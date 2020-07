Corinna Larsen aseguró que Juan Carlos I le dio 65 millones "por gratitud"

Corinna Larsen declaró en calidad de investigada ante el fiscal Yves Bertossa de Suiza que el rey emérito Juan Carlos I le habría transferido casi 65 millones de euros en 2012 "por gratitud y por amor" y "no para deshacerse del dinero". La examiga del monarca habría asegurado en una declaración en 2018 que el ex jefe del Estado español "todavía tenía la esperanza" de recuperarla y que pretendía garantizar su futuro y el de sus hijos.

Así lo manifestó en el testimonio prestado ante el ministerio público de Suiza, al que ha tenido acceso el diario El País. Bertossa mantiene imputados a Larsen, al gestor del rey emérito -Arturo Fasana- y al abogado Dante Canónica por un delito de blanqueo agravado de capitales.

La Fiscalía española sigue en el Tribunal Supremo una investigación contra el exmonarca -que está aforado- por presuntos indicios de blanqueo de capitales y fraude fiscal. El organismo indaga sobre el presuntocobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca en Arabia Saudí que logró adjudicarse un consorcio español.

En el año 2012, el rey emérito transfirió casi 65 millones de euros a su examiga. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pidió a Bertossa la declaración de Larsen y la de los otros investigados en la causa suiza. En el país helvético, los declarantes como investigados tienen derecho a no decir la verdad, al igual que en España.

Este país sigue pesquisas contra Corinna después de que el fiscal jefe del cantón de Ginebra registrara en 2018 el despacho del gestor Fasana y del abogado Canónica y descubriera una cuenta del rey emérito a nombre de la fundación panameña Lucum en la banca suiza Mirabaud, donde se ingresaron 64,8 millones en 2008 por orden del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, que presuntamente habría acabado en una cuenta en Bahamas de Larsen.

Bertossa intentó con sus preguntas encontrar el motivo por el que Corinna recibió la suma monetaria. "Se trataba de un regalo", afirmó esta última. "Recibí una llamada telefónica de Canónica informándome de que Juan Carlos I deseaba hacerme un regalo. No me habló por teléfono de una cantidad concreta. Me dijo que quería encontrarse conmigo. Fui a su despacho. Me explicó que el rey quería ofrecerme un regalo a mis hijos y a mí. Juan Carlos I quería asegurar un buen futuro a mis hijos y a mí", aseguró.

"Era consciente de que había hecho mucho por él y que había estado muy presente cuando le anunciaron su enfermedad. Pienso también que se sentía un poco culpable por lo que me había pasado en Mónaco. En 2012 fui secuestrada por los servicios secretos españoles en mi apartamento", añadió. El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán negó tal extremo.