Así es Rosauro Varo, el marido de Amaia Salamanca y amigo de Pallete que medió por Begoña Gómez

Han sido mucho los titulares que ha acaparado Rosauro Varo, y no solo por su relación con la actriz Amaia Salamanca, también por el éxito de sus negocios, que le han convertido en un habitual de la prensa económica. Sin embargo, desde hace unas horas, el nombre del empresario sevillano suena con fuerza tras salir durante la causa que investiga a Begoña Gómez.

Fue el pasado miércoles cuando el representante legal de Telefónica España aseguró que la mujer de Pedro Sánchez llamó personalmente a Rosauro Varo, alto cargo en la empresa, para que mediara a su favor para conseguir la financiación necesaria para financiar el software de la Universidad Complutense de Madrid registrado a su nombre.

Como es de imaginar, desde entonces, todas las miradas están puestas en Rosauro Varo, quien siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano. Algo que no ha impedido que conozcamos tanto los detalles de su trayectoria profesional como de su vida privada.

Rosauro Varo es un conocido empresario sevillano, pareja de la actriz Amaia Salamanca. Foto: Europa Press

La familia de Rosauro Varo y su matrimonio con Amaia Salamanca

Rosauro Varo nació el 1 de febrero de 1979, por lo que en unos días cumplirá 46 años. Y lo hizo en el seno de una familia muy conocida entre la jet set sevillana. Su abuelo, era un reconocido médico de Sevilla, como también lo es su padre, Rosauro Varo Baena, médico y epidemiólogo. Su madre, Juana Amalia Rodríguez Hernández, fue diputada del PSOE por Sevilla, ejerció varios cargos dentro del partido y fue una de las personas de confianza de Susana Díaz durante su mandato en Andalucía.

Tiene dos hermanos, que también siguieron la tradición familiar y son médicos: Amalia, es pediatra, y Nacho, traumatólogo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

En el año 2010, Rosauro Varo conoció a la actriz Amaia Salamanca, quien por entonces disfrutaba del gran éxito que había tenido su serie ‘Sin tetas no hay paraíso’. Les presentó un amigo en común en Ibiza y, lo que para muchos iba a ser un romance de verano, se convirtió en una relación estable. Tras 14 años juntos, y tres años en común (Olivia, Nacho y Mateo), la pareja no parece tener planes de pasar por el altar.

“No me he casado porque no lo veo necesario. Hay algo en eso de ser tu hombre o tu mujer que me parece que es posesión, como que te ata, y a mí no me gusta. A mí me mola que sea para toda la vida porque lo estamos construyendo, no porque lo hayamos firmado”, señaló la actriz el año pasado en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

Juntos desde 2010, Rosauro Varo y Amaia Salamanca tienen tres hijos en común. Foto: Gtres

Sus estudios y su trayectoria profesional

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Rosauro Varo compaginó sus estudios con sus primeros negocios. Según cuentan, con apenas 17 años, pidió dinero a sus padres para organizar una fiesta de fin de año. Un préstamo equivalente a 1.500 euros con el que demostró que lo suyo eran los negocios. Un mundo en el que se estrenó oficialmente a los 18 años, cuando abrió su primer bar de copas junto a unos amigos.

En el año 2004 fundó su sociedad, Gat Inversiones, con la que abarca sectores como el turismo, el inmobiliario, las telecomunicaciones y el tecnológico.

En el año 2016, junto a Javier Hidalgo, vendió el operador móvil PepePhone, en el que desembarcó en 2012, por 158 millones de euros. Un ‘pelotazo’ que invirtió en Telefónica y en Cabify.

Durante un par de años, Rosauro Varo fue consejero de Grupo Prisa, como anteriormente lo fue de El Español. Actualmente, es miembro de varios consejos de Telefónica y uno de los mayores accionistas individuales de la compañía, y tal y como figura en su perfil de LinkedIn, es profesor del Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla; y patrono de la Fundación Alalá y del Teatro Real.

Sus poderosas amistades y sus relaciones sentimentales

Además de una amplia y exitosa trayectoria profesional, Rosauro Varo tiene algunas conocidas y poderosas amistades. Es el caso de José María Álvarez-Pallete, quien hace unos días fue relevado de su puesto como presidente de Telefónica. Una ocasión que Varo aprovechó para mandarle un mensaje de cariño y apoyo.

A través de sus redes sociales, el empresario sevillano compartió un extenso mensaje señalando: “Querido José María, amigo, Presidente. Nunca me hubiera imaginado que llegara el momento de escribir unas líneas para hablar en pretérito para hablar de tu paso por Telefónica. Por muchas vueltas que le doy, lo primero que me aflora es una eterna gratitud por estos casi nueve años que he podido disfrutar y aprender a tu lado. Tu capacidad para guiar, inspirar y tomar decisiones sabias han dejado una huella imborrable a todos los ‘telefónicos”.

Entre las amistades de Rosauro Varo también se encuentra Alonso Azar, hijo de José María Aznar y a cuya boda en México acudió el pasado diciembre; como también lo hizo en 2018 a la de Marta Ortega; los hermanos Luis y Rafael Medina Abascal, a los que conoce de su infancia en Sevilla; Álvaro Muñoz Escassi; Colate Vallejo-Nágera; Fonsi Nieto; o Alfonso de Borbón.

Sobre las relaciones sentimentales de Rosauro Varo se ha sabido poco. Antes de conocer a Amaia Salamanca, se le relacionó con Vicky Martín Berrocal y se dijo que mantuvo un breve romance con Eugenia Martínez de Irujo.

La discreta vida de Rosauro Varo y sus propiedades

Aunque es muy discreto con su vida, Rosauro Varo tiene una activa vida social. Así, es un habitual del festival Starlite de Marbella y de grandes celebraciones como corridas de toros o la Semana Santa de Sevilla.

Tras años viviendo en Madrid, hace unos años, el empresario y su familia se instalaron en Marbella, donde tienen una de las tres grandes propiedades que poseen. Se trata de una espectacular vivienda de más de 600 metros cuadrados construida sobre una parcela de más de 3.000, en la urbanización Guadalmina. Con vistas tanto al mar como a la montaña, la casa tiene dos plantas y un amplio jardín con piscina.

Además, la pareja tiene una casa en la capital, en La Moraleja, de 500 metros cuadrados, tres alturas y un enorme jardín. Una propiedad en la que residieron hasta el año 2020, cuando hicieron las maletas para instalarse en el sur.

La tercera propiedad se encuentra en Sevilla, concretamente en el casco histórico. Un palacete reformado del siglo XVIII con más de 1.200 metros cuadrados y vistas a La Giralda.