabajan por el bien de los ciudadanos. "La inmensa mayoría en Euskadi somos honrados", ha apostillado.

Igualmente, los dos líderes del PNV han querido remarcar que la sentencia "no es firme" y han repetido una y otra vez que en este caso no se juzgaba al partido, sino "actitudes individuales" de personas que hicieron una "asociación ilícita" con el fin de "lucrarse personalmente". "El partido no está ahí", ha remachado Ortuzar.

Tanto Urkullu como Ortuzar han destacado que el PNV expedientó rápidamente a los hoy condenados por corrupción. Incluso el lehendakari ha destacado que su actitud ha sido "diferente a la de otros partidos" en casos similares.