Radicales independentistas cuestionan a 'Tsunami Democràtic' por su inactividad

Algo se empieza a mover en los ambientes más radicales independentistas de Cataluña. Y no precisamente porque vean cerca la ruptura con España sino porque las negociaciones entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC preocupan, y mucho, a quienes creen que ha llegado la hora de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reactive de una vez la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Las sospechas se basan, sobre todo, en la entidad anónima Tsunami Democràtic, a la que han empezado a cuestionar por su inactividad en las últimas semanas.

El primero en lanzar un mensaje en este sentido ha sido Bernat Castro, el controvertido ex asesor de Gabriel Rufián, más conocido como Berlustinho. En su canal de Telegram, Castro ha lanzado la primera andanada contra Tsunami Democràtic: “”La pregunta que yo me hago supongo que se la hace todo el mundo. ¿Harán algo más allá que esperar a diciembre al FCB-RM?”. Y es que no será hasta el 18 de diciembre cuando Tsunami Democràtic haga pública su siguiente acción de protesta, con motivo de la celebración del clásico Barça-Real Madrid, que se tendrá que celebrar en el Bernabeu por la situación de inestabilidad que se vive en Cataluña.

Castro, que fue expulsado de ERC en 2017 por mensajes claramente ofensivos en internet contra diferentes colectivos, ha advertido también que “si la revuelta permanente es dejar a los pies de los caballos a los pequeños grupos de gente auto-organizada que lucha como puede contra la represión, nos hundirán”.

Negociación o ruptura

Una vez más, queda claro que, en el mundo independentista, hay una brecha abierta entre quienes son partidarios de negociar con España y los que creen que hay que ir hacia la ruptura total a cualquier precio. En el lado de la negociación, se ubican los partidos como ERC y, dada su pasividad en estos momentos, las entidades como Tsunami Democràtic, cuya última acción de protesta fue el bloqueo de la frontera con Francia en La Junquera. Mientras que, en el lado más radical, se encuentran los autodenominados Comités de Defensa de la República o CDR (con varios de sus integrantes en prisión preventiva por presuntos delitos de terrorismo) y todos aquellos grupos afines o cercanos a la CUP, como Arran.

Lo cierto es que el último mensaje conocido de Tsunami Democràtic es del pasado día 21 (posteriormente, Twitter le suspendió la cuenta durante unas horas) y en el mismo se limita a anunciar que, en el Bernabeu, harán algo más que exhibir una pancarta.

1/3 Tsunami Democràtic no proposa l’exhibició d’una pancarta sinó fer evident, a les grades i al camp, la situació d’excepcionalitat que viu el país. 📣🌊 https://t.co/PbnNP7HUaE — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 21, 2019

Mientras tanto, otros grupos como los CDR o Meridiana Resisteix, mantienen vivas, aunque con escaso éxito, las protestas en diferentes puntos de Cataluña. En Twitter, es fácil observar cómo el rechazo de sus protagonistas a Tsunami Democràtic va en aumento.

Va a quedar fetén cuando Tsunami haga su próxima acción con el "Sit and Talk" por bandera mientras algunos políticos indepes invisten a Sánchez.En el mundo, de coherentes no nos va a tachar, ya os lo avanzo. — Cris 🎗 (@gallifantes) November 24, 2019

Som un barri honest. Únic punt de Catalunya on es talla des de el dia de la sentència diàriament.Creiem!!NO ANC, Omnium, polítics i tsunamis.Cap recolzament. Només veins i veines que estimen el seu poble i demana justícia.Meridiana resistim!! pic.twitter.com/3Awlh3PzJ6 — Fent Independència //*// 💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛 (@DavidRa53695927) November 25, 2019

Trobo que això del #TsunamicDemocratic asta molt parat, no? Us dic jo que hi ha més oles un día de tràngol al trabucador.Au @tsunami_dem aspabileu ya, que la gent astem asperant!! — L' Oncle Sisco (@De_La_Cava) November 25, 2019

Fa dies que tenim la mar plana...Massa plana...Quan arribarà un nou #TsunamicDemocràtic?#LaForçaDeLaGentpic.twitter.com/CCdza0YsdE — Sebastià Cros (@sebastiacros) November 25, 2019

Ni de conya es el mateix. Si fos el mateix, @tsunami_dem hauria convocat moltes més accions de les que ha convocat. Aqui fotem pena! — Anna Serra 🎗️ 🇧🇪🇩🇪🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@aserracr) November 25, 2019