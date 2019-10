Exhumación de Franco en directo: últimas noticias desde Mingorrubio y el Valle de los Caídos

Este jueves 24 de octubre marcará un antes y un después en la historia de España. Tras un largo proceso de pleitos, recursos de familiares a los tribunales, negativa de monjes y el empleo electoralista de este asunto por parte de los partidos políticos, esta jornada se exhuma al dictador Francisco Franco. Sus restos salen finalmente de la basílica del Valle de los Caídos para ser trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Exhumación de Franco en directo: última hora de hoy en el Valle de los Caídos y Mingorrubio

13.08 El ataúd está ya junto al helicóptero que llevará los restos a El Parto.

12.57 Ahora la familia será trasladada por carretera hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

12.55 Los restos del dictador ya están en el coche fúnebre para disponerse a salir del Valle.

12.53 Sale el ataúd con los restos de Franco trasportado por la familia.

12.52 Informan de que la puerta de la basílica se abrirá en los próximos minutos.

12.50 Momento en el que ha llegado el golpista Tejero.

12.48 Pilar Gutiérrez, por su parte, asegura que el Gobierno en funciones de Sánchez no está legitimado para llevar a cabo la exhumación y denuncia presiones del Ejecutivo hacia los jueces y Tribunales de Justicia.

12.43 Javier es un joven de 32 años, natural de Medina del Campo (Valladolid), que ha acudido hasta el Valle de los Caídos este jueves en compañía de su madre, de 53. Cree necesario "apoyar a la familia en esta profanación". Tacha la exhumación de "electoralista" mientras su madre asegura que Franco "no era ningún dictador". "Antes la gente se compraba pisos y todo el mundo tenía trabajo. No se entiende hacer esto después de 40 años. Si fuera su padre, esto no lo harían", remata.

12.42 Concluyen los trabajos de exhumación de Franco en el Valle de los Caídos.

12.37 El féretro ya ha sido extraído de la fosa. En estos momentos, tal y como había pedido la familia, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, está oficiando un breve responso.

12.35 Sara, una mujer de 50 años, exclama que "deberían acordarse de lo bueno que [Franco] hizo por España". "Me parece indignante. Esto es separar no es reconciliación", concluye.

12.32 Llega Tejero a Mingorrubio para la misa, que cooficiará su hijo. Posteriormente, ha sido parado por la Policía, ya que no cuenta con el permiso para acceder.

12.31 "La memoria hay que dejarla como está. Sé que no es ilegal. Pero la Iglesia no se ha interpuesto y el PP y Vox, tampoco. Creo que les da lo mismo", dice Pascual, un alicantino que ha venido para mostrar su apoyo al dictador. Reconoce que se "esperaba más gente" concentrada frente a las puestas del recinto del Valle de los Caídos.

12.28 Dos jóvenes, uno inglés y uno francés, han decidido acercarse hasta el Valle de los Caídos para ver un acontecimiento que califican de "histórico". "Es raro comparado con otros dictadores. Si la mayoría de españoles está de acuerdo, bien está", aseguran.

12.24 Sandra tiene 39 años y porta la bandera de España a la espalda. "Lo que debería hacer el Gobierno es ocuparse de los vivos y no de los muertos". Forma parte del 'Movimiento por España', cuya líder es la hija del exministro franquista Joaquín Gutiérrez Cano. "La solución es dejar los muertos donde están y no abrir heridas cerradas", dice Sandra en el Valle de los Caídos. "Que dejen de remover; estamos repitiendo lo del año 34".

12.22 Carlos Jiménez, con pañuelo franquista en el brazo y pañuelo de los confederados de EEUU al cuello, asegura que ha acudido al cementerio de El Pardo-Mingorrubio para despedir al "santo Caudillo de España".

12.20 La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado en Twitter que "el último gran símbolo de la dictadura quedará para siempre sin significado".

Hoy el último gran símbolo de la dictadura quedará para siempre sin significado. Las generaciones más jóvenes crecerán y se formarán en un país ligeramente distinto y, a la vez, sustancialmente diferente, en donde los dictadores no ocupan ya lugares de enaltecimiento. — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) October 24, 2019

12.16 Un sacerdote lee una oración por Franco ante los nostálgicos del régimen en las cercanías del cementerio de Mingorrubio.

12.12 Moncloa ha informado de que por decisión de la familia, "y a pesar de los daños que presenta", la comitiva va a trasladar el féretro original en el que fue enterrado el dictador en 1975. En este momento, los operarios están asegurando el ataúd para su extracción de la fosa en la que ha permanecido desde entonces.

12.10 José Luis Ábalos cree que la exhumación de Franco es "un acto de dignidad".

11.54 Vozpópuli habla con un ciudadano chino que se declara franquista y hace una defensa férrea del dictador desde el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

11.44 Última hora. La lápida ha sido retirada sin incidencias. Una vez exhumado el cadáver será el prior de la basílica, a petición de la familia, quien bendiga los restos.

11.40 Adolfo Suárez Illana ha asegurado que "el dato importante de hoy es precisamente el dato de la EPA", al ser preguntado este jueves en Pamplona sobre la exhumación de Franco.

11.35 La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado este jueves en el Pleno de la Cámara regional al PSOE de "traicionar el legado de la transición al ejecutar la exhumación de Franco".

11.30 José Luis cuenta a Vozpópuli que recibió este bastón con la cara de Franco de un miembro de la Guardia personal del dictador hace 25 años.

11.28 En el cementerio de El Pardo-Mingorrubio hay una concentración de unas 200 personas con banderas de España. Se encuentran en silencio y a unos 150 metros del cementerio. No se ven, al contrario que en el Valle de los Caídos, banderas franquistas. Eso sí, un hombre porta un calendario con la imagen del dictador y un "¡Viva!".

11.24 Los trabajos para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos han comenzado, ha informado el Gobierno pasadas las 11.00 horas de esta mañana. Si todo va bien, estas labores podrán estar terminadas en una hora, aunque si surge alguna complicación podrían llevar hasta tres horas, según los cálculos del Ejecutivo.

11.20 Algunos de los asistentes han acudido al Valle de los Caídos para rezar durante el proceso de exhumación de los restos del dictador. Los jóvenes han ofrecido el tercer misterio a "todos aquellos que son perseguidos por su Fe y por la libertad religiosa en todos los países".

11.12 La Policía ordenó esta mañana a la familia Franco retirar una bandera franquista de su casa, según informa Europa Press. Además, el Gobierno ha recordado a la familia del dictador que durante el proceso de exhumación no está permitido el uso de banderas ni de otros símbolos, después de que Francis haya acudido al Valle con una bandera preconstitucional.

11.04 Ante el riesgo que supone que algunos de los asistentes invadan la carretera, la Guardia Civil ha decidido trasladar a los concentrados al lado de la entrada al recinto.

11.00 El helicóptero que previsiblemente trasladará los restos del dictador ya ha llegado al Valle de los Caídos. Hay un segundo helicóptero preparado, aterrizando también en el Valle, por si fuese necesario.

10.50 Algunas calles del país han amanecido con carteles con la imagen de Francisco Franco y un gran "honor y lealtad". Más abajo pone: "El Valle no se toca".

10.41 El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que el traslado de Franco es una "buena noticia para los demócratas".

Hoy, con décadas de retraso, sale Franco del Valle de los Caídos. Buena noticia para los demócratas. Que nos dé impulso en el camino de la memoria, la reparación y la honra a quienes lucharon por la libertad. Tenemos más de 100mil españoles aún en fosas comunes. #ExhumacionFranco — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 24, 2019

10.33 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este jueves que "la prioridad no deberían ser los huesos de un dictador muerto hace 44 años".

España tiene el paro más alto de Europa, un desafío separatista que hace arder las calles en Cataluña, la segunda natalidad más baja de la UE y la caja de las pensiones vacía. La prioridad no deberían ser los huesos de un dictador muerto hace 44 años.#ExhumaciónFranco#RiveraARpic.twitter.com/z7nNMQDnby — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 24, 2019

10.30 Los familiares de Franco entran en la Basílica del Valle de los Caídos para la exhumación.

10.24 Algunos de los seguidores de Franco ya están en las inmediaciones del Valle de los Caídos con pancartas a favor del dictador. "Estado dictatorial" o "¡Sánchez desokupa y deja a Fraco en paz!", se lee en una de ellas.

10.20 Fuentes de Moncloa aseguran que "si las condiciones lo permiten, los helicópteros aterrizarán junto a la explanada del Valle a partir de las 11:00 horas". A partir de ese momento, la decisión definitiva del traslado se tomará teniendo en cuenta la metereología.

10.12 Lorenzo Fernández Navarro, coronel retirado de Infantería, ha utilizado el equipo de música de su coche para que suene a gran volumen el himno de la Legión, El novio de la muerte. No obstante, escasos seguidores de Franco han acudido por el momento al Valle de los Caídos.

10.07 Seis furgonetas han trasladado hasta el cementerio de Mingorrubio, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, una docena de coronas de flores, casi todas rojigualdas, con mensajes de varias ciudades y regiones españolas para el dictador como "Barcelona con Franco siempre", "Valencia con el generalísimo" o "Málaga no te olvida, capitán".

09.59 Imagen de Francis Franco en la puerta de su casa antes de la exhumación.

09.51 El Gobierno gastó más de 39.000 euros en acondicionar el panteón donde se enterrará a Franco. Esta es la partida más costosa de las que integran el presupuesto destinado a exhumar al dictador y reinhumar sus restos en el panteón donde reposa desde su fallecimiento en febrero de 1988 la viuda de Franco, Carmen Polo, según han comunicado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

09.45 Ya han llegado todos los familiares del dictador para la exhumación.

09.43 GALERÍA | La exhumación de Franco del Valle de los Caídos, en imágenes.

09.34 Francis Franco ya ha llegado al Valle de los Caídos y lo ha hecho con una corona de flores y una bandera franquista.

09.29 PP lanza un mensaje ante la exhumación de Franco:"¿Pasado o Presente? Futuro".

🔵En el Partido Popular nos centramos en las cosas que realmente influyen en los españoles:-Pensiones-Empleo-Vivienda-Sanidad-Seguridad¿Pasado o Presente?#PorTodoLoQueNosUne FUTURO pic.twitter.com/2gwzLnIja5 — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) October 24, 2019

09.21 El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que Sánchez esté usando la exhumación de Franco como "arma electoral" y le advirtió de que "quien remueve a los muertos, acaba pagándolo como con la maldición de Tutankamón".

09.16 La familia Franco llegará en dos tandas. La primera llegará en alrededor de diez minutos.

09.14 Este es el helicóptero que trasladará la tumba de Franco a Mingorrubio:

09.11 ¿Cuándo exhuman a Franco del Valle de los Caídos? Será este jueves a partir de las 10:30 horas y un total de 22 familiares de Franco estarán en él. La reinhumación será en el cementerio público de El Pardo-Mingorrubio, a tres kilómetros del palacio desde el que gobernó España durante casi cuatro décadas. Así te lo contamos.

09.06 ¿Por qué exhuman los restos de Franco y cuánto costará? Los restos abandonarán el Valle de los Caídos por decisión del Gobierno socialista tras una iniciativa parlamentaria que no tuvo ningún voto en contra –sólo tuvo la abstención del PP- y con el aval del Tribunal Supremo. Todo el proceso de exhumación y reinhumación de Franco tendrá un coste para las arcas públicas de un máximo de 63.061 euros, de los que 39.911,79 euros han sido destinados para la nueva tumba en Mingorrubio. Te lo contamos.

09.00 La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, acaba de llegar al Valle de los Caídos.

08.57 Acreditados 500 profesionales de 150 medios para la exhumación de Franco. Según informa el Gobierno en funciones, estarán presentes en ambos lugares 92 medios de comunicación nacionales y 58 internacionales procedentes de 17 países. En concreto, se han acreditado periodistas, fotógrafos y cámaras de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irán, Italia, México, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Turquía y Venezuela.

08.54 Mingorrubio amanece con fuertes medidas de seguridad y decenas de periodistas. Desde primera hora de la mañana, los informadores han ido llegando a este enclave del norte de Madrid, en el barrio madrileño de El Pardo, al que los periodistas han accedido tras pasar tres controles policiales y acreditarse para poder estar a unos metros de la entrada del camposanto.

08.42 Del error de la escolta a la petición de Carmen Polo: así fue el primer entierro de Franco. No existía protocolo para enterrar a un jefe del Estado cuando Franco contrajo la enfermedad que le llevaría a la tumba. Los reyes de España se inhumaban según un vetusto ceremonial que comenzaba por dejarlos en el "pudridero real" del Escorial, donde los monjes recubrían de cal viva los restos mortales, que se dejaban allí unos 25 años. Pero ningún presidente de la República había muerto durante su mandato, por lo que no había precedentes para el entierro de Franco, aparte de que éste era un caso especial, pues su título era, según rezaba en las monedas, "caudillo de España por la gracia de Dios". Lee toda la información.

08.38 Pablo Iglesias: "Hoy la momia de Franco sale del Valle de los caídos". Y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el líder de Unidas Podemos quiere dejar claro que "hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni a atribuirse méritos". Lo contamos.

Hoy, tras más de 40 años de democracia, la momia de Franco sale del Valle de los caídos. Es una buena noticia pero los restos de Franco no están en Cuelgamuros, sino en las oligarquías que se enriquecieron con la dictadura y en parte de los aparatos del Estado. Abro hilo — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 24, 2019

08.34 José Luis Rodríguez Zapatero asegura que hoy se da "un paso muy importante" para hacer a la democracia de España "más perfecta".

08.32 El Gobierno convierte la exhumación de Franco en un espectáculo partidista. Discreto y rápido. Estos han sido los adjetivos empleados una y otra vez por Carmen Calvo a la hora de calificar cómo iba a ser el dispositivo del Gobierno para exhumar los restos de Franco. Hoy, 24 de octubre de 2019, ha llegado el día. Estos serán trasladados desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio. Sin embargo, la discreción defendida por el Ejecutivo ante los micrófonos se limita al interior de la Basílica y a la ceremonia privada que los Franco celebrarán en el cementerio de El Pardo. Te contamos toda a información.

08.30 El director del operativo de la exhumación de Franco llega al Valle de los Caídos. Humberto Sepúlveda, que dirigirá a los operarios funerarios que exhumarán los restos mortales de Francisco Franco, ha accedido al Valle de los Caídos a las 7.50 horas.

08.29 Los periodistas de los medios de comunicación acreditados para la exhumación de Franco ya se encuentran en ambos escenarios. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado a primera hora de este jueves que se trasladarán los restos "después de casi un año de trabajo". Calvo ha confirmado que "será trasladado en helicóptero".