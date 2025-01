La sombra del azar: la ludopatía dentro del fútbol

La ludopatía es una enfermedad que habita en los rincones oscuros de la mente humana. Esta ha encontrado también un terreno fértil en el mundo del fútbol, un deporte que genera pasiones y también, de forma lamentable, debilidades. En los últimos años, futbolistas de renombre han confesado su adicción al juego, realidad que mezcla dinero, ocio y un peligroso abismo de consecuencias devastadoras.



Según la Real Academia Española (RAE), la ludopatía es una “adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar”. Reconocida desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad, esta afecta entre al 1% y al 3% de la población mundial, aunque las cifras podrían ser mayores debido al silencio que le rodea. El fútbol, un deporte que mueve millones y llena estadios, no es inmune.



En Italia, por ejemplo, recientes escándalos han puesto en evidencia el alcance de esta problemática. Nicolo Fagioli, mediocampista de la Juventus, fue suspendido por siete meses por participar en apuestas ilegales, mientras que Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo también han sido interrogados en una investigación policial que salpica al corazón del fútbol de la Calcio. Tonali, actualmente en el Newcastle United de la Premier League inglesa, confesó haber apostado en partidos de su antiguo equipo -el AC Milan- y reconoció que está recibiendo tratamiento por su adicción.



Sandro Tonali durante su etapa profesional como futbolista del AC Milán | AC MILAN



Sin embargo, esta práctica silenciosa lleva años incrustada en la corteza del fútbol y parece innegable su desprendimiento. Tan fuerte es la condición con la que el azar toma presencia en el deporte que algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos no han podido evitar su trampa y su adicción. Estos son algunos ejemplos.

Caídas y redenciones en futbolistas profesionales

-- Wayne Rooney: el peso de la fama y el juego



Uno de los mayores ídolos del fútbol inglés, fue arrastrado por la ludopatía en el momento más álgido de su carrera. En solo cinco meses, Wayne Rooney perdió cerca de un millón de euros apostando. "Como futbolista, te quedas en un hotel, te aburres y haces cosas para llenar el tiempo. Es fácil apostar por teléfono", admitió.



"Era un muchachoque acababa de ganar mucho dinero", confesaba al mismo tiempo. Rooney también llegó a apostar hasta 80.000 euros en dos horas en un casino. "Terminé subiendo las apuestas para intentar recuperar todo el dinero invertido. Ibas a concentraciones con tu país y club y cuando pierdes dinero como yo te acaba afectando también en el césped", afirmaba Rooney. "Afortunadamente logré pagar lo que perdí y no volví a jugar. He aprendido de mis errores", terminó declarando.



-- Michael Owen: el niño maravilla atrapado en el hipódromo



Michael Owen, otra estrella del fútbol británico, también sucumbió a las apuestas, en concreto a las carreras de caballos. Aunque sus pérdidas personales ascienden a 720.000 euros, se rumorea que el monto real podría superar los tres millones.



Owen marcó uno de los mejores goles en un Mundial ante Argentina en 1998 | ENGLAND FC



Además, medios ingleses apuntaron que en las seis semanas de concentración del Mundial de Corea del Sur y Japón disputado en 2002, Owen llegó a perder 45.000 euros en partidas de póker. La soledad y la presión lo empujaron hacia "hábitos destructivos", declaraba el Balón de Oro en 2001 -uno de los años más polémicos-.



-- Eidur Gudjohnsen: el casino como refugio



El islandés Eidur Gudjohnsen cayó en la ludopatía tras una lesión mientras jugaba en el Chelsea. "La alegría de ganar solo la puedo comparar con marcar un gol. Pero ganar hizo las cosas peores, me arrastró más hondo", confesó en 2003. Gudjohnsen llegó a perder hasta 480.000 euros, tal y como declaro el exjugador del FC Barcelona.



-- Felipe Hernández: la lucha desde el silencio



En octubre de 2021, el centrocampista Felipe Hernández, colombiano nacionalizado estadounidense, reveló en redes sociales que había dejado el fútbol para tratar su adicción a las apuestas. El parón y el "tratamiento" duraron poco, no obstante. En 2022, Hernández se reincorporó a su club, el Sporting Kansas City, defendiendo que "no volvería a verse envuelto nunca más en el mundo de las apuestas y del azar".



Sin embargo, durante esta última temporada (junio de 2024), el mediocentro fue suspendido por la MLS tras violar por segunda vez las políticas sobre apuestas de la liga norteamericana. Ahora su nuevo retorno no podrá darse hasta, mínimo, el 2026.



-- George Best: un genio atrapado en sus excesos



George Best, uno de los jugadores más talentosos de la historia, fue también víctima de la ludopatía. Su vida estuvo marcada por excesos que incluyeron el alcohol y el juego. Por ejemplo, el mito de la estrella del United se forjó sobre la sombra de un alcoholismo que le llevó a hacerse un trasplante que no le salvó de su adicción.

La corrupción que desgarra la integridad del deporte