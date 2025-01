Junts no se cansa de las amenazas incumplidas: ahora dice que Sánchez “no tendrá una tercera prórroga”

Como bien dice el refrán, a la tercera va la vencida. Y es que para Junts, que llevan más de un mes esperando una decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, no habrá una tercera oportunidad. No aceptarán un nuevo aplazamiento de la decisión. Como explicaba este viernes, en Bruselas, un dirigente del partido separatista a este periódico, Pedro Sánchez, "no tendrá una tercera prórroga".

Los de Carles Puigdemont, que fue el encargado de anunciar la "suspensión temporal de las negociaciones" y exigir una reunión "urgente" con el mediador en Suiza para analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos, no contemplan que el PSOE y Sumar vuelvan a dejar en el cajón su proposición no de ley sobre la cuestión de confianza que le exigen al presidente.

Advierten, desde Junts, que "se trata de una decisión política" que, además, "en contra de lo que dicen los socialistas, sí tiene precedentes en 1995". Ese año, el órgano de gobierno del Congreso tramitó una proposición no de ley de Coalición Canaria que instaba a Felipe González a convocar elecciones. Pese a que la prerrogativa para ello le correspondía a él.

El partido que lidera Puigdemont, con una advertencia explícito dirigido a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a la que le recuerdan que "está ahí no solo porque le apoyamos nosotros, sino porque nosotros exigimos que fuera ella", que "si no tramita la proposición, que cuenta con el aval de los letrados, se tendrá que atender a las consecuencias".

Reunión en Ginebra a finales de semana

Junts y el PSOE se reunirán a finales de semana, previsiblemente el viernes, en Ginebra. Lo harán a petición de los separatistas que, por primera vez, desde que se firmó el acuerdo de Bruselas hace más de un año, consideran necesario activar el mecanismo extraordinario de emergencia que se creó "en caso de incumplimiento de los compromisos".

Desde el entorno de Puigdemont consideran que este encuentro en Suiza con el mediador, al que además del líder del partido acudirán Jordi Turull y Míriam Nogueras, debe servir para concluir "si vale la pena seguir o no" con la relación entre ambas formaciones y el Acuerdo de Bruselas que cerraron para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Para nosotros la credibilidad y la coherencia deben ser un activo, y si en el Acuerdo de Bruselas hay alguien que ni la letra ni el espíritu respeta, no tenemos por qué seguir de esta manera", advierten en la organización separatista, que este viernes aplazó la decisión de romper a la espera de gestos del PSOE.

Advertencias al PSOE

De momento, y para poner el miedo en el cuerpo del PSOE, de cara a doblegarles con sus peticiones, Junts provocará que el Gobierno pierda en el Congreso la convalidación de un real-decreto con un nuevo gravamen temporal sobre las empresas energéticas para 2025.

El último Consejo de Ministros del año aprobó este nuevo gravamen para el ejercicio de 2025, tal como prometió a ERC, Bildu y BNG, por lo que antes del día 24 de enero debe ser debatido en el pleno del parlamento. Aunque la tasa ya se aplicaba el año pasado, esta quedó derogada con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición a instancias del PP para ese propósito.

El nuevo gravamen incluye bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.

En la rueda de prensa celebrada este viernes en Bruselas, tras la reunión extraordinaria de la Ejecutiva de Junts, Carles Puigdemont ya advirtió que la suspensión temporal de las negociaciones sectoriales incluía también su negativa a votar a favor de ningún real-decreto ley que el Gobierno lleve a votación.