Noticias de hoy

Las cuentas del proveedor de Ábalos

La crisis sanitaria que generó la expansión por el mundo de la covid-19 permitió a los socios de la entidad Soluciones Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. Según figura en el Registro Mercantil, la compañía obtuvo en 2020 un beneficio neto de 3,9 millones de euros, frente a las pérdidas 1 millón que registró en 2019 y 2018.

Giro en los audios de Villarejo

El que fuera director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, ha apuntado al corazón del caso Villarejo al poner en entredicho una de las pruebas clave de la causa. El antiguo policía, imputado en la pieza abierta por los contratos de la eléctrica con el Grupo Cenyt, ha solicitado la nulidad de los audios al sostener que podrían estar manipulados.

La CUP presiona al Govern

La CUP redobla su presión sobre el Govern para que la Generalitat no represente a los agentes de los Mossos d'Esquadra heridos en protestas como acusación particular en los tribunales y, de momento, todas las actuaciones de ERC y Junts per Catalunya, socios en el Ejecutivo catalán, van encaminadas a cumplir con este compromiso adquirido con la formación antisistema.

Más de 180.000 salidas del ERTE

Más de 180.000 trabajadores han salido del ERTE desde que comenzó el verano. En concreto, entre el 1 de junio y el 15 de julio la cifra ha superado con creces la de empleados que habían recuperado sus puestos de trabajo en mes y medio anterior (119.000 desde el 15 de abril hasta el 1 de junio), reflejando el efecto del incremento del turismo, sobre todo nacional, y las menores restricciones a la hostelería.

Los votos del TC

Los votos particulares contra la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el estado de alarma cuestionan con dureza el texto, hablan de "perplejidad" por la decisión mayoritaria acordada y de que ésta puede generar "inseguridad jurídica". Mientras el fallo arremete contra el paraguas jurídico acordado (llegando a apuntar que se podrían limitar derechos sin decirlo), cuatro de los cinco miembros del tribunal de garantías que discrepan de la sentencia concluyen que las restricciones acordadas para frenar el avance de la pandemia fueron "tan inevitables como universales".