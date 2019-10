Los condenados retan al Supremo y amenazan con la "reincidencia"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido este lunes a la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación, con un reto al tribuna: "Volveremos más fuertes y más convencidos", ha dicho en su cuenta de twitter desde la prisión de Lledoners minutos después de conocerse el dictamen del tribunal

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha asegurado este lunes que contestará a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O con "reincidencia". "La respuesta a la sentencia, reincidencia. #LoVolveremosAHacer. Amnistía, Democracia y Autodeterminación", ha expresado Cuixart en un apunte en Twitter recogido por Europa Press después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a 9 años de cárcel.

El Tribunal Supremo también ha impuesto penas de 13 años para Oriol Junqueras y 12 años para los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación; Joaquim Forn y Josep Rull son condenados a 10 años y medio de cárcel por sedición y por el mismo delito se condena a Carme Forcadell a 11 años y medio de cárcel, mientras que Jordi Sánchez (ANC) ha sido condenado a 9 años de cárcel.

Missatge des de la presó:La resposta a la sentència, reincidència #HoTornaremAFer Amnistia, Democràcia i Autodeterminació. — Jordi Cuixart (@jcuixart) October 14, 2019

El exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Josep Rull ha asegurado este lunes que el Tribunal Supremo les ha condenado porque ha juzgado las ideas y no los hechos. "Si hubieran juzgado los hechos, nos habrían absuelto. Como han juzgado las ideas, nos han condenado. Condenándonos han condenado a los 2,5 millones de catalanes que votaron el #1O en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa en el siglo XXI. Nos mantendremos... pueblo".

Si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt. Com que han jutjat les idees, ens han condemnat. Condemnant-nos han condemnat als 2’5M de catalans que van votar l’#1O en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa el SXXI.“Ens mantindrem ... poble” pic.twitter.com/103BoD9PGa — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) October 14, 2019

Por su parte, Carme Forcadell, ex presidenta del Parment, considera que la "injusticia se ha consumado" y ha lamentado que la democracia vive "un día oscuro". "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo donde haga falta", ha escrito en Twitter. La expresidenta de la Cámara catalana ha advertido de que "hoy la democracia vive un día oscuro", pero en momentos así ha pedido no dejarse vencer por "el derrotismo", al tiempo que ha añadido: "¡Saldremos adelante!".

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 14, 2019

Por su parte, el exconseller de Acción Exterior Raül Romeva, condenado a 12 años, ha denunciado que quieren sentenciar "todo un movimiento", pero ha advertido de que "se equivocan". Ha señalado en este sentido que "ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos", al tiempo que ha pedido permanecer "en pie, combativos y dignos".