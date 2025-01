Feijóo anuncia que el PP votará a favor de la reforma de pensiones del Gobierno

Uno de los parámetros que miden la popularidad de un político en los cenáculos madrileños es su poder de convocatoria en los desayunos matinales. La hora, el tráfico, la comida -que no suele ser la mejor, a pesar del boato de los hoteles donde se organizan-, convierten en todo un desafío la asistencia. Si el político pasa por horas bajas, la concurrencia es escasa. Ya se sabe, a perro flaco todo son pulgas. Cuando el político despierta interés, se cuelga el cartel de no hay billetes.

Así sucedió este lunes en el Four Seasons de la capital, donde Alberto Núñez Feijóo protagonizó el primer desayuno del año. En pie, hasta un puñado de diputados como Rafa Hernando, que se quedaron sin sitio por la cantidad de gente que abarrotó las mesas. Sentados, presidentes autonómicos, alcaldes, diputados, senadores, diplomáticos, expresidentes, nunca falla Esperanza Aguirre; empresarios como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; o Gerardo Cuerva, presidente de la patronal Cepyme, que entró apoyado en unas muletas porque tiene una pierna envuelta en una carcasa ortopédica.

El líder del PP conjugó la crítica a Pedro Sánchez, al que le advirtió que "va a seguir teniendo una oposición sin cuartel", con desgranar las propuestas que acaba de pactar con los barones de su partido en Asturias y anuncios de gran calado. El más destacado, su decisión de apoyar en el Congreso de los Diputados la última reforma de pensiones del Gobierno.

"Hay aquí muchos diputados, no sé si ha habido reunión del grupo, y que venga yo a decir qué vamos a votar 136 me parece inadecuado. Yo sí sé lo que va a votar el diputado 137, que soy yo, y espero convencer al grupo. Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí en el contenido. Hay un acuerdo entre patronal y sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar y negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese decreto. Es necesario reunir al grupo y formar la posición definitiva".

Sobre la legislatura actual, Feijóo opinó que Sánchez tiene "un miedo clamoroso" y "está acabado". Lo demuestra tanto en "lo que hace" como en lo que "no hace". Su diagnóstico es: "Ya no gobierna, es imposible gobernar cuando sólo puede estar pendiente de los problemas judiciales, cuando tiene a los ministros a palos en público y cuando el proyecto más ambicioso del Gobierno en 2025 es hablar de Franco".

En opinión del presidente nacional del PP, una muestra evidente de que el jefe del Ejecutivo escribe sus últimas páginas es la reciente reforma judicial, "la ley Begoña", que trata de limitar el papel de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales. "Quien se sabe inocente jamás tomaría una decisión así". La norma, presentada por el grupo socialista, "supone un ataque a la separación de poderes y el Poder Judicial sin precedentes, todas las asociaciones judiciales así lo han reconocido". Y para Feijóo, lo más destacado es el momento: "No aparecen por azar, simplemente ahora, sino cuando el hermano y la mujer están en sumarios en distintos juzgados".

Más que "autocracia", señaló, "de lo que hay que hablar es de egocracia". Todo "depende de la familia del presidente". Y si la legislatura "empezó con una amnistía" para los responsables del procés, ahora "quiere coronarla con otra amnistía a su entorno".

Entretanto, el PP mantendrá una segunda línea de acción centrada en las propuestas, especialmente en vivienda. Este martes, Feijóo anunció la última medida pactada con sus barones en el reciente retiro en Asturias: "Las comunidades autónomas abrirán un portal de suelo público accesible a todos para que se conozcan todas las parcelas disponibles para construir". Una norma que se incluye en un paquete más amplio destinado a paliar la crisis de la vivienda en España.