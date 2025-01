La representación española en el equipo de Trump: entradas y salidas con su nuevo mandato

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene clarar sus intenciones en su nuevo mandato. El que ya fue líder de uno de los países más influyentes del mundo renueva su equipo y hace públicos sus primeros planes: detener inmediatamente la entrada ilegal de inmigrantes y expulsar a los que residen en Estados Unidos de forma irregular es uno de los primeros y prioritarios. Así, Trump se prepara para entrar en acción y hace cambios en el equipo de gobierno: algunos españoles pasan a formar parte de él y otros ya han sido despedidos.

La primera nueva incorporación es Darío Gil. Natural de El Palmar, en Murcia, ha sido nombrado subsecretario de Ciencia e Innovación del Departamento de Energía. Hasta el momento, el murciano vicepresidente sénior y director de Investigación de IBM Research. Su incorporación al nuevo Gobierno de la Casa Blanca pone en valor, una vez más, la importancia de la ciencia y la tecnología en su agenda. El nuevo presidente describe al profesional como "destacado" empresario y científico con un "historial distinguido".

Pero lo cierto es que no es la primera vez que Gil acompaña a Trump en su liderazo. Ya en su primer mandato -de 2017 a 2021-, el exvicepresidente de IBM Research participaba en el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología. Y no es la única persona con origen español que se incorpora a su séquito: el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, es de origen canario. Pero si ha habido una personalidad de España que ha llamado la atención y ha destacado entre los movimientos del nuevo presidente, ha sido la del chef José Andrés.

Trump despide al chef José Andrés

Fundador de la organización no gubernamental World Central Kitchen, el chef José Andrés es conocido por sus actos benéficos y actividad solidaria por todo el mundo. Hasta ahora, el asturiano ejercía como asesor en el Consejo Presidencial de Deportes, Salud y Nutrición, pero no una de las primeras medidas de Donald Trump al llegar a la Casa Blanca ha sido destituir al profesional de la cocina. Y no ha sido el único. El exjefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense Mark Milley, Brian Hook -antiguo asesor de Trump para Irán- y Keisha Lance Bottoms, también han sido cesados. «Estáis despedidos», ha zanjado el republicano.

La toma de posesión se desarrollaba sin mayores contratiempos, y aunque imágenes como la del saludo de Elon Musk han sido de lo más polémicas y comentadas, no hay mucho que decir sobre la presencia española en el Capitolio. Tras la ausencia de invitación a Pedro Sánchez, la única representación española ha sido la de la embajadora en Washington Ángeles Moreno Bau. Pero mientras el presidente del Gobierno no acudía a la investidura, el que si que lo hacía era Santiago Abascal, líder de VOX, invitado en su condición de presidente del partido europeo Patriotas.