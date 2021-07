A finales del pasado año, Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso decidieron darse un tiempo tras cuatro años saliendo. Él se buscó un pisito por el barrio de Goya, y ella siguió residiendo en la casa que compartía con el expeluquero. Ambos seguían quedando hasta hace poco. De hecho, él seguía teniendo cosas varias en casa de ella. El entorno de la ya expareja siempre se ha mostrado cauta, pues los más optimistas pensaban que la historia se iba a reconducir y que, finalmente, volverían a intentarlo en serio. Al final, no ha podido ser. Al menos de momento.

Ayuso se fue de vacaciones a Ibiza con otro, un tal Alberto, técnico sanitario, de 45 años y padre divorciado. Jairo Alonso no sabemos si ha rehecho su vida, pero es evidente que sigue pensando en su exnovia, a juzgar por la actividad que tiene en Instagram.

Jairo Alonso no olvida a Isabel Díaz Ayuso: los guiños que le hace en Instagram a diario

Como ya te contamos, Jairo Alonso sigue con una carpeta de historias destacadas de Ayuso, titulada "Tú" y en la que hay fotos de ambos, de cuando salían y estaban mutuamente enamorados.

Ahora, meses después de la ruptura, él no ha borrado aún esas fotos. Algo que no significaría nada relevante (quizá le da pena eliminar esos recuerdos) si no fuera porque desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que le gustaban los hombres "fofisanos" él usa esta palabra en todas y cada una de sus publicaciones en Instagram a modo de hashtag: #fosisano.

El asunto, además de anecdótico, es bastante relevante y curioso. Dado que el publicista tiene su perfil de Instagram privado, no vamos a revelar lo que comparte, pero sí podemos informarte de que publica fotos de él mismo y de escenarios random (una cerveza, la Estatua de la Libertad, una vaca...) y en todos usa algunos hashtags, entre los que siempre se encuentra "fofisano" desde que Ayuso pronunció dicha palabra en junio.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso en 2019

Ayuso dijo que le gustaban los hombres "fofisanos", y ahora Jairo Alonso se define así públicamente

A comienzos de junio de este año, se emitió la entrevista que Bertín Osborne le hizo a Isabel Díaz Ayuso, en Mi casa es la tuya [aquí puedes verla en vídeo]. Pues bien, ahí la presidenta habló de todo un poco y además dijo cómo le gustaban los hombres.

"Me gustan los 'fofisanos' como Russell Crowe... Aunque se ha dejado llevar tanto que ahora es más 'fofi' que otra cosa", dijo ella. Desde entonces, Jairo Alonso se define como tal en su Instagram. Algo del todo reseñable, teniendo en cuenta que ella ya está con otro, ¿no?

Isabel y Jairo en 2020

Para quien no lo sepa, ser fofisano es estar entradito en carnes pero sin ser gordo. En forma pero sin músculos marcados. Con barrigita incipiente pero sin llegar a ser redonda. Así le gustan a Ayuso, y así considera su ex que es desde que ella lo dijo. Curioso.

Las palabras de Jairo Alonso tras las fotos de Ayuso con otro en Ibiza

En cuanto salieron a la luz las fotos de Ayuso con Alberto en Ibiza, en Vozpópuli nos pusimos en contacto con el otro afectado, Jairo, quien, como siempre, fue muy respetuoso y educado: "Al igual que siempre y durante todos estos años agradezco vuestro interés, pero no tengo nada que decir ni que contar. No soy ningún personaje público ni lo he sido. Entiendo el interés que mis comentarios o declaraciones puedan generar, pero espero que entendáis y comprendáis que si nunca lo he hecho mantenga esa misma postura. Muchísimas gracias y gracias por vuestra comprensión", nos contó.

Jairo y Ayuso en 2019

Parece que la relación entre el experto en Marketing con la del PP al final ha pasado a mejor vida. A pesar de eso, se intuye que él parece no pierde del todo la esperanza en recuperarla, pues aún tiene fotos de ambos en su Instagram y además se autodefine como "fofisano" desde que ella dijo que le gustaban los hombres así.

Antes de la entrada en escena de Alberto, la ya expareja estaba dándose un tiempo, esperando a ver si con la llegada del verano las aguas volvían a su cauce. Parece ser que no ha sido así, ya que ella ha ido a navegar por otros mares, y bien lejos. Veremos si él consigue recuperarla.