El 'show' de Gabriel Rufián: acusa al rey Felipe VI de ser "el diputado 53 de Vox"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha acusado este miércoles al rey Felipe VI de ser "el diputado 53 de Vox". En esos términos lo ha aseverado el diputado independentista durante la sesión de control que ha tenido lugar esta mañana y en la que se ha abordado la polémica ausencia del monarca en la ceremonia de los nuevos jueces en Barcelona.

El diputado de ERC ha sostenido también que el monarca fue "votado" -en referencia a unas recientes declaraciones de Pablo Casado- por Francisco Franco. Durante su intervención, Rufián ha sostenido una imagen del Rey con 10 años y el dictador español.

En concreto, ha sugerido este miércoles en el Congreso una supuesta connivencia entre Vox y la casa real, y ha asegurado que aunque la formación de Santiago Abascal tiene 52 diputados, en realidad "tiene 53, uno en la Zarzuela. He aquí lo dramático".En la sesión de control y en una pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre si las instituciones se someten a los principios democráticos, Rufián se ha dirigido a la bancada de Vox y les ha dicho que "tienen razón" porque "a Felipe VI le votó un español: Francisco Franco", y ha mostrado desde la tribuna una foto del dictador saludando a Juan Carlos cuando era niño.Las palabras de Rufián ("Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela. He aquí lo dramático", ha dicho) han suscitado una fuerte bronca en la bancada de la derecha, especialmente entre los diputados del PP y, en concreto, de Teodoro García Egea, al que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido silencio.Además de la casa real, Rufián se ha referido a otras dos instituciones: a la Comunidad de Madrid donde, según ha dicho, este martes el Gobierno pactó con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "un 155 para toda España", y el Poder Judicial.Sobre este último, Rufián ha señalado que "en menos de 24 horas se ha condenado a un presidente por una pancarta, se ha absuelto a un corrupto por una estafa y se ha rebajado la pena de un profesor pederasta de un colegio del Opus Dei".Y esto, ha dicho, "es el Poder Judicial hoy en España, que no es un poder sino que va contra todos, también contra ustedes".Ante estas palabras, el ministro de Justicia ha señalado que no comparte el análisis de ERC ni en materia sanitaria, justicia o casa real, y le ha recordado el "esfuerzo" del Gobierno para cohesionar los esfuerzos de todos y salir de la pandemia. "Creo que esos esfuerzos pasarán a la historia", ha dicho.Sobre la sentencia que inhabilita a Quim Torra, Campo ha subrayado que es una sentencia "por unanimidad" del Supremo y ha recordado que "la justicia se imparte, en nombre del rey, por jueces independientes. Y en eso creo, y defenderé hasta la última gota de mi sangre a la monarquía, al Estado constitucional y a la Justicia".En una primera intervención, el ministro ha dado los gracias a todos los grupos que han solicitado la renovación del Consejo General del Poder Judicial y al PP le ha dicho que renovar los órganos judiciales es "querer el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico y eso se hace cumpliendo toda la Constitución, no solo la parte que nos interesa".