Cinco oros olímpicos, una Eurocopa y el adiós de Rafa Nadal: las claves del deporte español en 2024

Habituales en los últimos días del año, los repasos a todo lo que han dado de sí estos 365 días siempre se hacen complicados. Es difícil seleccionar unas victorias sobre otras o elegir unas hazañas o unos registros por encima de otros. Más aún en un 2024 en el que España se ha consolidado como potencia en el deporte. No solamente por su buen papel en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el no romper el 'techo de las 20 medallas' no debería empañar el trabajo de una delegación histórica.



Emotivas despedidas, cinceles grabando nombres en los anales nacionales, un verano caótico o el regreso de un futbolista masculino al reino de Midas 64 años después también han acaparado las portadas de la prensa deportiva durante este 2024. Este es el repaso que Vozpópuli ofrece a los hitos más destacados de los deportistas españoles en el último año. ¿Con cuál de todos ellos se quedan?

01 | 18 medallas olímpicas y 40 paralímpicas en París

En un año olímpico, raro sería no encontrarnos un breve resumen en este ranking, resultando difícil elegir momentos puntuales. España completó su particular senda parisina con 18 medallas en total: cinco oros, cuatro platas y nueve bronces. Las mayores alegrías llegaron de las manos de Florian Trittel y Diego Botín (vela; 49er), de Álvaro Marín y María Pérez (marcha), de la selección masculina de fútbol, de la femenina de waterpolo y de un estratosférico 'Air Jordan' Díaz (en el triple salto).



Imposible olvidarse, de entre otros muchos recuerdos, de la ilusión que causó el proyecto 'Nadalcaraz' (tenis), de aquella final de trap femenina (tiro olímpico) donde Mar Molné y Fátima Gálvez quedaron cuarta y quinta, repectivamente, o de la dolorosa medal race que apeó a Jordi Xammar y Nora Brugman (vela) no del primer puesto, sino también de las medallas. También llegaron gozos en el boxeo, celebrado España una nueva medalla -y por partida doble- después de 24 años de sequía, así como el ilusionante bronce de Sara Sorribes y Cristina Buçsa o la clasificación de dos parejas nacionales entre los ocho mejores del voley playa. Por dar menciones.



Por otro lado, los Juegos Paralímpicos también suscitaron júbilo en la delegación española. En total, 40 medallas: siete de oro, once de plata y veintidós de bronce. La incombustible Susana Rodríguez (triatlón PTVI), Sergio Garrote (crono H2) y Yassine Ouhdadi (5.000m T13) fueron los únicos deportistas capaces de defender la corona paralímpica, sumándose a ellos los demás oros de Íñigo Llopis (100m espalda S8), Anastasiya Dmytriv (100m braza SB8), Dani Molina (triatlón PTS3) y Ricardo Ten (crono C1). Mención aparte tendrá la reina de la natación española: Teresa Perales.



La delegación olímpica española durante la ceremonia de apertura | PARIS 2024

02 | Don Saúl Craviotto Rivero, sexto de España

Si hay alguien que también merece una mención especial este año es Saúl Craviotto. Don Saúl Craviotto Rivero. Natural de Lleida (1994), Saúl Craviotto se convirtió en el deportista español con más medallas en toda la historia de los Juegos Olímpicos el pasado jueves 8 de agosto. Fue entonces cuando se colgaba del cuello el bronce olímpico parisino, acompañado en aquel podio por el resto de integrantes de su incombustible K4 500: Rodrigo Germade, Marcus Walz y Carlos Arévalo. Su sexta medalla olímpica, una más que su compañero palista David Cal (5), ya destronado.



Saúl Craviotto festeja su sexta medalla olímpica en los Juegos de París 2024 | EFE

03 | Teresa Perales y sus 28 medallas paralímpicas

El bloque olímpico lo cierra la gran Teresa Perales. ¿Quién si no? La zaragozana igualó el pasado sábado 31 de agosto el registro de medallas olímpicas que proclamaban al estadounidense Michael Phelps como el segundo nadador más laureado de la historia, respetando el flamante registro de otra nadadora americana, Trischa Zorn, con 55 medallas paralímpicas en su palmarés. En total, Perales y Phelps presumen de haber conseguido un total de 28 preseas en unos Juegos. Teresa Perales: siete oros, diez platas y once bronces en siete citas paralímpicas (desde Sídney 2000).



Teresa Perales presume de su medalla de bronce lograda en París 2024 | CPE

04 | La Eurocopa de la España de Luis de la Fuente

La simbiosis perfecta en los años olímpicos es la puesta en escena de la Eurocopa. Más aún si España se proclama campeona y consigue, con ello, convertirse en la selección más laureada del continente. Los antecedentes: una época de escasez, sin virtudes, sin juego, sin prácticamente ideas. Tuvo que llegar Luis de la Fuente, uno de la casa con formación en las categorías inferiores y que ya fue plata olímpica en Tokio 2020, para devolver a toda España la ilusión. Un torneo inmaculado, perfecto en casi todos los sentidos y con jugadores llenos de resiliencia como protagonistas.



La selección española celebra la Eurocopa 2024 disputada en Alemania | EFE

05 | Los Balones de Oro de Rodrigo y Aitana Bonmatí

La gala de 2024 del Balón de Oro, celebrada en el prestigioso Teatro del Chatelet de París, encumbró al fútbol español con los galardones a Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí. Después de 64 años, España volvió a celebrar que 'uno de los suyos' se convertía en el mejor jugador de este 2024. El ancla de la selección española y del Manchester City coronaba con el exitoso galardón dorado una de sus mejores temporadas: nueve goles y doce asistencias conquistando además la Premier League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el conjunto de Pep Guardiola y la Eurocopa con Luis de la Fuente. Luis Suárez estará muy orgulloso.



Aitana Bonmatí y Rodri Hernández, Balones de Oro 2024 | EFE

06 | El dominio excelso del FC Barcelona femenino

Otra temporada más que enmarcar en los anales blaugranas. El FC Barcelona lo conquistó todo en 2024: LaLiga F (únicamente empatando -contra el UD Levante- un encuentro de los 30 disputados), la Copa de la Reina (ganándole 8-0 a la Real Sociedad), la Supercopa de España (con un 7-0 en la final ante los valencianos) y la prestigiosa UEFA Women's Champions League. Tercer título continental para el FC Barcelona, el segundo de forma consecutiva. Los registros individuales también así lo avalan: Salma Paralluelo anotó 34 goles en todos los torneos, la noruega Caroline Graham Hansen 32 goles y 28 asistencias y Mariona Caldentey, ahora jugadora del Arsenal FC, 20 tantos y 18 pases clave de gol. Además, la Balón de Oro 2024, Aitana Bonmatí, sentenció una temporada redonda donde en dicha gala, France Football reconoció al club blaugrana como el mejor equipo femenino del mundo en 2024.



El FC Barcelona femenino se proclamó campeón de la Champions League 2024 | EFE

07 | Ilia Topuria, bicampeón en peso pluma de la UFC

Lo consiguió y lo defendió con éxito. Ilia Topuria es, sin duda alguna, uno de los nombres de este 2024. Primero fue en el mes de febrero, donde consiguió fulminar al australiano Alexander Volkanovski en dos asaltos para conseguir el sueño de toda una vida: destronar al mejor campeón de la historia del peso pluma y ser el nuevo rey mundial de las 145 libras de la UFC. Después, en octubre, confirmó su presencia entre los cabezas de las artes marciales mixtas. 'El matador' se juntó en el ring con el estadounidense Max Holloway, el infranqueable competidor que jamás había sido noqueado en la UFC. Sin embargo, Torupia confirmó haber llegado para cambiar la historia. Blessed cayó a plomo en el tercer asalto sobre el octágono de Abu Dhabi para certificar al hispano-georgiano como una de las mayores sorpresas del 2024.



Ilia Topuria después de noquear al estadounidense Max Holloway en octubre | EFE

08 | Carlos Sainz y Cristina Gutiérrez, historia del Dakar

Otra de las grandes noticias deportivas del año llegó en el motor, concretamente desde Arabia Saudita. El Rally Dakar 2024 culminó de manera histórica con dos victorias españolas, consolidando así a Carlos Sainz como una leyenda viva del automovilismo, tras lograr su cuarto título profesional: 2010, 2018, 2020 y 2024; y añadiendo a una nueva figura en el escaparate: Cristina Gutiérrez. Esta odontóloga burgalesa logró imponerse en la categoría Challenger, convirtiéndose en la primera mujer española en ganar el Dakar y la segunda mujer en el mundo en obtener el 'Touareg', un logro solo precedido por la piloto alemana Jutta Kleinschmidt (2001).



Cristina Gutiérrez se convirtió en 2024 en la segunda mujer en ganar el Dakar | EFE

09 | Carlos Alcaraz crece de la mano de los Grand Slam

Es una de las grandes ilusiones de España de cara al futuro del deporte. Carlitos ya se hizo un hueco entre los grandes la temporada pasada y en esta ha confirmado sus credenciales. Sobre todo tras sumar otros dos Grand Slam a su palmarés: Roland Garros y su segundo Wimbledon. Además, el tenista de El Palmar también se hizo en este 2024 con los títulos de Indian Wells (Master 1.000) y Pekín (ATP 500). Cuatro trofeos que lo aúpan hasta el tercer puesto del ránking ATP. Solamente el número uno, el italiano Jannik Sinner, ha logrado opacar un año en el que el murciano también conquistó la plata olímpica en París. Por si fuera poco, el joven Rafa Jódar ganó el título individual masculino del US Open Junior 2024. Otro motivo de ilusión.



Carlos Alcaraz, campeón de la 'Copa de los Mosqueteros' en 2024 | EFE

10 | Málaga despidió a Nadal: el último 'raquetazo' de Rafa

Como bien apuntó una histórica y excelsa portada de L'Équipe, 'Y la tierra se detuvo'. Hasta aquí el camino profesional de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Rafa Nadal colgó la raqueta tras la Copa Davis. No tanto como le hubiera gustado, tras caer España derrotada ante la selección de Países Bajos en los cuartos de final, pero sí bien arropado, entre el público español y otras leyendas del tenis. Nadal, campeón de 22 Grand Slam, más de 90 títulos ATP y dos veces oro olímpico, ya es historia del tenis. ¡Qué suerte han tenido muchos de disfrutarlo!



Rafa Nadal se despidió del tenis profesional este año en Málaga | EFE

MENCIÓN ESPECIAL | Las retiradas españolas en 2024

No obstante, la retirada de Rafa Nadal no es la única de un deportista español de élite en este 2024. La campeona de Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017), Garbiñe Muguruza, también decidió colgar su raqueta este año. El fútbol lloró las despedidas de nombres como Andrés Iniesta, el héroe del Mundial 2010, Jesús Navas, Raúl García, Thiago Alcántara o Virginia Torrecilla, entre muchos más. Todos ellos están presentes en el olimpo del deporte rey. En baloncesto, dijeron adiós más emblemas nacionales:: Rudy Fernández, Sergio 'Chacho' Rodríguez, Marc Gasol, la gran Leonor Rodríguez o la subcampeona olímpica en 3x3, Vega Gimeno, son algunos ejemplos.



En atletismo, el marchador Álvaro Martín cerró su dilatada carrera profesional tras ganas dos medallas olímpicas en París 2024, siguiendo así las pisadas de Javier Cienfuegos (lanzamiento de martillo) o Aarui Bokesa (gran relevista). Joan Cañellas, Antonio García, Viran Morros o la 'todopoderosa' 'Shandy' Barbosa colgaron sus botas en balonmano. En ciclismo, Luis Ángel Maté y Gorka Izagirre escaparán del pelotón y en triátlon, el bueno de Javier Gómez Noya, medalla de plata en los Juegos de Londres 2012, también pondrá punto y final a su carrera deportiva profesional.



Dos iconos nacionales del vóley playa, Pablo Herrera y Liliana Fernández, también se despidieron de la arena, mientras que Alfonso ‘Sete’ Benavides, bronce olímpico en Londres, puso punto y final al piragüismo. Otros nombres destacados en esta sección fueron Patricia Pérez y Ana Arnau en gimnasia rítmica; la capitana Lola Riera y María López en hockey hierba y Blai Mallarach y Laura Ester en waterpolo.

MENCIÓN ESPECIAL II | Carolina Marín nos rompió el alma