Borja Carabante: "Va a ser difícil explicarle a los madrileños que estarán atascados en la A-5 teniendo la radial"

La ciudad de Madrid da la bienvenida este miércoles 15 de enero a una de las mayores obras civiles en la historia reciente de la villa. Los trabajos de soterramiento de la A-5, que se extenderán aproximadamente dos años, hasta finales de 2026, permitirán a los vecinos de la zona respirar, convirtiendo a la capital en un lugar mucho más eficiente.

Para entender la magnitud de esta faraónica labor, Vozpópuli charla con Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. El hombre fuerte de Almeida afronta su particular 'Día D', uno que se extenderá durante más de veinte meses, poniéndose al frente del batallón que pretende seguir haciendo de la capital una urbe más moderna.

Con la agenda más apretada que los carriles de la A-5, Carabante nos recibe en su despacho del Palacio de Cibeles para hablar del soterramiento, la relación del Ayuntamiento con el Ministerio de Transportes, Madrid 360, el problema de la vivienda y lo que se tercie.

Pregunta: ¿Cómo han sido los trabajos en la A-5 desde que empezaron las obras en octubre? ¿Se ha dejado todo preparado para el soterramiento?

Respuesta: Desde octubre, que comenzaron las obras, hemos estado haciendo los trabajos preparativos. Primero, el desvío de los servicios afectados, esto es, la telefonía, las tuberías de agua y gas, lo que se encuentra por debajo de la calzada.

Dichos trabajos están en marcha desde el mes de octubre, y llevamos unos días trabajando en horario nocturno para que el día 15 estuviesen todos los desvíos establecidos, de forma que pudiésemos empezar el soterramiento definitivo y la ejecución de la losa sobre el actual tramo de la A-5.

P: ¿Podría detallar a nuestros lectores en qué van a consistir esos cortes de tráfico y cómo afectarán a los 80.000 conductores que atraviesan la zona?

R: Desde el día 15, donde hay cuatro carriles en cada sentido, va a pasar a haber dos. Hasta mediados de febrero, el corte se verá afectado a los dos carriles centrales de cada uno de los sentidos, para luego pasar los cuatro carriles, dos en cada sentido, en sentido salida, y empezar a trabajar en toda la calzada que ahora ocupa el sentido entrada a Madrid.

Eso hasta finales de 2025, después se hará lo mismo pero al revés, pudiendo llegar a noviembre de 2026 para completar todo. Vienen dos años de trabajo, una reducción del 50%, con las consecuentes molestias, pero para eso hemos puesto en marcha un plan de movilidad.

P: Habla del plan de movilidad que han fijado para estas obras. ¿Ha quedado el Ayuntamiento de Madrid satisfecho con dicha estrategia?

R: No. No hemos quedado satisfechos porque hay una cuestión, que es la gratuidad de la R-5, que nos afecta. Pero no queremos entrar en polémicas, ha sido un plan de movilidad consensuado por las tres administraciones (Ayuntamiento, Comunidad y Ministerio de Transportes), y creo que se ha llevado a cabo un buen trabajo técnico. Además, estoy seguro de que en las próximas semanas el Ministerio hará gratuita la R-5 al completo.

Va a ser difícil explicarle a los madrileños que van a estar atascados en la A-5, una carretera que va a perder capacidad, que hay otra, apenas a unos metros, que tiene capacidad suficiente y que está al servicio de los ciudadanos. Por tanto, creo que la harán gratuita. Esto no quita que en las últimas semanas se ha trabajado con mucha lealtad, pero considero que hubiera sido positivo ponerla gratuita para todos.

P: Confirma entonces que el caos circulatorio que se avecina hará abrir los ojos al Ministerio de Transportes...

R: Lo que tenemos que poner sobre la mesa es que las administraciones hemos hecho todo lo posible. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el mayor refuerzo en los autobuses de la EMT, la Comunidad de Madrid en autobuses interurbanos y Metro y el Ministerio en la red de Cercanías. No podíamos dar más por falta de recursos, pero faltaba un paso más, que era la gratuidad de la R-5.

Lo han hecho para el transporte público, algo que al principio tampoco querían hacer. Nos parece bien, pero había que dar un paso más. Eso sí, el plan de movilidad tenía que pivotar sobre el transporte público y creo que así se ha hecho.

P: ¿Por qué cree que Transportes es tan reticente a extender la gratuidad de la R-5 a todos los vehículos?

R: Lo desconozco, la verdad, porque al principio decían que no era posible, y resulta que sí se ha hecho en otras ocasiones. En Alicante, a consecuencia de unas obras, la AP-7 fue gratuita.

Por tanto, es posible hacerlo. Pienso que hubiera sido positivo, y no descarto que el Ministerio lo haga en las próximas semanas. Desconozco cuáles son las reticencias, pero quiero decir que en el ámbito del Cercanías sí han hecho un esfuerzo con esas 42.000 plazas adicionales. Ahora no podemos fallar en la prestación de servicios, porque si hay fallos en la C-5 sí se darían problemas.

P: ¿Cree que los vecinos, que llevaban años demandando esta obra, quedarán satisfechos?

R: No me cabe duda. Los vecinos llevan décadas demandando esta actuación, y no se lo han terminado de creer hasta que han visto las máquinas este fin de semana demoliendo las edificaciones. Ahora tienen la seguridad de que esto será una realidad dentro de dos años. Apenas a dos palmos de las fachadas había una autopista con ocho carriles, y ahora van a tener 40.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Les va a cambiar la vida. Esta obra es un hito en la historia de Madrid, no creo que haya una operación de transformación urbana tan potente como esta en Europa. Donde ahora hay coches, habrá parques y jardines.

P: Este tipo de obras civiles, cómo sucedió con la calle 30 hace años, traerán de la mano muchas quejas y molestias. ¿Están preparados?

R: Vamos a tener que explicar las molestias que puedan sufrir los vecinos. Creo que Madrid Río hizo mucho bien en lo que es la pedagogía de una obra. Durante la ejecución, recuerdo las pancartas de la izquierda. Que vayan ahora, donde están las zonas verdes, a ver si quieren volver a lo anterior. Las obras generan molestias, pero merecen la pena.

P: Esta obra civil, una de las más grandes de los últimos años, marcará su futuro político y el devenir de Urbanismo. ¿Está nervioso?

R: Lo afronto con la máxima responsabilidad porque es una obra de enorme transformación. Muy contento de poder ser quien dirija e impulse esa actuación, pero con el sentimiento de hacer un esfuerzo en la información.

P: Sobre informar y concienciar, ¿cree que esa falta de pedagogía ha podido ser un problema con Madrid 360?

R: Hemos hecho un esfuerzo importante con Madrid 360. Uno de los ejes fundamentales ha sido la información y concienciación. A veces es difícil llegar a todo el mundo, sobre todo cuando algunas medidas requieren de un esfuerzo a todos los madrileños. Madrid 360 pivota sobre una política integral, y hemos entendido que el objetivo final, que es cumplir la directiva europea, merecía los esfuerzos.

Debido a estos esfuerzos, podemos permitirnos no multar durante este 2025, ya que tenemos los mejores datos de la calidad del aire. Si queremos que Madrid sea la mejor ciudad donde vivir, tiene que tener estándares de calidad.

P: Cuando llegan los éxitos, como es cumplir por tercer año consecutivo con la directiva europea, ¿molesta cuando el TSJM tumba Madrid 360 por un recurso como el de Vox?

R: Veremos lo que dice el Supremo, pero para nosotros no fue una buena noticia. Era una estrategia avalada por los técnicos y los madrileños, pues obtuvimos una mayoría absoluta en 2023. No renegamos de Madrid 360, sino que vamos a consolidarlo dentro de la ordenanza de movilidad.

Hemos pasado de ser, en 2019, la capital más contaminada de Europa, a ser en 2022, 2023 y 2024 un referente. Las grandes ciudades como París, Milán o Roma no lo han logrado. Nosotros no renunciamos a nada en nombre de la sostenibilidad, creemos que es posible conciliar todos los ámbitos.

P: ¿La prórroga de doce meses anunciada para este 2025 a los coches sin etiqueta de Madrid estaba planeada o ha sido a consecuencia de la sentencia del TSJM?

R: Ha sido por los datos que manejamos y porque la ordenanza de movilidad lo permitía. En cumplimiento de los datos de calidad del aire, que nos indican que necesitamos nuevos esfuerzos, lo hemos hecho sin tener en cuenta una sentencia que ya hemos recurrido.

P: ¿Cómo confrontan las medidas en vivienda anunciadas por el Gobierno central con el plan que Madrid tiene en marcha en esta materia tan clave para los ciudadanos?

R: Es necesario decir varias cuestiones. Lo primero, es que no tiene una política de vivienda. Una de las cuestiones más certeras del discurso de Sánchez es que no ha habido una política de vivienda en la última década. Teniendo en cuenta que Sánchez lleva siete años, se está enmendando a sí mismo. Por tanto, en eso coincido, en los últimos siete años no ha habido una política de vivienda.

Y si la ha habido, ha sido aplicando esa nefasta ley de vivienda que ha traído malos resultados. Cuando hay datos, toca decidir y verificar si las medidas adoptadas. Sabemos que, una vez puesta en marcha la ley de vivienda, se ha incrementado el precio del alquiler y la vivienda de uso turístico.

Lo razonable sería rectificar. Hay cuestiones que me parecen bien, como reducir la carga fiscal en la compra-venta, pero es contradictorio con lo aplicado. Esto, que tiene un barniz liberalizador, va en contra de la limitación de compra a personas extranjeras, limitación a los precios del alquiler.

En contra de lo que hacen las capitales europeas. Creemos que hay que generar más oferta, la cual acabará con la demanda y con el incremento de los precios.

P: Por último, ¿cómo afronta el Ayuntamiento el problema de la okupación y los pisos turísticos en este 2025?

R: Con la okupación tenemos competencias limitadas, pero podemos alzar la voz para que el Gobierno cambie la ley y proteja al propietario. En segundo lugar, no permitir la okupación en nuestros propios edificios. Recuerdo que durante el mandato de Carmena, estaban ocupados todos los edificios municipales, y lo primero que hicimos al llegar fue sacarlos de ahí. Ese es un mensaje clave, mostrar la intolerancia con la okupación.

Respecto a los pisos turísticos, Madrid tiene una singularidad que la hace diferente, y es que todavía quedan vecinos en el centro de la ciudad. No han sido expulsados, y tenemos un punto de equilibrio entre el visitante y el vecino, algo que queremos mantener y que nos hace atractivos. Vamos a flexibilizar para que se puedan incorporar más edificios residenciales a la zona centro. Un modelo de edificios completos, que separe ambos.