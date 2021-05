A finales del pasado año, Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso decidieron darse un tiempo tras cuatro años saliendo. Él se buscó un pisito por el barrio de Goya, y ella siguió residiendo en la casa que compartía con el expeluquero. Ambos seguían quedando hasta hace poco. De hecho, él seguía teniendo cosas varias en casa de ella. El entorno de la ya expareja siempre se ha mostrado cauta, pues los más optimistas pensaban que la historia se iba a reconducir y que, finalmente, volverían a intentarlo en serio. Al final, no ha podido ser. Al menos de momento.

Isabel Díaz Ayuso ha sido pillada en Ibiza pasando unos días de pasión y descanso con un atractivo hombre de 45 años. Lo que se sabe de él es que se llama Alberto, es bastante mono, tiene tres hijos y trabaja como técnico sanitario. Se desconoce cómo entablaron contacto ambos, pero tiene su aquel que él se dedique al sector de la salud justo en plena pandemia, una crisis que la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva meses gestionando.

Desde Vozpópuli nos hemos puesto en contacto con Jairo Alonso para ver qué opina de la nueva situación de su ya exnovia oficial.

La reacción de Jairo Alonso tras ver las fotos de Ayuso con otro en Ibiza

Lo cierto es que se intuía que Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso ya ni siquiera quedaban a solas. Las redes sociales de él, de hecho, así lo advertían: desde hace un mes ha dejado de dar 'me gusta' a tuits sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sobre el PP. Un signo claro de que ya no hay unión íntima entre ellos –o al menos no tanta como antes–.

Las instantáneas de Ayuso con el apuesto Alberto en Ibiza han sorprendido a todos, y no sabemos si también a Jairo, pues es una incógnita si estaba al tanto de los quehaceres de su ya ex. Como siempre, el experto en Marketing se ha mostrado cordial al ser preguntado por este medio y no ha querido revelar detalles de cómo se encuentra tras esta buena nueva (para ella): "Al igual que siempre y durante todos estos años agradezco vuestro interés, pero no tengo nada que decir ni que contar. No soy ningún personaje público ni lo he sido. Entiendo el interés que mis comentarios o declaraciones puedan generar, pero espero que entendáis y comprendáis que si nunca lo he hecho mantenga esa misma postura. Muchísimas gracias y gracias por vuestra comprensión".

Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso

Estas han sido las primeras palabras de Jairo Alonso tras las fotos de Ayuso con otro. Su relación con la del PP parece que al final ha pasado a mejor vida. A pesar de eso, se intuye que él no pierde del todo la esperanza en recuperarla, pues aún tiene en su perfil de Instagram una carpeta destacada, titulada "Tú" y en la que tiene fotos de Ayuso y de él cuando estaban enamorados. Si estuviera abierto al amor, suponemos, borraría esta carpeta, pues a ninguna mujer le gustaría salir con un hombre que le da tanta importancia a su ex.

Como ya te avanzamos en Vozpópuli, la ya expareja estaba dándose un tiempo, esperando a ver si con la llegada del verano las aguas volvían a su cauce. Parece ser que no ha sido así, ya que ella ha ido a navegar por otros mares, y bien lejos.