Un colegio de Castelldefels enseña a leer con la estelada catalana

A pesar de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, siempre ha negado que exista adoctrinamiento escolar en Cataluña —en todo caso, reconoció que se producía en un 0,2% de los casos—, el defensor del Pueblo ha denunciado recientemente en su informe de 2019 la falta de neutralidad ideológica en las escuelas catalanas. Un ejemplo de esta falta de parcialidad lo aportó ayer la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha denunciado que un colegio de Castelldefels enseña a leer a niños de cuatro años mostrándoles una estelada.

“En el Colegio Sant Ferran de Castelldefels tienen muy claro como enseñar a los alumnos a identificarse con la estelada”, ha aseverado la entidad probilingüismo en su cuenta de Twitter. “En P4, con solo 4 años y mientras aprendes la B de bandera”, han añadido.

En la imagen que aporta la AEB, se pueden ver distintas palabras asociadas a una ilustración para que los niños aprenden su significado. De esta forma, encima de las palabras “cocodrilo” o “mochila” aparecen imágenes de tales contenidos. Lo llamativo es que acompañando al tercer vocablo, “bandera”, no aparece la señera o la bandera española sino una estelada.

📢En el Colegio Sant Ferran de Castelldefels tienen muy claro como enseñar a los alumnos a identificarse con la estelada📢En P4, con solo 4 años y mientras aprendes la B de bandera #Adoctrinamientopic.twitter.com/1RFsh9vyDY — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) June 1, 2020

“La bandera independentista es un símbolo político”

Tras su publicación, algunos internautas han asegurado que tales pruebas no eran ciertas porque, según ellos, en el centro San Ferran no se adoctrina. Como respuesta, la AEB ha informado de que tiene en su poder una copia del correo electrónico con el que una de las profesoras mandó el ejercicio —que formaba parte de las tareas que los infantes debían realizar en sus casas durante el confinamiento por el coronavirus—. Asimismo, y ante las quejas de otro padre que se pregunta si la elección de una bandera española no hubiera sido también adoctrinamiento, la AEB ha argumentado que mientras las enseña española es un símbolo constitucional, “la bandera independentista es un símbolo político”.