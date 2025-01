Así es Marc Murtra, nuevo presidente de Telefónica: su familia, mujer, hijos, estudios y su vínculo con el PSC

Marc Murtra es el nuevo presidente de Telefónica tras tomar este sábado 18 de enero el relevo de José María Álvarez-Pallete, que llevaba en el cargo desde 2016 tras suceder a César Alierta. El nombramiento Marc Thomas Murtra Millar, que trabajaba como presidente de Indra (no ejecutivo) y patrono de la Fundación La Caixa desde 2021, se aprobó tras una reunión del consejo de administración convocada con carácter de urgencia y ha venido envuelto en polémica tras las críticas y acusaciones de injerencia al Gobierno ya que este es el primer accionista de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la entidad pública que posee un 10% de la teleco española. Además, se dice que Marc Murtra es simpatizante socialista y ha ocupado cargos de confianza relacionados con el PSC, como te contamos más adelante.

En 2021 Pedro Sánchez le nombró como presidente de Indra, ya que le propuso la SEPI, principal accionista de la compañía con un 28%;, un trabajo por el que percibía un sueldo de más de 600.000 euros al año entre sueldo y otros gastos. Cuatro años después, vuelve a ser Sánchez quien le ha nombrado nuevo presidente de Telefónica, un cargo con el que ganará 6,8 millones de euros, 10 veces más que el presidente mejor pagado de las empresas de la SEPI, como os hemos contado en Vozpópuli.

El relevo se ha producido en un momento de grandes cambios en el Consejo de Administración de Telefónica tras una serie de cambios en el accionariado después de que el pasado mes de noviembre el Gobierno de España autorizara al grupo saudí STC (Saudí Telecom Company) la compra del 9,97% de Telefónica, permitiendo así la presencia de los saudíes en el consejo de la compañía.

Así es el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra

Marc Murtra tiene 52 años. Nació el 9 de septiembre de 1972 en Blackburn (Reino Unido), a unos 34 km al noroeste de Mánchester. El nuevo presidente de Telefónica es ingeniero industrial, especializado en banca de inversión y destaca por su amplio conocimiento del sector tecnológico. Habla inglés, español y catalán, además de tener nociones de portugués.

Murtra estudió ingeniería industrial y se especializó en Mecánica de Máquinas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Barcelona (ETSEIB). Además, también realizó un Máster en Administración de Empresas MBA por la Leonard School of Business en la Universidad de Nueva York, donde asistió a clases de Paul Krugman o Paul Samuelson.

El nuevo presidente de Telefónica está ligado al PSC ya que fue gerente del área de Educación en Barcelona con un gobierno socialista y en 2007 fue jefe de gabinete del ministro de industria de Joan Clos durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Con el exministro de Industria y Turismo, Miguel Sebastián, Murtra mantuvo el cargo y después fue nombrado director de Red.es. Cuando Mariano Rajoy se convirtió en el presidente del Gobierno, Murtra se pasó a trabajar al sector privado hasta que Pedro Sánchez le ‘rescató’ tras la moción de censura.

Su mujer, familia y vida íntima

Marc Murtra es una persona muy familiar, está casado con la psicóloga Susana del Corral, con la que tiene tres hijos, uno de ellos estudia Arquitectura. La familia vive en el barrio de Gracia, en Barcelona. Procede de una familia dedicada a la ciencia. Su padre es un cardiólogo catalán, que nació en Reino Unido y tiene reconocidos antepasados como la química Maria Murtra, que era su tía abuela.

Entre sus pasiones está correr, nadar, el yoga y la lectura de cualquier tipo ya sea de historia, política o economía, según señaló una fuente cercana a Marc Murtra a ‘Cinco Días’, quien también señaló que Murtra es un hombre de mentalidad muy moderna e internacional y capaz de trabajar con gente de todas las ideologías y partidos, desde independentistas hasta miembros del PP. Según la citada fuente, a Murtra se le considera socioliberal, con una parte socialdemócrata, pero también muy partidario de la libre empresa. En sus artículos que ha escrito en medios ha elogiado con frecuencia a Winston Churchill, quien representa para él la firmeza en los valores propios aunque no estén de moda.

De su familia, Murtra también ha hablado en varios artículos de opinión que ha escrito en ‘La Vanguardia’, donde contó que sus padres se conocieron en los años 60, mientras su padre vivía en el Reino Unido. Su abuelo materno "era de una vieja familia presbiteriana de Irlanda del Norte [....] Mi tío abuelo fue secuestrado por una unidad del IRA Provisional que buscaba matarle, pero le confundió con un trabajador y le soltaron al cabo de unos días. El mismo tío abuelo también fue alcalde de su pueblo natal, Ballymena, pero lo tuvo que ser en secreto, ya que los Provisionales asesinaban a los alcaldes protestantes. Todo esto se superó hace 25 años con los acuerdos de Viernes Santo. Fui a visitar a mi tío abuelo, Uncle Jim, esa Semana Santa y le acompañé a votar a favor del acuerdo", escribió, según recoge ‘Vanitatis’.

También habló de su tía abuela Maria Murtra. "Esta nació en 1911, estudió las carreras de Farmacia y Ciencias Químicas y se doctoró en la Sorbona con un expediente que aún brilla [...] Tuvo una vida de las que inspiran miniseries televisivas: se casó con un judío alemán huído del nazismo, escapó a Colombia en circunstancias dramáticas durante la Guerra Civil" y murió allí. Uno de sus hijos fue ministro de Justicia en Colombia.

La trayectoria profesional de Marc Murtra y su afinidad con el PSOE

El nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, es patrono de la Fundación La Caixa desde 2021, consejero independiente de Ebro Foods S.A., donde la SEPI controla un 10% del accionariado, y de Industria de Turbo Propulsores S.A. (ITP AERO).

Comenzó a trabajar en 1996 en British Nuclear Fuels Ltd en el Reino Unido, una empresa de combustibles y energía, como desarrollador de negocio, y después se pasó al mundo de la consultoría y trabajó como consultor de gestión en DiamondCluster entre 2000 y 2003, donde trabajó para grandes empresas tecnológicas. Murtra ha dedicado varios años a la función pública, donde fue especialista en Estrategia y Transformación Digital y ha sido miembro de varios Consejos de Administración, incluyendo Paradores de Turismo de España, Red.es e Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).

Marc Murtra también trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona. Entre 2006 y 2008 fue jefe de gabinete en el Ministerio de Industria que lideraba Joan Clos, quien también fue alcalde de Barcelona por el PSOE de Cataluña, y en 2006 fue director general del Red.es, la agencia pública de digitalización. Además, fue gerente general de Barcelona Televisió, canal del ayuntamiento con 16 millones de facturación y 250 empleados a su cargo, y de Ràdio Estel, vinculada a la Iglesia, con un presupuesto de 2,5 millones; durante dos años, desde 2004 hasta 2006.

En el año 2011, con la llegada del PP al Gobierno, volvió al sector privado y se especializó en la banca de inversión. Murtra fue socio fundador de CREA inversión hasta el 2019 y un año después, en 2020, fue socio director y presidente de Closa Investment Bankers y Public Private Partnerships con empresas e inversores internacionales de todo el mundo. Además, es profesor asociado de Dirección Financiera y Economía Financiera y de 'Master of Science in Finance and Banking' en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y escribió durante dos años columnas en el diario ‘Ara’ y en ‘La Vanguardia’.