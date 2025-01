Los 'Leones 7s' brillan en Perth: medalla de bronce para España y coliderato en las Series Mundiales

Parece que lo de Dubái no fue casualidad. La selección española masculina de rugby 7s se ha colgado la medalla de bronce en la tercera prueba de las Series Mundiales, disputada en Perth, Australia. Con una trabajada victoria ante Sudáfrica -campeona en la última cita- (14-7), los 'Leones 7s' no solo alcanzan un nuevo podio mundial, sino que también se aúpan al coliderato de la clasificación general junto a Fiyi y Argentina, consolidándose como uno de los equipos más regulares del circuito.



El conjunto dirigido por el granadino Paco Hernández demostró una semana más su competitividad en jornadas marcadas por el esfuerzo y el compromiso. España, único equipo que ha alcanzado todas las semifinales del circuito hasta el momento, reafirmó su estatus como una potencia emergente e intimidante en el rugby seven.



En su camino hacia el bronce, la selección masculina tuvo que derrotar de primeras a Irlanda (21-5) y Gran Bretaña (12-7) para asegurarse así un puesto en los cuartos de final, cayendo en la fase de grupos únicamente ante la vigente campeona olímpica, Francia (7-21). Después, colándose entre las ocho mejores selecciones del circuito, España se enfrentó a una sorprendente Uruguay, tras derrotar esta en fase de grupos a Nueva Zelanda y a Fiyi. No saltó esta vez la sorpresa: 38-0 a favor de unos 'Leones 7s' que rugían hacia otras semifinales. Ahora el reto era mayor: Argentina.



Antón Legorburu dejando atrás a Valentín Vargas en el duelo ante Urugay | EFE



En la temporada pasada, los sudamericanos se llevaron el título de Perth, hazaña que repitieron este año. Para ello tuvieron que apartar a España en las semifinales, con contundencia (5-40) y con una actuación estelar de Marcos Moneta, quien firmó un ‘hat-trick’ de ensayos antes del descanso. Muchos errores en los momentos clave penalizaron a los españoles, que se vieron relegados a luchar por el tercer puesto.

Una medalla de bronce para llegar a la cima del Mundo

España se midió entonces a Sudáfrica, un rival histórico que cuenta con cuatro títulos de las HSBC SVNS y que en París 2024 subió al tercer cajón del podio. Los 'Leones 7s' comenzaron dominando gracias a un ensayo de Edu López (convertido por Juan Ramos) en el tiempo añadido de la primera mitad, lo que les permitió irse al descanso con una ventaja (7-0). Lo justo para soñar con otra victoria más en Perth.



En la reanudación, Sudáfrica igualó momentáneamente el marcador con un ensayo de Selvyn Davids, pero un decisivo ensayo y posterior conversión de Jaime Manteca -cuando faltaba solo un minuto para el final del encuentro- devolvió la ventaja a los españoles (14-7), quienes supieron además mantenerla hasta el final.



Alejandro Laforga encarando al sudafricano Quewin Nortje en Perth | EFE



Con este triunfo, España comparte el liderato de las Series Mundiales con Fiyi y Argentina. La victoria de los sudamericanos en la final frente a Australia y el quinto puesto de los oceánicos favorecieron el ascenso de los 'Leones 7s' al primer puesto.



Por su parte, la selección femenina volvió a quedarse sin aire en Perth. Las ‘Leonas 7s’ de María Ribera, finalizaron en el undécimo puesto tras vencer a Irlanda (24-12).



España mostró ahí su mejor versión en un encuentro donde Juana Stella lideró con autoridad al equipo. Las españolas dominaron el partido desde el inicio, manteniendo el control del tiempo y anulando a una Irlanda que solo logró generar peligro en los últimos instantes. Este resultado les permite sumar dos puntos más en la general -sumando cinco en total-, donde actualmente ocupan la duodécima posición.

Vancouver, próximo objetivo de las HSBC SVNS Series

Con la mirada puesta en la cuarta prueba del circuito, los ‘Leones 7s’ viajarán a Vancouver con el objetivo de seguir escribiendo historia (21-23 de febrero). Si logran mantener su buena racha y prolongan su buen estado de forma firmando otras semifinales, podrían consolidarse como líderes absolutos de las HSBC SVNS y reforzar su candidatura como uno de los equipos más consistentes del rugby seven.



Mientras tanto, los aficionados pueden revivir todos los partidos del torneo de Perth a través de la plataforma RugbyPass TV, que ofrece acceso gratuito con registro.