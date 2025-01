El PP descarta un coste electoral por tumbar el decreto ómnibus: "La responsabilidad es de Sánchez"

Este jueves, a primera hora, una imagen se repetía en las estaciones de trenes españolas: cientos de usuarios, confundidos, expresaban su malestar ante la prensa porque las ayudas al Transporte que entraron en vigor en 2020 tienen los días contados. El naufragio del llamado decreto ómnibus del Gobierno en el Congreso de los Diputados manda al patíbulo un elenco de medidas sociales de gran calado: la revalorización de las pensiones, ayudas para los afectados de la DANA en la Comunidad Valenciana o el escudo social para familiar vulnerables.

El texto sucumbió al bloqueo parlamentario por el voto en contra de Vox, Junts y... el Partido Popular, que se vio entre la espada y la pared porque incluía una "trampa" con la que no estaba dispuesto a tropezar: un palacete para el PNV en París valorado en 12 millones de euros.

Ahora, la dirección popular se sacude las presiones y descarta un coste político. "La responsabilidad es de Pedro Sánchez", zanjan fuentes de la cúupula. Y eso que desde que el texto sucumbió al Pleno del Hemiciclo, el Gobierno ha fijado su prioridad en convencer al personal de que la culpa de que, ejemplo práctico, los jubilados pierdan poder adquisitivo a partir de este mes... la tiene Alberto Núñez Feijóo.

A la estrategia de la Moncloa de responsabilizar a la oposición del fracaso del decreto se han sumado los sindicatos, que agitarán las calles este domingo. "UGT y Comisiones Obreras convocan movilizaciones en toda España para rechazar la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social, rechazadas ayer en el Congreso con el voto de Junts, Partido Popular y Vox", escribieron este jueves en sus redes sociales las cuentas de ambas organizaciones.

Desde las filas socialistas, el presidente del Gobierno, sus ministros, los líderes territoriales y hasta la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a la que se le presupone neutralidad política por razón de su cargo, han salido en tromba a descalificar al PP, con una campaña de marketing que busca minar su imagen ante la sociedad.

Campañas en la RRSS

El perfil del PSOE en X lleva dos días seguidos con una actividad frenética: a cada instante cuelga cortometrajes y arengas de sus dirigentes en los que se acusa al PP de "hacer retroceder" a España.

Pero el PP no se queda quedar atrás y hace lo propio con su correspondiente campaña de marketing, también en sus redes sociales, en la que reparte culpas de forma opuesta. No obstante, la percepción en el seno de la formación es que el relato está ganado. Y que el coste es "cero", a pesar de las manifestaciones convocadas por los sindicatos. "Es normal que se manifiesten contra los partidos que no defendemos trabajar menos y cobrar más", ironizan en Génova.

En democracia, arguyen mandos de la formación conservadora, el ciudadano se revela contra el gobernante, no contra el opositor. "Si Pedro Sánchez no tiene apoyos para aprobar Presupuestos, decretos o leyes, la responsabilidad inequívoca" es suya, argumentan en el entorno de Núñez Feijóo. "Entre las obligaciones del PP no está salvar al presidente de sus propios socios", añaden.

Cabe recordar que el famoso decreto ómnibus no salió adelante porque la relación entre Junts y el PSOE quedó en suspenso tras el último órdago de Carles Puigdemont. El descuelge de uno de los socios del mal llamado bloque progresista es lo que conduce a España a la parálisis. Aunque el escenario de esta semana en la Cámara Baja tampoco representa una novedad en esta legislatura.

Lo recuerdan en Génova: "Hace doce meses el año parlamentario también empezaba con una derrota del Gobierno. En aquella ocasión fue Podemos el que dejó caer un decreto de Pedro Sánchez en aquel pleno celebrado en el Senado por las obras que se estaban cometiendo en el Congreso".

Ahora, insisten los populares, "han sido Junts (por duplicado) y el PNV (en el decreto energético) los que evidencian la precariedad parlamentaria del Gobierno". Pero la paradoja es que en otras sesiones "también ha abandonado al Ejecutivo" hasta Sumar, partido que forma parte de la coalición, "que hizo que se retirara la Ley del Suelo".

En el equipo de Feijóo reiteran una y otra vez que quien "arrancó una legislatura imposible" es Sánchez. Y la solución que proponen para salir del desaguisado es simple: "Si no consigue que le voten los partidos que le hicieron presidente, entonces que deje votar a los españoles a los que ha mentido".