El Ku Klux Klan se 'cuela' en las sorpresas de los huevos Kinder

A qué niño no le gustan los conocidos como huevos Kinder. Todo el mundo ha abierto un Kinder Sopresa para saber qué pequeño regalo escondía en su interior. No obstante, el último obsequio de la multinacional de chocolates ha dado de que hablar y todo porque algunos lo asocian con la organización supremacista y, por tanto, racista y xenófoba Ku Klux Klan.

La sorpresa se trata de un muñequito del huevo de la marca sujetando tres globos azules que llevan inscritas tres iniciales: KKK.

Rápidamente, los usuarios han comenzado a compartir en redes fotografías de la sorpresa con mensajes como "¿es esta una sorpresa del KKK?" o "¿Mensaje subliminal del KKK?".

Subliminal message? Kinder Surprise Egg featuring 'KKK' balloons https://t.co/t9BR5xrO1G — Abdul' Oseni, MD (@drabdul) 14 de enero de 2019

Muchos de los tuiteros se han tomado la última decisión de Kinder con humor, y han bromeado incluso con el pelo del muñeco. "Esto es solo un poco incómodo. Los padres están horrorizados por los juguetes de huevo Kinder con el pelo de Donald Trump sosteniendo unos globos del KKK. Me refiero a que ver el feo hocico de Trump todos los días en televisión ya es suficientemente malo. Ahora está invadiendo el Kinder Sorpresa", señala un usuario.

Well this is just a bit awkward, as Parents are horrified at Kinder Egg toys with 'Donald Trump hair' holding 'KKK balloons' I mean seeing Trumps ugly mug on tv everyday is bad enough.... Now he’s even invading the Kinder Surprise.#KinderTrumpNightmarehttps://t.co/3ZtA9n4JCl — Darren 🧐🌊 (@Darren_2502) 13 de enero de 2019

Otros, afirman, que hay quienes han comprado un Kinder Sopresa para sus hijos y eso ha terminado en que estos jueguen con un pequeño rubio blanco con unos globos del KKK.

So you buy some kinder surprise for the kids and end up having one of them playing with a Little blonde white dude with KKK balloons. Seriously @kinderus ? pic.twitter.com/hkla6RnMbn — R.S. (@uptown_funked) 30 de noviembre de 2018

"Mi hijo consiguió este regalo en un huevo Kinder: un personaje blanco, con el pelo de donald Trump y con unos globos del KKK. Mkae chocolate grate again? -alusión al mensaje de campaña del magante estadounidense-".

Críticas a la polémica

También los hay que han criticado la polémica suscitada por este hecho y que afirman que se están sacando las cosas de quicio. "Creo que se está dando más significado del que realmente tiene", señala un usuario. "El chocolate se llama Kinder y los globos con la 'K' solo son una insignia de la marca. No es una referencia al KKK", añade.