Pimec tilda de "irresponsable" el desacuerdo entre Sánchez y Torra sobre el confinamiento

El presidente de Pimec,Josep González, ha tildado este jueves de "irresponsabilidad" el desacuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en relación a la relajación del confinamiento por el coronavirus a partir del martes.

En rueda de prensa telemática, González ha indicado que las discrepancias entre ambos gobiernos son conocidas, si bien ahora es momento de ponerse de acuerdo, ya que ha lamentado que se está pasando a los empresarios la responsabilidad de decidir si el empleado debe ir a trabajar el próximo martes una vez se levante la suspensión de servicios no esenciales en el marco del estado de alarma decretado para frenar el coronavirus.

Pimec pide normas claras

"Es una irresponsabilidad no dar normas claras a los ciudadanos y empresas para poder trabajar de forma segura y eficiente. Continua el ritmo de improvisación y esto es muy lamentable", ha dicho González, que se ha mostrado indignado y dolido por ello.

Y es que mientras Sánchez defiende que el confinamiento total finalice el próximo martes, Torra es partidario de alargarlo hasta finales de abril como medida de prevención ante un posible rebrote de la pandemia.

"Más de un empresario pasará esta Semana Santa con dolor de cabeza por esta contrariedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empresario? Es el momento de que se pongan de acuerdo", ha añadido el presidente de Pimec, que ha dicho que prevé enviar cartas a ambos presidentes trasladando su preocupación.

Reclama más equipos y protocolos

Ha defendido que faltan medidas de seguridad, como equipos de protección individual (EPI) y tests, para que los trabajadores puedan desarrollar su actividad sin riesgo: "No podemos ir a trabajar si no estamos seguros de que no habrá otro rebrote".

Ha afirmado que también faltan protocolos de actuación, como por ejemplo en el ámbito de la movilidad y el transporte público, donde se producen aglomeraciones y el posible contacto con gente asintomática pero con capacidad de contagiar.

"Si no somos capaces de solucionar esto, la vuelta al trabajo se hace con un gran interrogante y sólo falta que dos gobiernos no se pongan de acuerdo", ha finalizado González.