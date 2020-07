Instagram le cierra la cuenta a UTBH por subir esta foto: "Han sido ataques coordinados"

Las redes sociales funcionan arbitrariamente, o quizá sólo en una dirección en la que parece que siempre salen perdiendo los mismos. El famoso youtuber 'Un Tío Blanco Hetero' ha sido la última víctima de la praxis que impera en estas empresas de comunicación.

Justo un año después de que le cerraran su cuenta de Twitter, Sergio, el joven de 31 años que se 'esconde' tras la máscara (es un decir, todos conocemos su rostro), denuncia que este viernes le ha sucedido lo mismo con su perfil de Instagram.

Hemos hablado con él para conocer los detalles, que explicará más a fondo en un vídeo que subirá a su canal en las próximas horas, según nos ha confirmado.

Instagram le cierra la cuenta a UTBH por esta foto

En Vozpópuli, como ya debes imaginar, somos seguidores de UTBH, por eso nos ha extrañado sobremanera no encontrar su perfil activo en Instagram. Tras ello, este medio ha contactado con Sergio para conocer qué había pasado: "Me han cerrado la cuenta por subir esta foto. Ya ves, con lo que hay en Instagram y a mí me lo cierran por eso", nos cuenta, incrédulo.

La instantánea a la que se refiere es esta, en la que se ve a una joven muy atractiva tapada con la bandera de España. Igual puedes pensar que sí, que es sugerente, pero lo cierto es que esa red social está repleta de chicas semidesnudas.

Sin embargo, esta red social, que pertenece a Facebook, ha considerado que la imagen incumplía sus normas por su contenido demasiado sugerente y/o de carácter sexual.

"Han sido ataques coordinados"

"Esto ha sido resultado de ataques coordinados. Instagram no reconoce si algo 'censura' las normas o no. Cuando te cierran la cuenta es porque muchas personas han denunciado una publicación a la vez", asegura Sergio.

El youtuber nos confiesa además que intuye quiénes están detrás de todo esto: "Justo este jueves me estuvo llamando 'fascista' la cuenta de Cervantes FAQS, que está asociada a los de Facua... lo contaré en mi vídeo".

Ver para creer, amigos.

En 2019 le cerraron la cuenta de Twitter

La censura no es nueva para Sergio, pues hace justo un año, en julio de 2019, le cerraron la cuenta de Twitter por llamar "idiota" a un usuario que le estaba acusando de "pertenecer a una suerte de ideología de violadores", entre otras cosas.

Igual que en este caso, Twitter le eliminó el perfil por "abusos y amenazas". Le ocurrió lo mismo que con Instagram: su salida de esta red social fue debido a las miles de denuncias que recibió de otras personas que, por alguna razón, le querían fuera de ahí, donde tenía más de 75.000 seguidores.

Tras ello, decidió pasarse a Instagram y no abrirse de nuevo Twitter. Y al final, como vemos, ni una cosa ni la otra, al menos de momento. Lo que es evidente es que le quieren fuera de las redes sociales.

COMUNICADO DE UN TÍO BLANCO HETERO.A UTBH le han cerrado permanente la cuenta de Twitter. Aquí explica por qué. pic.twitter.com/oGdBBhbE26 — Libertad y Lo Que Surja 🇦🇩 (@Slaanesh_Adria) July 9, 2019

Quién es 'Un Tío Blanco Hetero' y por qué le quieren fuera de las redes sociales

Queda poca gente en España que no conozca a Un Tío Blanco Hetero (UTBH), pero, por si acaso, os lo contamos.

A través de su canal, en el que ya acumula 310.000 suscriptores y una media de 200.000 reproducciones por vídeo, Sergio, de 31 años, opina fundamentalmente sobre temas políticos y sociales, y acerca de cómo ciertos sectores de la izquierda están coqueteando con peligrosas y autoritarias ideologías identitarias.

El joven, que vive en el barrio de La Latina (Madrid), es irónico y perspicaz en las distancias cortas, rasgos que mantiene cuando se pone la máscara que ya le ha dado una entidad propia en las redes sociales.

En cuanto a su disfraz, UTBH no oculta siempre su rostro, pues lo ha mostrado en varias ocasiones en entrevistas que ha realizado. Según explica él mismo, escogió este atuendo –basado en Batman– no sólo para ocultar su identidad y resaltar entre el resto, sino también para despojarse de su individualidad y representar irónicamente al colectivo al que cierto activismo de izquierda quiere demonizar: los hombres heterosexuales, tan atacados últimamente por el nuevo feminismo.

UTBH, el dolor de cabeza de la izquierda y del feminismo

UTBH comenzó su carrera en YouTube a principios de 2018. Antes de eso, había crecido en Moratalaz y trabajado como diseñador gráfico antes de mudarse a Canadá, donde estudió dos años antes de regresar a España. Fue en el país americano donde se le ocurrió abrir su propio canal.

Su primer vídeo, en el que abordaba las consecuencias del movimiento Me Too, fue subido a la plataforma el 2 de febrero de 2018. Esto marcó el inicio de su carrera.

Su especialidad: señalar las contradicciones del feminismo moderno

La temática de su canal quedó denotada como señalar, siempre con datos y referencias, las contradicciones e inexactitudes del feminismo moderno, así como verbalizar aquello que muchos piensan pero no se atreven a decir.

Víctima de escraches y tachado como "machista, fascista y misógino" por aquellos a los que critica –sobre todo por colectivos feministas–, UTBH se ha convertido en un líder de opinión en España. Su imparcialidad política, además, molesta aún más a sus detractores, pues Sergio no se corta a la hora de apuntar hacia la derecha o hacia la izquierda.

El pasado año, además, UTBH lanzó su primer libro, Prohibir la manzana y encontrar la serpiente (Deusto), escrito con la antropóloga y 'youtuber' Leyre Khyal.

¿Qué opinas de este artista? ¿Lo conocías? ¿Y qué te parece su expulsión de Instagram?