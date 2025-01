La española Karla Sofía Gascón, nominada en los premios Oscar 2025

Los galardones más relevantes del cine han dado a conocer sus nominaciones y quiénes parten como favoritas en los premios Oscar 2025. Entre las candidatas, figura uno de los rostros más reconocidos de esta temporada, la intérprete española Karla Sofía Gascón, que optará a la 'estatuilla' a mejor actriz protagonista por su papel en 'Emilia Pérez'.

La actriz nacida en Alcobendas (Madrid), competirá contra Demi Moore, por 'La sustancia' ('The Substance'); Mikey Madison, por su papel en 'Anora'; la brasileña y recientemente galardonada con el Globo de Oro, Fernanda Torres, por 'I'm still here' ('Aún estoy aquí'); y Cynthia Erivo, por protagonizar 'Wicked' por el Oscar a mejor actriz protagonista.

La española se convierte, así, en la primera actriz trans de la historia en recibir una nominación en los premios más codiciados del séptimo arte.

En un principio, las nominaciones de los galardones de Hollywood iban a conocerse el día 17 de enero pero, debido a los devastadores incendios en Los Ángeles (California), se aplazaron hasta el día 19 para, finalmente, conocerse este jueves. Si la fecha no cambia, las 'estatuillas' se entregan el 2 de marzo.

Por el contrario, los directores españoles Dani Freixas y Àlex Lora Cercós se quedan fuera de la contienda por sus 'París 70' y 'La Gran Obra', respectivamente.

Nominadas a mejor película, dirección y actores y actrices

En cuanto a las películas, optan al galardón a mejor cinta el narco-musical 'Emilia Pérez', dirigida por el francés Jacques Audiard; el drama de posguerra 'The Brutalist', protagonizada por uno de los favoritos, Brady Corbet; y la brasileña 'I'm Still Here', de Walter Salles. También lo están 'Anora', de Sean Baker; 'La sustancia', de Coralie Fargeat; 'Un completo desconocido', de James Mangold; 'Dune: Parte 2', de Denis Villenueve; 'Nickel Boys', de RaMell Ross; 'Cónclave', de Edward Berger; y 'Wicked', de Jon M. Chu.

Por su labor en dirección podrían hacerse con la 'estatuilla' los cineastas Audiard ('Emilia Pérez'); Brady Corbet, por 'The Brutalist'; James Mangold, por 'Un complete desconocido'), Baker ('Anora') y Coralie Fargeat ('La sustancia'). Mientras que el Oscar a mejor actor protagonista será para Adrien Brody ('The Brutalist'), Ralph Fiennes ('Cónclave'), Timothée Chalamet ('Un completo desconocido'), Sebastian Stan ('El aprendiz. La historia de Trum') o Colman Domingo ('Las vidas de Sing Sing').

IMAGEN: Algunos de los nominados a los premios Oscar 2025. Lupe Carrasco.

En relación a las categorías de reparto, optan al galardón las actrices Monica Barbaro ('Un completo desconocido'), Ariana Grande ('Wicked'), Isabella Rossellini ('Cónclave'), Zoe Saldaña ('Emilia Pérez') y Felicity Jones ('The Brutalist'). A mejor actor de reparto aspiran Yura Borisov ('Anora'), Kieran Culkin ('A Real Pain'), Edward Norton ('The Brutalist'), Guy Pearce ('The Brutalist') y Jeremy Strong ('The Apprentice').

Nominadas a mejor guion

Finalmente, el guion, otra de las candidaturas más deseadas podrá caer en manos de Daniel Blumberg, por 'The Brutalist'; Volker Bertelmann, por 'Cónclave'; Clément Ducoland Camille, por 'Emilia Pérez'; John Powell y Stephen Schwartz, por 'Wicked'; o Kris Blowers, por 'The Wild Robot' ('Robot Salvaje'), en el caso de texto original. El mejor guion adaptado será el de James Mangold y Jay Coks, por 'Un completo desconocido'; Peter Straughan, por 'Cónclave'; Jacques Audiard, por 'Emilia Pérez'; Ramell Ross y Joslyn Barnes, por 'Nickel Boys'; y Clint Bentley y Greg Kwedar, por 'Sing Sing'.

Favoritas de los premios Oscar 2025

La favorita de los premios Oscar es 'Emilia Pérez', con 13 nominaciones y seguida por 'The Brutalist' y 'Wicked', ambas con 10 nominaciones. Con 8 nominaciones parten 'Un completo desconocido' y 'Cónclave'. Por su parte, 'Anora' está nominada a 6 'estatuillas' y a 5 lo están 'Dune: parte dos' y 'La sustancia'.

Al final de la lista están 'Nosferatu', con 4 nominaciones y 'Aún estoy aquí', 'Las vidas de Sing Sing' y 'The Wild Robot' ambas con 3 candidaturas.