Dimite un consejero de Cs en Madrid por diferencias con Ayuso

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha dimitido este viernes deseando "suerte y acierto" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y apelando a la "unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus", según escribe en su carta de dimisión, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, Reyero señala que su decisión ha sido "meditada" porque ve necesario "cerrar una etapa, dar un paso al lado" y volver a sus funciones en la Asamblea de Madrid "desde donde seguiré defendiendo los derechos de las personas más vulnerables".Reyero protagonizó un enfrentamiento con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), a cuenta de unos protocolos de derivación de pacientes de las residencias de mayores, en los que se rechazaba el traslado de ancianos a los hospitales durante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, y que según Escudero se trataba de un "borrador" enviado por "error".

Apuntó a una posible acción ilegal

El consejero de Cs encendió la mecha en mayo en sede parlamentaria cuando apuntó a una posible ilegalidad cometida por el área de Sanidad que dirige el popular Escudero. "La derivación debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", sintetizó Reyero para sorpresa de la bancada del PP.

Además, el consejero naranja se mostró "absolutamente a favor" de crear una comisión de investigación en la Asamblea madrileña que estudie por qué hubo tanta mortalidad en los geriátricos durante esta pandemia. Una idea que fue rechazada de plano por Ayuso tras acusar a la izquierda por querer "politizar el dolor" que ha causado la covid-19.

Las palabras de Reyero cayeron como una bomba en el despacho de Ayuso, donde se tildaron de "gravísimas y desconcertantes" ya que es "hacer oposición al Gobierno" al que pertenece. "Reyero no debe saber que las órdenes sobre residencias que critica las firmó él mismo", afirmaron fuentes populares consultadas por este medio, quienes recordaron que el 23 de marzo se le retiraron las competencias sanitarias sobre los geriátricos de la región por el "descontrol absoluto" que había en aquel momento.

En este sentido, reprocharon al consejero de Cs que no supiese “cuántas residencias y personas mayores estaban a su cargo”, que realizase "llamadas aleatorias" a algunas de ellas cuando la pandemia había mostrado su peor cara, o que no tuviese a mano un excel con los contactos de los casi 500 directores de residencias públicos y privadas que hay en Madrid. "El Gobierno estaba ciego", subrayan las citadas fuentes ante la gestión que estaba llevando a cabo Reyero.

La propia Ayuso incidió en aquel momento de finales de marzo que Madrid unificaba la gestión de las residencias de la tercera edad, cuya administración quedó bajo un mando único, “para que a partir de ahora se actúe de otra manera”.