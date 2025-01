Este miércoles 22 de enero se ha celebrado la vista del juicio por la demanda de paternidad que Gabriela Guillén interpuso contra Bertín Osborne por su hijo, que nació el 31 de diciembre de 2023. Aunque se esperaba que la esteticista paraguaya y el cantante y presentador se vieran las caras, Bertín Osborne no se ha presentado ante el juez. El juicio ha tenido lugar en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, hasta donde se ha trasladado Gabriela Guillén esta mañana desde Madrid. Gaby llegó a primera hora y declaró a los medios que ella “esperaba que este día no hubiera llegado“. “Yo no tendría que estar aquí, pero bueno”, ha señalado para después decir que ella estaba “tranquila”.

Tras celebrarse el juicio y ver que Bertín Osborne no había acudido, Gabriela Guillén no se ha mostrado sorprendida por el comportamiento del cantante. “¿Lo esperabais vosotros? Yo no espero nada”, ha señalado a los medios.

A la salida de los juzgados, Gabriela Guillén se ha mostrado confiada y contenta por la decisión del juez. “Yo creo en la justicia y se ha hecho justicia”. También ha manifestado que “ha salido todo muy bien”, que “ya está todo solucionado” y que será el juez quien delibere en qué condiciones deberá asumir Bertín Osborne desde ahora su paternidad..

Después, Gabriela ha señalado cuál es su deseo tras quitarse este problema judicial con el que lleva desde que nació su hijo, hace un año. “Me gustaría estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz que es lo que se merece”.

El motivo por el que Bertín Osborne no se ha presentado al juicio por la paternidad del hijo de Gabriela Guillén

Por su parte, el abogado de Bertín Osborne, Juan Moral, ha explicado a la salida de los juzgados por qué el cantante no se ha presentado: “No era necesario”, ya que el objetivo de esta cita judicial era que reconociera o no la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, algo que Bertín ya hizo el pasado verano a través de un comunicado.

El letrado ha explicado: “No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos, y aunque el procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez, o en este caso la juez, dicte una sentencia reconociendo los hechos, en este caso no era necesario dado que, desde el principio, (Bertín Osborne) lo ha venido admitiendo”.

Además, el abogado de Bertín Osborne ha explicado que no se ha tratado el tema de regímenes de visitas o la manutención ni regulaciones sobre la guardia y custodia del menor dado que la demanda no pedía nada más. Gabriela Guillén solo ha reclamado el reconocimiento de la filiación. “La juez en eso no va a entrar porque no se pedía en la demanda. Lo que ha fijado es lo que se pedía en la demanda, que es el reconocimiento de filiación del menor, del niño como hijo de él, y es lo que acordará su señoría cuando dicte la sentencia”, ha indicado Juan Moral. Después, el abogado de Bertín ha evitado entrar a valorar si el hecho de que el cantante no se haya presentado al juicio puede perjudicar su imagen pública: “Eso ahí ya no entro porque yo soy un jurista, nada más”.

Tras ganar la primera batalla, Gabriela Guillén prepara una segunda demanda contra Bertín Osborne relacionada con la manutención, que se calculará "en función de la capacidad económica del padre y con la máxima igualdad ante el resto de sus hermanos ya que, como marca la ley, todos los hijos son iguales ante la Ley sean dentro o fuera del matrimonio", según ha explicado la periodista Beatriz Cortázar en 'Informalia'. Hasta ahora, Gabriela es la única que se ha encargado del cuidado de su hijo y quien ha hecho frente a todos los gastos.