Celebra el Día Mundial de la tarta de chocolate: los ocho sitios que no te puedes perder

Cada año, el 27 de enero, los más golosos tienen una excusa perfecta para deleitarse con uno de los postres más icónicos del mundo: la tarta de chocolate. Este día especial rinde homenaje a un dulce que ha conquistado corazones y paladares. Desde las versiones sencillas y clásicas hasta elaboraciones gourmet, la tarta de chocolate es una muestra de cómo un alimento puede ser tanto un placer cotidiano como una obra de arte culinaria.

El chocolate es un alimento que se remonta a civilizaciones como las mayas o aztecas, que lo consideraban casi un regalo divino. Sin embargo, fue con su llegada a Europa cuando se transformó en un ingrediente clave para la repostería.

La historia de la tarta de chocolate

La tradición de celebrar el Día Mundial de la tarta de chocolate comenzó en Estados Unidos como una fiesta nacional a la que denominaron 'Chocolat Cake Day' y que después se extendió a otras partes del mundo. Aunque no hay una historia oficial que lo respalde, algunos escritos relatan que la primera tarta de chocolate se hizo en 1765 al moler unos granos de cacao, lo que dio lugar a un jarabe espeso que vertieron en unos moldes.

Sin embargo, la autoría de este postre tan popular se la atribuyen a Eliza Leslie quien publicó la primera receta en 1847 en su libro de cocina 'The Lady's Receipt Book'. Hasta mediados del siglo XIX el chocolate era un producto que solo unos pocos podían permitirse. La primera tarta tal y como la conocemos hoy empezó a ganar popularidad en el siglo XIX, cuando el cacao se volvió más accesible gracias a los avances industriales. Aunque puede que una de las más conocidas e icónicas sea la de Sachertorte, creada en Austria en 1832.

Todas las caras de la tarta de chocolate

Uno de los encantos de este postre es su versatilidad. Puede ser tan sencilla como un bizcocho de chocolate espolvoreado con azúcar glass, o tan compleja como una creación de alta repostería con múltiples capas, rellenos de ganache, mousse o frutas, y decoraciones detalladas. Las opciones también se extienden a las variantes sin gluten, veganas o bajas en azúcar, asegurando que todos puedan disfrutarla.

El chocolate tiene propiedades afrodisíacas, antidepresivas y es un excelente estimulante del buen humor, por lo que es ideal consumirlo cuando estamos decaídos y con falta de ánimo.

8 sitios para disfrutar del Día Mundial de la Tarta de chocolate

- Tilda (Madrid)

La Tarta de Chocolate de Tilda es un deleite para los sentidos. Acompañada con sirope de chocolate, helado de violeta y caramelo triturado también de violeta, este postre se convierte en una irresistible opción que nunca deja indiferente a nadie y que es el cierre perfecto para poner punto final a una velada inolvidable. (C. de San Bernardo, 48)

- Lobito de Mar (Marbella)

Para los amantes del chocolate negro esta opción destaca por su sabor intenso y textura suave, convirtiéndose en una opción imprescindible para los amantes del chocolate. Su presentación sencilla pero elegante refleja el estilo de Dani García, quien siempre busca resaltar el sabor auténtico de los ingredientes. (Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 178)

- Pachi Larrea (Castelldefels, Barcelona)

Pastelero destacado y embajador de República del Cacao, ha sido reconocido internacionalmente por su exquisita tarta de chocolate, considerada por muchos como una de las mejores del mundo. Este postre, elaborado con técnicas innovadoras y cacao de altísima calidad, le valió el I Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca en 2024. La tarta refleja su maestría en combinar tradición y modernidad, consolidando su reputación como un referente en la alta pastelería. Su pastelería en Castelldefels es un destino imperdible para los amantes del chocolate. (Passatge Mercè Rodoreda, 2)

- Papagena (Madrid)

Si eres un amante del chocolate hay una experiencia que no puedes dejar pasar: la tarta de chocolate fundiente de Papagena, el restaurante ubicado en la sexta planta del emblemático Teatro Real. Diseñada por el chef estrella Michelin Ramón Freixa, esta joya culinaria no solo deleita el paladar con su sabor inigualable, sino que se disfruta en un entorno único con vistas panorámicas al Palacio Real. (Teatro Real, C. de Carlos III)

- Lamucca (Madrid)

La tarta de chocolate y plátano con helado de violeta de Lamucca es una explosión sabor que comienza con un cremoso chocolate de base envuelto con el dulzor del plátano y culmina con el helado artesanal de violeta. Hay varios locales repartidos por la ciudad.

- La mejor tarta de chocolate del mundo (Madrid)

Creada por el chef portugués Carlos Braz Lopes en 1987 esta delicia se compone de capas de merengue crujiente y mousse de chocolate, logrando una fusión de texturas que se deshacen en la boca. Está disponible en dos versiones: tradicional, con un 53% de cacao, y negro, con un 70% de cacao, ambas aptas para celíacos. La pastelería cuenta con dos locales en Madrid: uno en la calle Alcalá, 89, y otro en la calle Cervantes, 9.

- Los porfiados (Madrid)

Conocido por su ambiente bohemio y cocina casera, ofrece una variedad de platos que fusionan sabores mediterráneos y argentinos. Entre sus postres destacados se encuentra una deliciosa tarta de chocolate tipo brownie, servida con helado de frambuesa (C. de Buenavista, 18)

- Gio&Sam (Madrid)

Esta pasterlería destaca por sus tartas de queso artesanas, entre las que sobresale su exquisita tarta de queso con chocolate negro y cacao rojo de Camerún, una combinación única que mezcla la cremosidad del queso con la intensidad del chocolate. También ofrecen una versión con chocolate blanco para quienes prefieren sabores más dulces. (C. de Espoz y Mina, 32 y C. de Narváez, 40)