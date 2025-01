Un paso más hacia la profesionalización: firmado el segundo Convenio Colectivo de la Liga F española

Esperanza para el futuro del fútbol femenino. La Liga F junto a los sindicatos FUTPRO, Comisiones Obreras (CCOO) y Futbolistas ON formalizaron este lunes en Madrid la firma del segundo Convenio Colectivo de la Primera División Femenina. Este es un documento que supone un paso decisivo hacia una definitva consolidación de la profesionalización en el deporte femenino y que destaca, sobre todo, por mejorar significativamente las condiciones laborales y sociales de las jugadoras.



La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, describió la firma como "un hito hacia la profesionalización del fútbol femenino" y agradeció a los sindicatos su "buena fe negociadora” durante un proceso que, aunque complicado, concluyó con avances significativos. Este nuevo convenio abarca aspectos clave como la protección contra el acoso, la mejora de las condiciones de maternidad y el refuerzo del bienestar físico y mental de las deportistas. Todo ello carente hasta ahora.



"Este tipo de actos visibilizan la unión que nos permitirá crecer más rápido y lograr nuestros objetivos", destacó Álvarez. También hizo hincapié en que este acuerdo "no es perfecto", pero garantiza el futuro de las jugadoras, quienes ahora pueden dedicarse exclusivamente al fútbol. Además, elogió la participación de instituciones como el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presentes en la firma del documento durante la tarde de este lunes.

Nuevo acuerdo, nuevas conquistas sociales y laborales

Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, también subrayó la importancia del convenio, que introduce medidas avanzadas para proteger y apoyar a las jugadoras. Entre las mejoras, se endurecen los protocolos contra el acoso sexual, se implementan guarderías para madres futbolistas durante entrenamientos y partidos o se habilitan salas de lactancia. Además, se creará un grupo de trabajo para atender casos individuales relacionados con la maternidad y la salud mental de estas.



"Este convenio mejora aspectos cruciales que antes eran problemáticos para muchas jugadoras. Hemos logrado avances en temas de acoso y maternidad que marcan un antes y un después", señaló Gutiérrez. Además, destacó que el convenio incluye medidas económicas como un plus de antigüedad, indemnizaciones mejoradas y un mecanismo de compensación por formación que destina el 50% a la cantera.



Firma del segundo convenio colectivo del fútbol femenino | EFE



Por su parte, Futbolistas ON calificó la firma como "un evento histórico". Según su presidente, Juanjo Martínez, "habrá mejores derechos y condiciones económicas que les permiten vivir del fútbol". Desde CCOO, Maite Sánchez también expresó su satisfacción por el acuerdo, que incluye "artículos exclusivos para las jugadoras".

AFE y UGT quedan desvinculadas: fuera del consenso