El abogado Calvente denuncia una "campaña perversa" de "insultos, acoso y amenazas"

El ex coordinador del equipo jurídico de Podemos, el abogadoJosé Manuel Calvente, ha reaccionado a los intentos de sus ex compañeros de partido de desacreditar sus declaraciones ante el juez. El letrado ha denunciado en las redes sociales una campaña de "insultos, acoso y amenazas".

Este martes 11 de agosto, el juez que investiga la supuesta 'caja B' de Podemos,Juan José Escalonilla, imputó a parte de la cúpula del partido 'morado'. En concreto, entre los investigados se encuentran el considerado 'número dos' de Pablo Iglesias, Juan Manuel del Olmo, así como el tesorero de la formación, Daniel de Frutos Ramírez.

Además, también consideró que el propio partido de Iglesias debía ser imputado, todo ello a raíz la denuncia presentada por Calvente en los que acusa a Podemos de cometer delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.

Hasta el momento, el líder de los 'morados' y vicepresidente del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias, no se ha pronunciado al respecto, aunque sí lo han hecho otros miembros de su formación.

En concreto, algunos miembros del partido que forma parte del Ejecutivo han negado en rotundo todas las acusaciones vertidas por parte del ex coordinador del equipo jurídico. Sin ir más lejos, este miércoles, el secretario de Sociedad Civil de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Rafael Mayoral, recuperó el argumentario sobre las supuestas 'cloacas del Estado'.

Es una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre", dice Calvente

Mayoral acusó al juez instructor de hacer una "utilización política" de la causa que investiga la financiación ilegal de su partido y de hacer "cosas muy raras".

"Durante mucho tiempo se intentó que no entráramos al Gobierno y hoy quieren que salgamos del Gobierno", defendió el político, quien estaría siendo investigado por un presunto pago de 50.000 euros a cargo de la 'caja B' y cuyos contratos de Podemos con su cooperativa están siendo rastreados.

Podemos cuestiona las declaraciones

Además, tras hacerse pública la grabación de la declaración del letrado ante el juez del pasado 29 de julio, varios miembros de Podemos se lanzaron a acusar al abogado de no tener "nada".

El portavoz del grupo en el Congreso y secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa del partido, Pablo Echenique, recogió una de las palabras utilizadas por Calvente en la declaración: "Rumorología". Además, tras señalar que "no tienen nada", afirmó en Twitter que "les da igual".

Rumorología.No tienen nada.Pero les da igual. Contra PODEMOS todo vale. Montar otro juicio fake (otro más) sin pruebas más que "rumorología" para así lanzar la enésima campaña mediática de difamación.Y mientras tanto Juan Carlos I huido con el botín. https://t.co/VPtF9FyqBy — Pablo Echenique (@pnique) August 13, 2020

"Contra Podemos todo vale. Montar otro juicio 'fake' (otro más) sin pruebas más que 'rumorología' para así lanzar la enésima campaña mediática de difamación. Y mientras tanto Juan Carlos I huido con el botín", defendió Echenique en las redes sociales.

A este mensaje le siguió otro dirigido directamente contra el letrado. "Que sepas que un tipo puede ir a un juzgado a acusarte de un montón de delitos sin ninguna prueba (...) Entonces te abren un extenso juicio y dedican horas de televisión a decir que eres culpable", añadió.

Que sepas que un tipo puede ir a un juzgado a acusarte de un montón de delitos sin ninguna prueba, decir que se basa en "rumorología" y entonces te abren un extenso juicio y dedican horas de TV a decir que eres culpable.¡Que no! ¡Es broma! Eso sólo te pasa si eres de PODEMOS. — Pablo Echenique (@pnique) August 13, 2020

Además del portavoz, el propio partido lanzó un "no tienen vergüenza" en un mensaje en las redes y aseguró que se trata de "denuncias falsas, campañas mediáticas de difamación, horas de tertulias televisivas y cientos de portadas que luego quedan en nada".

"Lo que está pasando ahora pasará como con las 14 querellas archivadas desde 2015. Todo vale contra Podemos", afirmó.

"No me conocen, seguiré hasta el final"

Tras la reacción de algunos de los miembros de la cúpula contra el abogado, este ha denunciado en redes que le están insultando, acosando y amenazando en Twitter. "Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito", defiende el letrado sobre las imágenes en las que se escuchan apenas unos segundos de su declaración, que tuvo una duración de unos 40 minutos.

Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá. — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020

Se trata, según Calvente, de una "campaña perversa" para que el ex coordinador del equipo jurídico "calle" ante la Audiencia Nacional en septiembre. "No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá", concluye el mensaje del abogado.