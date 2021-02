El juez del caso Neurona investiga si el exdirigente y fundador del partido Juan Carlos Monedero cobró presuntamente 26.200 euros por el contrato entre Podemos y la consultora Neurona. “Cabe entender indiciariamente que la percepción de dicha cantidad por parte de Juan Carlos Monedero tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Consulting S.L. y con la presunta contratación a esta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos del contrato de prestación de servicios”, dice el magistrado Juan José Escalonilla en una resolución a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

La transferencia realizada a Monedero generó una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por la aparente falta de motivación. El expediente acabó siendo enviado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según ha adelantado el diario El Confidencial.

El juez del caso Neurona investiga un pago a Juan Carlos Monedero desde la agencia de comunicación contratada por Podemos para su campaña de las elecciones generales de abril de 2019. La transferencia generó una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por su aparente falta de motivación y las dudas sobre su legalidad. El expediente acabó siendo enviado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha estado analizando la operación en secreto durante los últimos meses en una pieza separada de la causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos.

En esta causa, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid lleva más de medio año investigando los pagos de Podemos a la consultora Neurona por hacer una serie de trabajos electorales. El juez duda de que esos trabajos se realizasen realmente y la Fiscalía cree conveniente que se siga investigando porque en todo este tiempo el partido no ha sido capaz de acreditarlo. El Tribunal de Cuentas también advirtió presuntas irregularidades en el pago de 363.000 euros por parte de la formación morada a Neurona en las elecciones generales de abril de 2019.

Lo que afecta a Juan Carlos Monedero se ha estado investigando en una pieza separada aparte que ha permanecido varios meses bajo secreto de sumario. Todas estas pesquisas parten de una denuncia inicial presentada por el exabogado cesado de Podemos José Manuel Calvente. Relataba una serie de irregularidades internas en Podemos, desde las obras de la sede del partido o el uso fraudulento de las donaciones que hacían los miembros del partido -archivado por el juez- a la relación de Podemos con Neurona. Incluía el presunto cobro de comisiones por parte de Monedero, persona de confianza de los responsables de la consultora de origen mexicano. El juez ya ha dejado dicho en sus autos que los dirigentes del partido adolecen de una falta de "cultura ética".

Un informe de la Policía

Ahora el juez apunta directamente a este ex dirigente de Podemos. Se basa en un informe previo elaborado por la Policía Nacional. Tal y como ha avanzado El Mundo, los investigadores creen que Monedero trató además de justificar este cobró en un presunto trabajo para el que confeccionó una factura falsa que presentó en el Santander: “En el informe de la fuerza actuante se deja constancia de que entregó a dicha entidad bancaria como justificación una factura por importe de 30.000 dólares bajo el concepto de ‘300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, Colombia y México’”.

Indican que “en dicha factura figura como emisor de la misma Neurona Consulting S.A. cuando lo lógico es que si fue Juan Carlos Monedero el prestador de dicho servicio sea expedida por él, no conteniendo además receptor”. “Se señala además que dicha factura está fechada el 30 de diciembre de 2018, correspondiéndose con un domingo, tratándose además de la factura número 1, lo que permite concluir racionalmente, en base a la fecha de dicha factura, que a un solo día de terminar el año no se han emitido más facturas, y por tanto no ha tenido actividad”, añade el juez.

Escalonilla destaca así otra de las conclusiones policiales: “A lo anterior cabe añadir según indica la fuerza actuante la habitualidad de la emisión de facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación”.

En sus conclusiones, el magistrado también pone de relieve “la relación existente entre Neurona Comunidad SL y Neurona Consulting S.A. siendo César Hernández Pérez socio y cabe entender que administrador de hecho de la primera y director de la segunda mercantil. Se refiere a que los responsables mexicanos de Neurona crearon en España una filial en la que se facturaron los pagos de Podemos. La sede era una gestoría en Sevilla cuyo responsable se llama Elías Castejón. Esta persona no tiene relación previa ni con la consultora ni el partido, pero está investigado en la causa.

César Hernández

Respecto a César Hernández Pérez, posiblemente el juez se esté refiriendo en realidad a César Hernández Paredes, clave en esta investigación. Es la persona a partir de la cual Podemos conoció Neurona, muy vinculado a dirigentes del partido como Juan Carlos Monedero. Los abogados de la formación que presentaron la denuncia, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, señalaron a la mano derecha de Pablo Iglesias Juan Manuel del Olmo como la persona que ordenó contratar a la consultora para la campaña electoral. Del Olmo es el secretario de Comunicación de Podemos y desde este año ocupa el cargo de Director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno de Pablo Iglesias.

Del Olmo declaró el pasado 20 de noviembre ante el juez y admitió que él fue el responsable de la contratación de Neurona, si bien se desvinculó de todo tipo de gestión o pagos. Justificó su elección en la trayectoria y prestigio internacional de esta consultora que conocía a través de César Hernández. Según dijo, contactaron en 2018 y cuando inició el ciclo electoral de 2019 decidieron contratar sus servicios. Enmarca esa relación en el desempeño normal de un responsable de comunicación.

Elías Castejón explicó a Vozpópuli que Neurona se fundó el 19 de marzo de 2019 por dos socios: César Hernández Paredes y Andrea Edlin López Hernández. El abogado destaca que ambos son ciudadanos mexicanos "con NIE español en vigor y cuyos datos figuran inscritos en el Registro Mercantil de Sevilla". Según la Policía, la candidatura de Unidas Podemos hizo pagos por un total de 425.000 euros hasta enero de 2020 (en distintos momentos). El nombre de Andrea Edlin López aparece de nuevo en la investigación dando la orden a Elías Castejón para que transfiriese 270.000 euros a otra mercantil también bajo el foco del juez llamada Creative Advice, con sede en México.