Los críticos del PSOE se movilizarán si Hacienda empieza a poner las bases de un ‘cupo’ fiscal para Cataluña

"Vamos a estudiarlo", es la frase más repetida durante estas últimas horas en aquellas federaciones del PSOE y entre aquellos cargos públicos socialistas críticos con la posible concesión a Cataluña de un cupo fiscal como el que disfrutan desde hace cuarenta años País Vasco y Navarra. Ven con mucha preocupación los avances de las últimas horas y no están dispuestos a transigir con un cambio "por la puerta de atrás" del actual de caja única de las quince autonomías del régimen común hacia otro a la carta, solo por garantizar el mantenimiento de Salvador Illa en la Presidencia de la Generalitat y Pedro Sánchez en La Moncloa hasta el fin de la legislatura.

La información publicada por Vozpópuli este viernes en el sentido de que Illa ha arrancado al Gobierno encargarse de los procesos de selección de altos funcionarios de habilitación nacional, en concreto, interventores, secretarios y tesoreros de Ayuntamientos, ha desatado todas las alarmas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Asturias porque puede ser el germen de esa Agencia Tributaria Catalana que acabe gestionando el cupo que rechazan y que el 41 Congreso del PSOE celebrado a principios de diciembre en Sevilla dejaos claro que no se iba a producir.

Hierro: el cupo, "una aberración"

En el todopoderoso PSOE-A ha causado más estupor si cabe por ese rechazo y por haber sido sede del Congreso Federal donde "quedó claro lo que quedó claro", señalan fuentes de esa territorial, y porque, como informaba este periódico el pasado fin de semana, se está presionando por tierra, mar y aire, a la que va a ser su nueva secretaria general, María Jesús Montero, para que abandone el Ministerio de Hacienda por incompatibilidad de ambos cargos. "El debate de la concesión de un cupo a Cataluña es tóxico en Andalucía", reconocen todas las fuentes.

Es más, quien va a ser rival de la ministra en el proceso de primarias por la Secretaría General del socialismo andaluz, Luis Ángel Hierro, dijo la pasada semana que la todavía ministra de Hacienda sabe de sobra que la concesión de ese cupo fiscal a Cataluña sería "una aberración" porque rompería la solidaridad entre españoles y el rechazo social es total. Por eso la presionan para que "huya" de Hacienda, en palabras de Hierro, porque la ofensiva de Illa y los independentistas sobre Sánchez y su gobierno para que se lo concedan se va a recrudecer en los próximos meses.

En Andalucía ha causado estupor esta nueva movimiento del Ministerio de Hacienda y la Generalitat porque compromete la estrategia de María Jesús Montero contra Moreno Bonilla. "No sé qué tipo de oposición va a poder hacerle así", confiesa un ex dirigente del PSOE-A en la etapa de Susana Díaz

Pretenden, eso sí, que Montero siga manteniendo la Vicepresidencia del Gobierno para que se beneficie de la enorme visibilidad de ese cargo en su labor de oposición al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, con mayoría absoluta desde 2022, pero reconocen que su último movimiento de Hacienda facultando a la Generalitat para procesos de selección de alto funcionariado va en sentido contrario: implicar a quien va a dirigir el socialismo andaluz en unas decisiones que causan un fuerte rechazo en esa comunidad autñonoma más que en ninguna otra. "No sé qué tipo de oposición va a poder hacer así", confesaba a este periódico un ex dirigente de la federación en la época de Susana Díaz.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page, otro de los grandes críticos con las políticas de Pedro Sánchez, se ha reaccionado con cautela. Este fin de semana ambos mandatarios se verán las caras en el congreso de esa federación y desde el entorno de Page se admite que el cupo fiscal para Cataluña va a estar en la agenda y en los discursos, aunque, de momento, se prefiere no hacer sangre.

"Vamos a ver si existe esa comisión secreta y hasta donde llega el tema", señalan fuentes del Ejecutivo castellano-manchego, que resaltan un aspecto fundamental en esta polémica que tiene al PSOE dividido en dos: "al final, esto se tendrá que hacer público y lo tendrá que aprobar el Congreso de los Diputados"; dando por hecho que el PSC de Illa y los independentistas de ERC y Junts per Catalunya que dirige el huido Carles Puigdemont no van a tener tan fácil salirse con la suya.

Y es que los críticos socialistas con Sánchez, entre los que también ha adoptado un papel protagonista el recién reelegido secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en el fondo creen que el Gobierno no tiene tanto margen de maniobra como para aprobar un cupo fiscal a Cataluña con el 70% de los españoles y medio partido a la contra. "No pueden; con esto no", señala de forma bastante gráfica a este periódico alguien muy próximo a Page.

La propia victoria de Gallardo, con un discurso muy alejado de las tesis del PSC y de la denominada por los independentistas ordinalidad fiscal -que Cataluña no aporte a la solidaridad interterritorial más de lo que recibe-, puede llegar a enturbiar la elección de Montero como prñoxima secretaria general de Andalucía frente a Luis Ángel Hierro, que exhibe un discurso muy similar al de Gallardo, que en este tema siente el apoyo de históricos como el ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Menos estridentes en la crítica pública al cupo, pero igualmente duros en privado se han mostrado el presidente asturiano, Adrián Barbón, y quien ha sido hasta ahora el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca. Barbón ha advertido al Gobierno de que el Gobierno asturiano no transigirá con un sistema que consolide la desigualdad entre españoles y Tudanca resalta en todas sus intervenciones al respecto que no apoyarán ningún sistema insolidario.

«Voy a defender que haya un sistema que mejore los recursos para todos y que tenga en cuenta lo que Castilla y León necesita: hacer frente al reto demográfico, la dispersión, la despoblación y los desequilibrios territoriales», ha expresado reiteradamente Tudanca: «Y lo que quiero es que eso se contemple en el sistema (…) y si eso es así, desde luego lo apoyaremos (el nuevo sistema de financiciòn); y si no, no lo apoyaremos".