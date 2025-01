El centrocampista belga Radja Nainggolan, detenido por tráfico de drogas

El centrocampista belga Radja Nainggolan ha sido detenido por tráfico de drogas en el marco de una investigación sobre el contrabando de cocaína desde Sudamérica a Europa a través del puerto de Amberes (Bélgica).



La fiscalía de Bruselas informó el lunes de que se llevaron a cabo treinta registros en la provincia de Amberes, así como en Bruselas y sus alrededores y que Nainggolan, que fue 30 veces internacional con los 'Diablos Rojos' y que jugó en clubes de la Serie A como el AS Roma o el Inter de Milán, se encontraba entre los detenidos.



No se facilitó más información, ya que la investigación y los interrogatorios continúan en un caso relacionado con el contrabando de cocaína desde Sudamérica a Amberes y su redistribución en Bélgica, según las autoridades.



Nainggolan, de 36 años, milita en la actualidad en el modesto Lokeren-Temse, equipo de la Segunda División belga, que el lunes se enteró de la investigación a través de la prensa. "Sólo podemos confirmar que el jugador no ha participado en el entrenamiento de esta mañana. El club respeta la presunción de inocencia, por lo que no puede hacer más comentarios", se limitó a comentar su equipo.