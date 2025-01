NSN y Stoneweg Places & Experiences llevan al Inter Miami CF a Latinoamérica en su gira de pretemporada

Stoneweg Places & Experiences, la división del grupo Stoneweg enfocada en experiencias culturales y de entretenimiento, junto a NSN (Never Say Never), ha hecho posible que el Inter Miami CF, el equipo de Lionel Messi, lleve a Latinoamérica una parte clave de su gira de pretemporada. Ambas compañías firmaron un acuerdo el pasado mes de noviembre para desarrollar proyectos en el ámbito deportivo.

Entrenado esta temporada por Javier Mascherano, el Inter Miami CF disputará un total de cinco partidos amistosos antes del inicio de la temporada oficial, tres de ellos en Centroamérica y Sudamérica organizados por NSN (Never Say Never) y Stoneweg Places & Experiences, en lo que supone una nueva colaboración entre las dos firmas.

The Americas Preseason Tour 2025, que arrancó en Las Vegas con un enfrentamiento contra el Club América mexicano el pasado 18 de enero, continuará ahora en tres paises: en Perú el día 29 de enero, en el Estadio Monumental de Lima, donde el rival será el Club Universitario de Deportes. El siguiente partido será en Panamá, el 2 de febrero, contra el Sporting San Miguelito, encuentro que tendrá lugar en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. El 8 de febrero, las Garzas de Miami se medirán al Club Deportivo Olimpia en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en Honduras. La gira culminará en Tampa (Florida) el 14 de febrero con un amistoso ante el Orlando City SC.

Joel Borràs, fundador y máximo responsable de NSN, ha afirmado que “para nosotros es un orgullo y una responsabilidad que el Inter Miami CF vuelva a confiar en nosotros para organizar esta gira. Tenemos a un equipo muy profesional sobre el terreno coordinado por nuestra oficina en México para cuidar todos los detalles”. Por segundo año consecutivo, NSN colabora con el Inter Miami CF en la organización de la gira de pretemporada tras la exitosa experiencia en 2024.

La expectación es máxima en Perú, Panamá y Honduras, donde miles de aficionados tendrán la oportunidad histórica de ver en directo a leyendas como Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba, ahora bajo la dirección de Javier Mascherano. Las entradas están se están vendiendo a buen ritmo.

Ssegundo proyecto conjunto

Con esta gira, Stoneweg Places & Experiences y NSN consolidan su papel como referentes en la organización de eventos de primer nivel que trascienden fronteras y unen a las comunidades a través del deporte. Las dos compañías firmaron en noviembre una alianza para desarrollar proyectos en el ámbito deportivo: el primero de ellos relacionado con el FC Helsingør, club que compite en la Second Division de Dinamarca. Ambas compañías están trabajando junto al equipo de dirección del equipo danés con el objetivo de lograr el crecimiento de la entidad en todas las áreas y potenciar la formación de jóvenes jugadores a través de la academia del club.

La nueva iniciativa conjunta para llevar al Inter Miami CF en su pretemporada supone la unión de fuerzas desde ambas compañías para ofrecer una experiencia excepcional tanto para el club como para los aficionados latinoamericanos.