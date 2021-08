El buen tiempo y las vacaciones son dos momentos extraordinarios para practicar la buena costumbre del aperitivo. Un hábito universal que sirve para estimular el apetito antes de la comida. En España hay una larga y fecunda tradición, con las tapas y pinchos como patrimonio de todos.

Un ritual divertido, variado y atractivo que puede estropearse o potenciarse según el vino que elijamos. No tienen, ni deben ser referencias de campanillas, pero la calidad siempre es necesaria si hablamos de lograr las mejores armonías con los alimentos. Y también es vital que no se trate de un vino demasiado pesado para que no anule el picoteo, pero también para que no llene demasiado.

Hemos seleccionado y catado cinco referencias con las que lucirse y hacer un buen papel. En esta ocasión, no hemos escogido ningún espumoso, pero hay que recordar que en el momento del aperitivo también hacen un excelente papel, especialmente con el jamón ibérico, los fritos o los mariscos.

1) Manzanilla Solear Fina y Añeja

B. Barbadillo/ D.O. Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

PVP recomendado: 18 (pack estuche); 12 euros (botella solamente)

Bodegas Barbadillo cumple este año su bicentenario y, para celebrarlo, ha lanzado esta manzanilla con una preciosa botella emulando a las antiguas, como iniciativa del presidente Manuel Barbadillo. Solear, elaborada con palomino fino 100%, es una de las enseñas de la bodega y esta edición especial consta de tan sólo 12.000 unidades. Una manzanilla fina y añeja a la par y muy similar a la que se puso a la venta hace más de 80 años.

Pack de Manzanilla Solear Edición Bicentenario.

Ha envejecido seis años bajo velo de flor. Una larga crianza biológica que le ha otorgado frescura, aromática, con carácter y una suavidad en boca que le imprime el añejamiento. Irá de fábula con unas almendras, cecina, jamón ibérico, aceitunas manzanilla o quesos curados. Se `puede adquirir el pack con la botella, faja de fibra natural y estuche de madera, o bien la botella sola. De venta en la bodega.

2) Javier Sanz Sauvignon Blanc 2020

Bodegas Javier Sanz/ D.O. Rueda

PVP recomendado: 10,50 euros

Con toda la delicadeza de la sauvignon blanc, una uva muy aromática (especialmente flores) y de amable paso en boca. La variedad se trajo a esta zona desde Francia hace ya 40 años y se ha aclimatado maravillosamente en Rueda. Elaboración minuciosa con criomaceración (maceración en frío, potencia los aromas) y una segunda fermentación muy lenta para conservar todos los perfumes del mosto.

Javier Sanz Sauvignon Blanc.

Se cría sobre lías finas durante dos meses. Un monovarietal de color amarillo pálido y aromas a hierba y flores blancas, también a fruta de hueso y tropicales. Buena acidez, fresco y de cuerpo medio con un final mineral. Casará muy bien con la gamba roja, salmón ahumado, calamares a la romana o guacamole (algo picante y si lleva cebolla). La producción es de 50.000 botellas. Se recomienda servir entre 6 y 8 grados.

3) Viña Alberdi Crianza 2016

Bodegas La Rioja Alta/ D.O.Ca. Rioja

PVP recomendado: 14 euros

Estupendo crianza elaborado con uva propias que este año ha cambiado de imagen con una nueva y bonita etiqueta para presentarse más tarde en más de 70 países. Elaborado con tempranillo 100%, posee dos años de envejecimiento en barricas de roble americano de fabricación propia. Color rubí, aromas a frutas rojas con notas balsámicas y a vainilla. En boca es equilibrado y fresco, con un final suave y redondo.

Viña Alberdi.

Bien elaborado y fácil de beber, complementa a la perfección una comida y su versatilidad también lo hace idóneo para un aperitivo. Hará un buen papel con la empanada de carne, volovanes de champiñones, cazuelitas de paella… asimismo, estará espléndido en una barbacoa. La marca Viña Alberdi nació en 1978 para sustituir al antiguo “Tercer Año” y debe su nombre a Nicolás Alberdi, un antiguo presidente de la bodega.

4) Hito Rosado 2020

B. Cepa 21/ D.O. Ribera del Duero

PVP recomendado: 8,50 euros

Uno de los rosados de Ribera del Duero que encierra lo mejor de la uva tempranillo (tinto fino en la zona) dedicada a este tipo de vinos. Como afirman en la bodega, “de pura cepa para el consumidor del siglo XXI”. Y no dejan de tener razón ya que cumple con todos esos requisitos que actualmente están más en boga, empezando por su bonito color rosa pálido.

Hito Rosado.

Para su elaboración se macera tan solo dos horas y, tras la fermentación y una crianza sobre lías, se embotella. Un rosado aromático (frutas rojas, cítricos…), expresivo y en el punto justo entre frescor y calidez. Equilibrado y elegante, no defraudará porque en boca va más allá de un rosado medio. Hará una buena pareja con todo tipo de quesos, desde el brie al rulo de cabra; con croquetitas de jamón, embutidos como el salchichón o la tortilla de patatas. La etiqueta incluye información del vino en lenguaje Braille.

5) Ramón Bilbao Organic Verdejo 2020

B. Ramón Bilbao/ D.O.Ca. Rioja

PVP recomendado: 8,45 euros

Ramón Bilbao acaba de lanzar este verano Organic, su primera línea de vinos ecológicos, un tinto D.O.Ca. Rioja y un verdejo en la D.O. Rueda. De esta manera se reafirman una vez más los esfuerzos de esta bodega por la sostenibilidad y el medioambiente. Ambos proceden de viñedos orgánicos certificados y en propiedad.

Ramón Bilbao Organic.

En el caso del blanco verdejo, las uvas crecen a 700 metros de altitud. Parte del vino se cría en fudres de roble francés sobre sus lías, lo que le aporta volumen. Un blanco fresco y vibrante, con muy buena acidez y que no ha renunciado a un aporte aromático importante a base de balsámicos y tropicales. Untuoso, con toques herbales muy agradables. Será un estupendo blanco para armonizar con la empanada de atún o cualquier otra que lleve pescado (bacalao, calamar…), con bivalvos como la zamburiña o las almejas o ensaladilla rusa de gambas o atún; feliz matrimonio con los salazones.

Cinco vinos que no te defraudarán a la hora del aperitivo. Tienen calidad, la ligereza necesaria para no llenar demasiado y harán una buena alianza con el picoteo que hayas preparado.