El PP se inclina por rechazar el decreto que recoge desde ayudas por la DANA hasta un palacete para el PNV en París

Vuelta a la actividad al Congreso de los Diputados. Eso sí, por un día -enero es inhábil en la Carrera de San Jerónimo-. Pero Francina Armengol ha habilitado un Pleno extraordinario este miércoles para la convalidación de tres decretos que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros del pasado año. Entre ellos, el denominado como ómnibus, que contiene un abanico de medidas de lo más variopintas: desde ayudas para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana hasta el regalo de un palacete al PNV en París valorado en doce millones de euros, pasando por la revalorización de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones en el transporte o el llamado escudo social para familias vulnerables.

A escasas horas de que se produzca la votación en el Hemiciclo, nadie sabe a ciencia cierta si el citado texto logrará salvar el trámite parlamentario. Fuentes de la cúpula del PP denuncian que ningún miembro del Gobierno les ha contactado hasta ahora para consensuar un apoyo. Entretanto, en la Moncloa dan por sentado que la bancada popular votará a favor porque sí. Aunque en el grupo que comanda Miguel Tellado se inclinan por lo contrario. "Que vayan a Waterloo otra vez", sentencia una persona próxima a Alberto Núñez Feijóo, que da entender de esta forma que si sale adelante el decreto será porque Junts, tras su enésimo órdago, ha vuelto al redil del bloque progresista del que va y viene a golpe de ultimátum.

Sobre la bocina, el Gobierno trata de convencer a Carles Puigdemont y asiste a una nueva sesión de infarto, que hace reverberar su soledad parlamentaria. Encima de la mesa, para persuadir a Juns, está el traspaso de las competencias migratorias a la Generalitat catalana. Un nuevo peaje para evitar una derrota pírrica que haría tambalear la continuidad de un Gobierno que camina sobre el alambre desde el primer día.

En un juego de tacticismo político, la Moncloa ha redactado un decreto de 140 páginas que, por un lado, afianza la relación estratégica con el PNV gracias a la concesión del inmueble parisino y, por otro, pone contra las cuerdas al PP. Si el partido de Feijóo hace decaer todas las medidas sociales, automáticamente será señalado por el Gobierno como el culpable de que los jubilados no vean incrementada su pensión conforme al IPC, o que los afectados por las riadas en la región valenciana se queden sin ayudas.

Los populares, en esta situación, interpretan que están siendo sometidos a un chantaje y, a escasas horas de que tenga lugar el Pleno, se muestran partidarios de votar en contra del decreto ómnibus. Aunque en el equipo de Tellado no quieren anticipar acontecimientos y guardan con celo la decisión final. "Nunca adelantamos decisiones de voto", dijo ayer el portavoz popular en una rueda de prensa que destacó por su ataque feroz al PNV. Como adelantó Vozpópuli, la relación entre ambos partidos no atraviesa por su mejor momento. "El PNV se ha convertido en el partido aprovechategui de la situación de nuestro país, quieren aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja", dijo. "Aitor Esteban lo que quería no era un tractor, sino un palacete en París", añadió.

Los otros decretos

Unas palabras que dejaron poco lugar a la interpretación. En cuanto a los otros dos textos que llegan hoy a la Cámara, hay uno que ya está visto para sentencia: el que prorroga el impuestazo a las compañías energéticas. Desde el primer momento, PNV y Junts se mostraron en contra, por lo que no tiene más discusión. El otro, contiene la última reforma de pensiones que pactó el Gobierno con sindicatos y empresarios. A priori, saldrá adelante con el concurso del PP. No obstante, según ha podido sabido este diario, en el seno de la dirección popular se llegó a plantear ayer la posibilidad de que Feijóo -que comprometió su apoyo- cambie de opinión para propinar una triple derrota parlamentaria a Sánchez.

Algunos de los aliados, como Bildu o Podemos, han anunciado que votarán 'no' a la reforma, por lo que la llave la tiene el PP en su mano. En la bancada del primer partido de la oposición hay quienes opinan que no se debería apoyar "nada que venga del Gobierno de Sánchez", salvo que haya habido una negociación previa, cosa que esta vez no ha sucedido. Pero Feijóo dijo lo que dijo y en su equipo admiten que será difícil ver a un gallego se desdiciéndose de sus palabras.