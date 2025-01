Richard Gere, Premio Goya Internacional 2025

Ya se sabe quién recibirá el Premio Goya Internacional 2025. La Academia de Cine ha anunciado este jueves que el actor estadounidense Richard Gere será el galardonado con este reconocimiento en la próxima edición de los 'cabezones', que se celebrará el 8 de febrero en Granada.

Según la institución cinematográfica, Gere recibe el galardón "por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico". El actor, ha protagonizado "algunas de las películas más icónicas de la historia del cine, y ha manifestado un compromiso social en lo personal y profesional". El intérprete recogerá el reciente 'cabezón' -solo se han entregado tres hasta la fecha- después de Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver.

IMAGEN: La actriz Sigourney Weaver recogiendo su Goya Internacional en 2024. EP

El no cuenta con ningún premio ni nominación a los premios Oscar por sus trabajos, pero sí con un Globo de Oro por la película 'Chicago' y con otras tres nominaciones por 'Oficial y caballero' (1982), 'Pretty Woman' (1990) y 'Arbitrage' (2012). También ganó el reconocimiento del Sindicato de Actores y el del Festival de Cine de San Sebastián. En cuanto a televisión, fue nominado en 1993 por su papel en 'En el filo de la duda'.

Gere cuenta con más de cinco décadas de carrerar y con más de 60 películas a sus espaldas, desde unas primeras veces en 'Quiero la verdad' y 'Strike Force', en 1975, hasta las últimas, 'Maybe I Do' (2023) y 'Longing' (2024). Pero conoció la cima del éxito gracias a papeles como los de 'Días del cielo', 'Oficial y caballero', 'American Gigolo', 'The Cotton Club', 'Pretty Woman', y el mencionado musical 'Chicago'.

Favoritas de los premios Goya 2025

Los galardones más relevantes del cine español ya tienen a sus nominados. La Academia anunció el pasado 18 de diciembre quiénes competirán por hacerse con los codiciados 'cabezones' en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Acuden como favoritas 'El 47', con 14 candidaturas; 'La infiltrada', con 13; y 'Segundo premio', con 11. Después de estas, figuran 'La habitación de al lado', con 10 nominaciones; 'La virgen roja', con nueve; y 'La casa en flames' y 'La estrella azul', ambas con ocho.

El galardón más deseado, el de mejor película, caerá en manos de Dani de la Orden, por su 'Casa en flames'; de Marcel Barrena, por 'El 47'; de Javier Macipe, por 'La estrella azul'; de Arantxa Echevarría, por 'La infiltrada' o en las de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, por su 'Segundo premio'.

IMAGEN: Algunos de los nominados en los premios Goya 2025.

En cuanto a dirección, el 'cabezón' se lo podrán llevar Pedro Almodóvar, por 'La habitación de al lado' ('The Room Next Door'); Echevarría, por 'La infiltrada'; Paula Ortiz, por 'La virgen roja'; Aitor Arregi y Jon Garaño, por 'Marco'; y Lacuesta y Rodríguez, por 'Segundo premio'.

En relación a las candidaturas de interpretación, tal y como informa la Academia, aspiran al Goya a mejor actriz protagonista Emma Vilarasau, por 'Casa en flames'; Julianne Moore y Tilda Swinton, por 'La habitación de al lado'; Carolina Yuste, por 'La infiltrada'; y Patricia López Arnaiz, por 'Los destellos'.

En la categoría masculina, optan al premio a mejor actor protagonista Alberto San Juan, por 'Casa en flames'; Eduard Fernández, por 'Marco'; Alfredo Castro, por 'Polvo serán'; Urko Olazabal, por 'Soy Nevenka', y Vito Sanz, por 'Volveréis'. Y, finalmente, el reconocimiento a dirección novel será para Miguel Faus, por 'Calladita'; Pedro Martín-Calero, por 'El llanto'; Javier Macipe, por 'La estrella azul'; Sandra Romero, por 'Por donde pasa el silencio'; y Paz Vega, por 'Rita'.

Goya de Honor 2025, para Aitana Sánchez-Gijón

Casi cuatro décadas ha necesitado la Academia de Cine para galardonar a la actriz Aitana Sánchez-Gijón con un 'cabezón' aunque, de momento, no se trata de un premio a ningún trabajo concreto, sino que recibirá el Goya de Honor de 2025.

IMAGEN: La actriz Aitana Sánchez-Gijón. EP.

La edición 39 de los premios más importantes del cine español será la octava en la historia cuya ceremonia se celebra fuera de Madrid. Hasta este momento, los Goya han viajado a Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Valladolid.

Presentadoras de los premios Goya 2025

En esta ocasión, las encargadas de conducir la gala como presentadoras serán las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling.