Estos son todos los municipios de España confinados por el aumento de casos de covid

El incremento de casos de coronavirus en España ha provocado que las comunidades y el Gobierno hayan decidido endurecer las restricciones en algunos municipios del país para tratar de frenar la covid-19, hasta establecer confinamientos perimetrales.

Dichas medidas no están afectando a todo el territorio por igual ni están siendo de la misma magnitud. En algunos municipios no se permite la entrada y salida si no es por motivos justiciados. En otros casos, algunas zonas han retrocedido de fases. En total, una treintena de territorios están confinados.

La región más afectada es la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, hecho que ha provocado las disidencias entre el Gobierno regional y el de Pedro Sánchez, así como diferencias entre los propios socios madrileños (Ciudadanos y PP).

En concreto, en la actualidad -desde el pasado viernes-, en la capital hay diez ciudades afectadas. Inicialmente, Ayuso había optado por restringir la movilidad de zonas de salud que afectaban a varios municipios.

Sin embargo, desde el pasado viernes, el Gobierno estableció una serie de criterios por los que se establecían estas medidas a municipios completos.

Las diez ciudades de Madrid confinadas

Criterios para confinar municipios

Concretamente, los criterios de Sanidad eran que, para restringir el movimiento, en los territorios debía haber más de 100.000 habitantes y debía existir una incidencia mayor a 500 casos. Asimismo, el porcentaje de positivos debía ser superior al 10% y la ocupación en las UCI debía ser mayor del 35%.

Sin embargo, a pesar de que Madrid es la más afectada, no es la única región en la que se están tomando medidas.

Municipios confinados en Castilla y León

Este lunes se dio a conocer que, a partir de este martes 6 de octubre, León, con 124.000 habitantes, y Palencia, con 78.000, se suman a la lista. Por lo tanto, en este caso durante los próximos 14 días, no se podrá entrar ni salir de las mismas sin motivo justificante.

Además de estos, también se encuentra restringida la movilidad en Miranda de Ebro (Burgos) -35.000 habitantes-, Medina del Campo (Valladolid) -20.500 habitantes- y municipios más pequeños como Carpio (Valladolid), Sotoserrano (Salamanca) y Sotillo de la Ribera (Burgos). En estos, la población es de entre 490 y mil personas.

Municipios confinados en Murcia

En Murcia también hay lugares afectados. Es el caso de Jumilla y la pedanía de Archivel (Caravaca de la Cruz), en ambos municipios hay 25.000 habitantes. Además de estos, Lorca mantiene el confinamiento en su zona urbana, al menos durante siete días más, así como Totana, que lo estuvo a principio de la segunda ola.l

Lugares confinados en Aragón

Zaragoza y Huesca han sido una de las últimas anunciadas. Ambas pasan a fase 2, una medida que se aplicará, en un principio desde el 8 hasta el 15 de octubre con motivo de las celebraciones del Día del Pilar -12 de octubre-. En este caso la movilidad no estará limitada, pero sí se evitarán concentraciones.

Esta medida implica que se permitirá mantener el 75% de aforo en los espectáculos y actividades culturales.

En este territorio, se decreta el confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina y su paso a fase 2.

Medidas en Extremadura

Por su parte, la Junta de Extremadura ha acordado este martes establecer "medidas excepcionales" en las localidades pacenses de Montijo y Almendralejo, así como en la cacereña de Navalmoral de la Mata, ante el incremento de casos de contagio de coronavirus, aunque no el confinamiento.

Finalmente, el Consejo de Gobierno también ha aprobado la prórroga de las medidas de restricción que rigen actualmente en las localidades de Cabeza del Buey, Malpartida de Cáceres y Eljas, en esta última sí se establece el confinamiento perimetral.

Restricciones en Andalucía, Navarra y La Rioja

En Andalucía esta situación la viven en Casariche (Sevilla), con unos 5.000 habitantes, así como en Linares (Jaén), anunciado este mismo martes.

Por otro lado, en Navarra, se aplican dichas restricciones a tres municipios, todos ellos con un número inferior a 10.000 habitantes: Peralta (hasta este jueves, previsiblemente), San Adrián, Funes y Falces.

Finalmente, en La Rioja se ha decretado el confinamiento perimetral de Calahorra -24.000 habitantes- y Rincón del Soto -3.700 habitantes- y Arnedo -14.815 habitantes-.