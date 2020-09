El Rey llama al presidente del Poder Judicial para transmitir que le "hubiese gustado" estar en Barcelona

Felipe VI ha llamado este viernes al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para transmitirle que le "hubiese gustado" asistir al acto de entrega de despachos a los nueves jueces en Barcelona. Según informa 'El Español', el monarca ha telefoneado directamente a Lesmes al término de la ceremonia a la que no ha podido asistir el Rey por decisión del Gobierno.

"Sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado", Lesmes ha transmitido el "enorme pesar" del Poder Judicial por la ausencia del Rey en un acto al que ha asistido puntualmente cada año desde que accedió al trono en 2014. Los nuevos miembros de la carrera judicial han podido conocer el mensaje de la llamada por el propio presidente del Supremo durante la ceremonia, cuando se ha reunido con ellos para la tradicional foto de grupo.

“Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de veinte años, sino también, y sobre todo, porque la presencia del Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial", ha dicho Lesmes durante su intervención ante las autoridades asistentes al acto de Barcelona.

"Ya os anticipo que no serán pocos los momentos en los que tendréis que afrontar situaciones de soledad, en las que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho, en circunstancias adversas, que pondrán a prueba vuestro compromiso con la institución a la que pertenecéis. Ante ello, la firmeza y el convencimiento en los valores constitucionales habrán de ser el faro que os guíe de manera permanente, tal y como de hecho estamos simbolizando precisamente hoy, celebrando este acto y haciéndolo además de una manera muy distinta a como hubiéramos deseado", ha asevero.

A este acto de entrega de despachos a los nuevos miembros de la 69 promoción de la carrera judicial han asistido, entre otros, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la fiscal general, Dolores Delgado, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Cataluña, Jesús Barrientos. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas que había confirmado su asistencia, ha decidido no asistir tras la polémica por la ausencia del Rey.

El desplante al Rey revuelve a la Justicia

Este desplante al Rey ha puesto en pie de guerra a la Justicia. Además de Lesmes, seis vocales del Poder Judicial han "lamentado profundamente" que el monarca no haya acudido este viernes a Barcelona. Por otro lado, las principales asociaciones de jueces llevan días pidiendo explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez para que "aclare las verdaderas razones de la ausencia de S. M. el Rey".

En esos términos se ha expresado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, mientras el Ejecutivo sigue guardando silencio, sin ofrecer una explicación a lo ocurrido. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen, Calvo, se ha limitado a señalar que "hay decisiones que están muy bien tomadas". Ni siquiera en el PSOE encuentran respuestas certeras a este veto: "No sabemos ni qué decir".

El vocal del Poder Judicial José María Macías ha apuntado directamente a la responsabilidad del Ejecutivo, en un enfrentamiento sin precedentes: "Se recibió una comunicación por parte de Casa del Rey en la que se indicaba que su Majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba", ha explicado Macías, a preguntas de Vozpópuli.

(Habrá ampliación)

