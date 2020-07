"Los 65 millones no son comisiones del AVE": la versión del rey Juan Carlos a su entorno

La fortuna del rey Juan Carlos I en paraísos fiscales y sus supuestos negocios opacos y comisiones ilegales por los que se le ha abierto una investigación en Suiza preocupan cada vez más y sobre todo a sus más allegados.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería este miércoles a las últimas informaciones que se están saliendo a la luz del emérito como "inquietantes y perturbadoras" y agradecía que Casa Real, el rey Felipe VI, "esté tomando distancia" en este polémico asunto.

Ahora su entorno ha hablado. Ha dado la versión del monarca y de cómo está viviendo los últimos acontecimientos. "No puede hacer nada, ante el juicio público está inerme; un Rey no puede salir a hablar en las televisiones",lamentan personas próximas al rey Juan Carlos, trasladando las palabras que el monarca les expresa a ellos, según publica 'El Mundo'.

"No fue todo lo limpio que debía"

Estas personas, que prefieren estar en el anonimato, señalan que hay un "profundo malestar", "decepción" e "impotencia" ante la situación en la que se encuentra el padre del Rey. Sin embargo, reconocen que este como lo demuestran los documentos que han salido a la luz con su firma y que confirman algo de lo que se venía hablando hace años, que tenía escondida una gran cantidad de dinero en un paraíso fiscal.

Lo que hizo mal fue ocultar al fisco el regalo de 65 millones de euros

Reconocen que su gran pecado fue ocultar a la Hacienda española el regalo que le vino de parte de Arabia Saudí: 65 millones de euros. Un 'obsequio', que tenía obligación de entregar al Patrimonio Nacional como otros recibidos durante su reinado como ejemplo la casa-palacio de La Mareta, en Lanzarote, regalo del rey Hussein de Jordania, ejemplos que señalan los allegados al Rey.

Estos aseguran que la versión de Juan Carlos es que la mencionada cantidad, los 65 millones que traspasó a su 'amiga entrañable', -la empresaria alemana Corinna Larsen- "no era el pago de una comisión por la adjudicación, con un descuento de precio para los saudíes, de los contratos de la línea del AVE de Medina a La Meca". La adjudicación se cerró por casi 7.000 millones de euros.

Su argumento es que "nadie paga a un lobista tanto dinero tres años antes de que se adjudique un contrato, máxime cuando el proyecto del AVE pasó por tantas vicisitudes e, incluso, después de adjudicado, hubo riesgo de que Arabia Saudí rompiera el contrato con las empresas del consorcio español".

"Le han abandonado a su suerte para blindar a Felipe VI"

El entorno del rey Juan Carlos I prefiere dar veracidad a la versión del regalo como prueba de "agradecimiento" -una de las múltiples- por parte de la familia real saudí por la "amistad pública" que mantenía con el monarca, incluso en los momentos más delicados para Arabia Saudí cuando el régimen de Riad fue criticado con dureza a nivel internacional por no respetar los derechos humanos.

Además, insisten en que, en el caso del AVE, quien ejerció las funciones de "facilitadora" y "mediadora", comisiones a plazos mediante, fue Shapari Zanganeh, la esposa de Adnan Kashoggi.

"¿Dónde estaba el staff de Zarzuela?"

Los allegados consideran que lo más lamentable de todo esto es la indefensión en la que la Casa del Rey ha dejado al emérito."Le han abandonado a su suerte con la pretensión de blindar así a Felipe VI, pero puede que se estén equivocando porque una amante despechada y codiciosa que pretende defenderse atacando es una bomba de relojería".

También siembra la duda y dejar entrever que el equipo de Zarzuela que rodeaba al Monarca tenía que ser conocedor de todo esto ya que para mover el dinero se utilizó un entramado que se perfiló en reuniones mantenidas cara a cara en el palacio. "Tanto si sabían y no lo frenaron como si no se enteraron de nada es que no hacían bien su trabajo", afirman. "¿Dónde estaba el staff de Zarzuela?".

"Los investigados son los que para defenderse han involucrado y culpado al Rey"

El entorno del rey emérito continúa con su defensa hacia él: "Se está dando total veracidad a las declaraciones de Corinna Larsen, de Arturo Fasana y de Dante Canónica sin tener en cuenta que es precisamente a ellos a los que investiga la Justicia suiza. A España la comisión rogatoria llega porque ellos intentan defenderse involucrando y culpando al Rey. Es ahí cuando la Justicia suiza pide a España que aclare qué hay de verdad en esas acusaciones que lanzan".

"Se mezclan las verdades y las mentiras", señalan, y ante ello, el monarca "repite" que no le queda más que "aguantar" y se da por hecho que tendrá que asumir las responsabilidades que le correspondan y no tienen dudas de que "seguro que las hay"y "la Justicia debe ser igual para todos". El propio monarca así lo dejó claro en uno de sus últimos mensajes de Nochebuena, cuando se investigaba a la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, en el caso Nòos.

Aunque para finalizar añaden: "No se puede condenar a quien fue Jefe del Estado sin desbrozar antes las mentiras de la verdad".