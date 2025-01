2025: un año de transición en el deporte cargado de Mundiales y la Eurocopa femenina como revancha

Después de la tormenta siempre llega la calma, dice el refrán. El 2025 no será así, no obstante. Tras un año cargado intensamente de deporte, el año nuevo presenta todo un calendario digno de estudio. Partiendo de la Eurocopa femenina de fútbol hasta el legado del nuevo Mundial de Clubes, abarcando otras disciplinas como la Ryder Cup de golf o un sinfín de Campeonatos del Mundo en atletismo, triatlón, gimnasia rítmica, judo, esgrima, remo o escalada deportiva, entre muchos. El 2025 se perfila como uno de los más intensos en la memoria reciente. Aquí no hay calma que valga.



Tras un espectacular 2024 con los Juegos Olímpicos y la Eurocopa masculina, 2025 pone en el centro a las mujeres del balompié y a su peculiar cita en Suiza que se disputará del 2 al 27 de julio. Paralelamente, el Mundial de Clubes, una innovación para unir más aún del 'deporte rey' en los cinco continentes, se jugará del 15 de junio al 13 de julio y contará con el debut de dos españoles: el Real Madrid CF y el Atlético de Madrid. Además, la Liga de Naciones masculina llegará a su desenlace el 8 de junio, esperando encontrar con vida allí a los hombres de Luis de la Fuente.



Otra de las citas marcadas en rojo en el calendario de 2025 será la Ryder Cup en el mundo del golf. El torneo bienal que enfrenta a los equipos de Europa y Estados Unidos regresa del 26 al 28 de septiembre en el Bethpage Black Course, cerca de Nueva York. Europa buscará defender el título cosechado en 2023, mientras que Estados Unidos tratará de mantener su hegemonía siendo el anfitrión, tras haber triunfado en las dos últimas ediciones como locales. Por otro lado, el atletismo y la natación también contarán con destellos de protagonismo. El primero de ellos celebrará, tres años después, una doble cita: el de pista cubierta en marzo (Nanjing, China) y al aire libre programado para septiembre (en Tokio, Japón). Por su parte, Singapur albergará del 11 de julio al 3 de agosto los Mundiales de natación.



Europa ganó la Ryder Cup en 2023 con un superlativo Jon Rahm | EFE



El baloncesto también recibirá su cuota de atención con los Campeonatos de Europa masculino (del 27 de agosto al 14 de septiembre) y femenino (del 18 al 29 de junio). Entre tanto, estarán las Copas del Mundo del 3x3 (del 23 al 29 de junio), con ambas selecciones nacionales clasificadas para la cita, algo que no ocurría desde 2016. Por último, los mundiales de balonmano abrirán y cerrarán este 2025: del 14 de enero al 2 de febrero se disputará el masculino en Croacia, Noruega y Dinamarca; y el femenino será en Alemania y Países Bajos (26 de noviembre - 16 de diciembre).

Eventos clave del calendario deportivo por meses

ENERO | El Dakar inaugurará el año deportivo, como de costumbre, en Arabia Saudí (3-17), celebrándose paralelamente la Supercopa de España de fútbol en el país árabe (8-12). Después será el turno del Open de Australia de tenis (12-26) y el inicio del Mundial masculino de balonmano (a partir del 14). El día 31 arrancará, además, el Seis Naciones de rugby, el prestigioso evento que se prolongará hasta marzo.



FEBRERO | La Super Bowl LIX se dará el 9 de febrero en Nueva Orleans, mientras que el ciclismo cobrará más protagonismo con el UAE Tour femenino y masculino. Además, el Mundial de esquí alpino en Saalbach, Austria (4-16 febrero) prometen un gran espectáculo, así como el de Luge o el de Biatlón. Febrero también celebrará el Europeo por equipos mixtos de bádminton desde Bakú, Azerbaiyán (12-16).



MARZO | Indian Wells (tenis) marca el inicio de la temporada de primavera, mientras que el ciclismo nos lleva a las Clásicas como Strade Bianche (8 marzo) o la Milán-San Remo (22 marzo). El Europeo (6-9) y el Mundial (21-23) de pista cubierta en atletismo (21) serán dos de los puntos más álgidos, contando también con el inicio de la nueva campaña de la F1 (14-16) o el Mundial de patinaje artístico (24-30).



El relevo español 4×100 femenino durante los Mundiales de Atletimo de Oregon 2022 | EFE



ABRIL | Más ciclismo en abril, incluyendo la Dwars door Vlaanderen (2) y el Tour de Flandes (6). La Semana Santa trae la Itzulia vasca (7-12) y las espectaculares París-Roubaix femenina (12) y masculina (13). El golf celebrará el prestigioso Masters de Augusta (10-13) y tanto la halterofilia (13-21) como el judo (23-27) aparecen con sus respectivos continentales. Obligado también el Mutua Madrid Open (22-4) en tenis.



MAYO | Destacan ahora el Giro de Italia (9-1) y la Vuelta a España femenina (5-11). En fútbol, llegarán los desenlaces más esperados, como el de la UEFA Champions League (31). Carlos Alcaraz tratará de defender su conora parisina en tenis (25-10) y el espectáculo llegará con las 500 Millas de Indianápolis (25). Además, el rugby 7s concederá su Mundial (3-4), así como el squash (9-14), el primero del ciclo olímpico.



JUNIO | El verano deportivo comienza con la F1 en España (1) y la final de la Liga de Naciones (8). El atletismo brilla con pruebas de la Diamond League en Roma (6), Oslo (12), Estocolmo (15) y París (20), además de los Europeos por equipos en Madrid (27-29). El icónico Wimbledon estará de vuelta (30-13) y otros eventos como el Eurobasket femenino (18-29), el Mundial de Clubes (15-13) o sendos Mundiales en judo (13-20) y en la clase 470 de vela (6-14) serán también los protagonistas.



JULIO | Todo se intensificará en julio con eventos como el Tour de Francia (5-27) y el Giro de Italia femenino (6-13). En el fútbol, destacará la gran perla del 2025: la Eurocopa femenina (2-27), además de la Copa América femenina (12-2). Otros tantos eventos imperdibles del mes incluyen los Mundiales de natación en Singapur (11-3), los Mundiales de esgrima (20-30) o el Europeo de vóley playa (30-3).



AGOSTO | El ciclismo domina con los Mundiales de BMX (2-3) y el inicio de la Vuelta a España (23-14). En tenis, Cincinnati (7-18) abre paso al US Open (25-6) y en gimnasia rítmica los focos se concentrarán en Río de Janeiro y otro Mundial más (20-24). En agosto también estará el el Eurobasket masculino (27-14) y otras citas mundialistas en piragüismo sprint (20-24), voleibol (22-7) o bádminton (25-31).



Sepp Kuss con el maillot rojo, con Vingegaard y Roglic en la Vuelta de 2023 | EFE



SEPTIEMBRE | Muchos Mundiales. ¡Por doquier! En ciclismo en carretera (21-28); en atletismo (13-21) -con el Maratón de Berlín (21) también en el escaparate-; en lucha (13-21); en voleibol -ahora masculino- (12-28); en remo (21-18); en tiro con arco (5-12); o en escalada deportiva (21-28). Pero sin duda, las cámaras apuntarán a la Ryder Cup (26-28) en América o al Mundial Sub20 de fútbol masculino (27-19).



OCTUBRE | Y por si septiembre no tenía poca cita internacional, llegará octubre con más regalos para los amantes del deporte. Las disciplinas de piragüismo slalom (1-6), halterofilia (3-12), pentatlón moderno (8-12), tiro olímpico (8-19), ciclismo en pista (15-19), gimnasia artística. (19-25) y taekwondo (24-30), así como algunas clases de vela (7-12), también celebrarán sus respectivos Mundiales. ¡A disfrutar!



NOVIEMBRE | El deporte empezará a bajar el telón con eventos como las Finales WTA (1-8) y las ATP (9-16) en tenis, con el GP de Catar (30) como el penúltimo de la temporada de la F1 o el de la Comunidad Valenciana (16) en MotoGP. Otros eventos clave incluyen el Maratón de Nueva York (2) y el inicio del Mundial de balonmano femenino (24) o los Mundiales de gimnasia trampolín (6-9) y vóley playa (14-23).



DICIEMBRE | El adiós al año deportivo lo pondrán eventos muy puntuales. Por ejemplo, la F1 con su última cita de la temporada en Abu Dabi (7) o el maratón de Valencia (también el día siete). El Campeonato de Europa de Cross (14) también se lleva gran atención, junto con la Copa África de Naciones (21-18). Y, como de costumbre, el año culminará con las tradicionales carreras de San Silvestre (31).

2025: año de transiciones y nuevas historias