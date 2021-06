El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su voluntad de no adelantar las elecciones autonómicas en Andalucía y agotar la legislatura, "salvo que que me sienta acorralado". Así se ha expresado el gobernante del Partido Popular ante la posibilidad de quedarse en minoría parlamentaria, por parte de su actual socio, que no es otro que Vox.

Las palabras de Moreno se han producido a preguntas de los periodistas, tras la reunión que ha mantenido con Sánchez en Moncloa durante casi dos horas. Se trata de una cita solicitada por el presidente de la Junta, dado que no había sido recibido desde que tomó posesión, hace dos años y medio.

"Yo he trasladado que mi voluntad y determinación es agotar la legislatura en Andalucía y salvo que no cuente con apoyo parlamentario y me sienta acorralado, no voy a forzar un adelanto electoral", ha argumentado Morenos Bonilla tras ser preguntado acerca de que en España "sobrevuela" la idea de dicho adelanto. Ha sido entonces cuando el sucesor de Susana Díaz en la presidencia ha reconocido que este asunto ha surgido en la reunión con Sánchez, justo cuando se hablaba de "los tiempos" y plazos en los proyectos abordados entre ambos gobernantes.

"Escenario inmejorable"

Moreno considera que si se tuvieran solamente en cuenta los intereses de su partido (PP) y no los del conjunto de los más de ocho millones de andaluces "lo más positivo sería adelantar a otoño, con un liderazgo en el PSOE andaluz que "no está consolidado", en alusión a Juan Espadas, así como las encuestas favorables: "un escenario inmejorable para ir las urnas", ha subrayado.

Sin embargo, el gobernante andaluz ha reiterado que nadie entendería "una parálisis de "cinco meses", desde que se disolviera el Parlamento hasta que se constituyera la nueva legislatura. Como ya es sabido, el calendario con el que trabajan Moreno y los suyos es celebrar elecciones en Andalucía a finales de noviembre de 2022.

Precisamente, y ante la posibilidad de quedarse de nuevo en minoría parlamentaria, después de que Vox tumbara la esperada nueva ley del suelo, en sintonía con la extrema izquierda, Moreno viene abogando en los últimos días por alcanzar acuerdos en la Cámara autonómica con el nuevo PSOE de Juan Espadas, especialmente en materia presupuestaria.

Mesa bilateral Estado-Andalucía y déficit de 10.835 millones

Entre los asuntos que Moreno llevaba en agenda, para tratar con Sánchez, destaca la petición para que el Gobierno central proceda a la activación" de la llamada 'Mesa Bilateral' entre Andalucía y el Estado. Se trata de un mecanismo ya de por sí contemplado en el Estatuto de esta comunidad autónoma.

"Quiero que se active una Mesa Bilateral para asuntos más candentes, como los fondos europeos que van a llegar", ha expuesto Moreno durante su comparecencia.

Considera, además, que "si hay un momento que reclama que haya una cogobernanza es ahora", cuando se depende de "todas las deciones de los próximos meses y años, de lo que va a depender las próximas décadas", ha enfatizado Moreno.

Por lo que respecta al modelo de financiación autonómica, considerado "obsoleto" por la Junta, Moreno ha solicitado "un fondo compensatorio que de manera progresiva, año tras año, vaya compensando el déficit" que el Gobierno andaluz cifra en 10.835 millones de euros. Esta sería la cifra resultante de sumar los "9.651 millones que desde 2009 Andalucía ha dejado de percibir", unidos a los 1.200 millones de Fondos Covid cuyo reparto, a juicio del también líder del PP-A, "no ha sido equitativo".