Begoña Gómez llamó al empresario Rosauro Varo para conseguir que Telefónica financiara el software de la UCM

Los representantes legales de Indra, Google y Telefónica estaban citados este miércoles para declarar en calidad de testigos en el marco de la causa que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra Begoña Gómez. No obstante, tras varios problemas técnicos, el magistrado sólo ha podido escuchar la testifical del representante legal de la compañía telefónica quien ha detallado que la mujer del presidente del Gobierno se reunió hasta en dos ocasiones en diciembre de 2021 con representantes de la compañía para cerrar el acuerdo de financiación del software de la UCM.

Según fuentes jurídicas, el testigo ha afirmado que la esposa de Pedro Sánchez llamó personalmente a Rosauro Varo, alto cargo de Telefónica, para que mediara a su favor y poder conseguir la financiación necesaria para sacar adelante la plataforma digital registrada por Begoña Gómez a su nombre. Después de este contacto, según el representante de la compañía, la mujer del jefe del Ejecutivo mantuvo dos reuniones para exponer el proyecto de la Universidad Complutense de Madrid en las oficinas de la compañía en Madrid.

Fuentes presentes en el interrogatorio detallan que en las reuniones mantenidas con la compañía no participó la alto cargo de Moncloa, Cristina Álvarez. No obstante, la asesora de Begoña Gómez, cuyo puesto depende de Presidencia de Gobierno, sí estuvo presente -según han declarado varios de los testigos- en varias de las reuniones que Gómez mantuvo con la Universidad.

Por su parte, los representantes de Google, Arsys e Indra no han podido declarar finalmente este miércoles ante el juez Peinado debido a varios problemas técnicos. Cabe recordar que la colaboración de Google, Indra y Telefónica para el diseño, creación y desarrollo del software se firmó a coste cero para la Universidad. No obstante, a pesar de no haber concluido los trabajos para su puesta en marcha, dicha colaboración sí supuso una inversión inicial de miles de euros por parte de las empresas.

Según los documentos remitidos por las compañías al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, la inversión aportada para desarrollar la plataforma digital registrada a nombre de la mujer de Pedro Sánchez supera los 230.000 euros. En concreto, Indra aportó 128.442 euros, Google 110.000 euros y Telefónica 55.000 euros.

En el caso de Google, la empresa detalló en un escrito presentado al juzgado que a medida que el proyecto avanzaba "su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista". En este sentido, para garantizar la correcta finalización y ejecución del proyecto de acuerdo con los estándares de calidad de Google, se invirtieron otros 70.000 euros. La cantidad total que Google invirtió en el proyecto fue de 110.000 euros.

Por su parte, Indra efectúo los pagos en cinco veces y dichos trabajos no trajo beneficios o deducciones fiscales a la compañía. La empresa informó que su trabajo en este proyecto fue "desarrollar para su uso principalmente por pequeñas y medianas empresas, un módulo de valoración de su desempeño en el ámbito del impacto social y otro módulo de recomendación de actuaciones para mejorar esa valoración". Unos trabajos que, según defiende la entidad, "se completaron en 2022", sin que ni Indra Business Consulting ni ninguna otra compañía de Indra continuara participando en el despliegue de la primera versión de la plataforma.

Esta operación apunta, según la querella presentada por Hazte Oír y Vox, a un presunto delito de apropiación indebida, por el que ya tuvo que comparecer el pasado 18 de diciembre la esposa del jefe de Estado en sede judicial, al registrar a su nombre la plataforma utilizando, además, la denominación de Transformación Social Competitiva utilizado también para la cátedra de la Complutense. Al respecto, Gómez defendió ante el juez que la UCM estaba al tanto de sus movimientos y que, además, el nombre de TSC fue propuesto por ella misma. Por su parte, la Universidad aseguró en un informe remitido al juzgado el pasado mes de julio que no tuvo conocimiento del registro de dichas marcas hasta que no se publicó la información en los medios de comunicación.