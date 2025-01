Junts consuma su amenaza y hace perder a Sánchez los primeros decretos de 2025

Lo advirtió el pasado viernes, en Bruselas, Carles Puigdemont. Que en esta ocasión, a diferencia de anteriores, Junts no iba de farol. Y que estaban dispuestos a llegar hasta el final para lograr que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. Este miércoles, pese a los esfuerzos de los negociadores del PSOE, encabezados por Santos Cerdán y José Luis Rodriguez Zapatero, con visita a Waterloo (Bélgica) incluida, la primera en estos siete años, Junts votará en contra de los primeros decretos del Gobierno.

"La responsabilidad de lo que pase hoy es del PSOE, fruto de la negligencia y su falta de seriedad", ha sostenido la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. La diputada independentista, que ha participado en las negociaciones de última hora, ha señalado que "lo que hoy tumba Junts es el trilerismo, su mentira, su holgazanería, sus manipulaciones, su prepotencia, su chantaje y sus incumplimientos".

Entre el pasado viernes y hoy, cuando Junts reunió a su Ejecutiva en Bruselas para analizar la situación de la relación, representantes al más alto nivel de ambos partidos han hablado permanentemente vía telefónica y de forma presencial. Pero no han sido capaces de acercar posturas, en contra de lo que vendía Moncloa.

Y es que este martes, tras la reunión habitual del Consejo de Ministros, fuentes gubernamentales hablaban de que "hay acercamiento" con Junts. Bulo, mentira, desinformación, que diría Pedro Sánchez si tuviera un micrófono delante. Ya en ese momento, según fuentes cercanas a Carles Puigdemont, los catalanes les habían transmitido que no iban a apoyar los decretos.

Que "su inoperancia y falta de voluntad" les impedían seguir prestándoles sus votos. Que la amenaza del expresidente catalán, que en Ferraz consideraban un farol, era real.

Con cierta dureza, Nogueras, se ha dirigido al PSOE afirmando que "con nosotros, el chantaje y la presión no tienen efecto: nuestro compromiso es con el país (en referencia a Cataluña)". La portavoz de Junts también ha manifestado, en línea con lo que dijo Puigdemont, de apoyar aquellas iniciativas que sean beneficiosas para los catalanes, que "la subida de las pensiones y los descuentos en el transporte están garantizados". Junts exhorta al Gobierno a hacer un real decreto "solo con estas dos medidas, y nosotros votaremos a favor". Sánchez ha metido en el mismo decreto que se llevaba a votación este miércoles cuestiones que nada tienen que ver.

El PSOE pretende cargar toda la responsabilidad al PP y Junts

En Moncloa y en Ferraz, en previsión de lo que se consumará este mediodía en la Carrera de San Jerónimo, y que conocían con anterioridad, ya advertían esta mañana que dedicarían a "explicar por qué no se suben las pensiones ni se rebaja el precio del transporte". Dos medidas que, de forma temporal, decaerán al no convalidarse los reales decretos.

El PSOE pretende cargar toda la responsabilidad al PP y Junts, los dos partidos que tenían en su mano la convalidación, pero con los que no negoció hasta el último momento, hasta que se vio con el agua en el cuello.

Nogueras ha subrayado que el PSOE está instrumentalizando las pensiones como moneda de cambio, para esconder otras medidas que siguen "ahogando a las personas" y que solo benefician a los intereses del Gobierno. "Votaremos no a las tres iniciativas que se votan hoy", ha afirmado, haciendo saber que "Junts no cederá a las presiones y no tolerará más engaños del PSOE".