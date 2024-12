Los Juegos de París 2024 iluminan el año deportivo en clave internacional: Djokovic, Marchand o Biles

El año que pone fin a una Olimpiada -el período de cuatro años comprendido entre dos celebraciones consecutivas de los Juegos Olímpicos- y que abre otra nueva es digno de presentar un apartado propio con aquellos momentos más relevantes del deporte a escala internacional. Aglutinar esto con el resumen anual nacional dejaría ocultos grandes momentos deportivos del año que también merecen protagonismo.



De este modo, este es el repaso que Vozpópuli ofrece a los hitos más destacados de los deportistas internacionales en 2024. ¿Con cuál de todos ellos se quedan?

01 | Los Juegos de la XXXIII Olimpiada: París 2024

La paridad de género y la espectacularidad fueron las dos grandes protagonistas de unos Juegos Olímpicos que pasaran a la posteridad por un sinfín más de razones. La ciudad de la luz se iluminó el viernes 26 de julio con la luz y el calor de la antorcha olímpica, esa misma que tuvo el honor de ser portada durante un tiempo por Rafa Nadal. A partir de ahí en adelante, 16 jornadas muy intensas de deporte con la participación de hasta 206 delegaciones nacionales diferentes. Así, imnumerables deportistas optaban a la gloria olímpica, con logros particulares en el horizonte. Un claro ejemplo es el del mítico tenista serbio Novak Djokovic. En la capital francesa, el ganador de 24 Grand Slam se hizo con la medalla de oro y con el Golden Slam.



No fue el único nombre propio destacado, no obstante. El luchador cubano Mijaín López se convirtió en el primer deportista en ganar el oro en cinco ediciones olímpicas consecutivas, despidiéndose por todo lo alto de los tatamis. La jinete alemana Isabel Werth también se hizo con la medalla dorada en doma clásica por equipos. Esta fue la séptima vez que la amazona logra el primer puesto en una edición olímpica -la primera mujer en conseguir tal hazaña-, lográndolo además en Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Pekín 2008, Río 2016 y Tokio 2020. El tenista de mesa Ma Long se proclamó el chino olímpico más laureado de la historia con seis preseas doradas al ganar también el oro por equipos en París 2024.



También fueron inolvidables las victorias del ciclista belga Remco Evenepoel, las de los atletas Noah Lyles y Femke Bol o la del judoka francés Teddy Rinner. Además, en lo que se refiere a las primeras medallas de oro en la historia de una delegación, destacaron los triunfos de Julien Alfred (de Santa Lucía) y de Thea LaFond (de Dominica). Dos últimos apuntes para el recuerdo. Primero, la inmejorable imagen del surfista Gabriel Medina tras conseguir la impresionante puntuación de 9,90; tomada por Jerome Brouillet. Segundo, una polémica que dio la vuelta al mundo: el dominio impoluto de la púgil argelina Imane Khelif y la controversia con su sexo biológico.



El peruano Gabriel Medina 'vuela' sobre una ola en París 2024 | JEROME BROUILLET

02 | Leon Marchand abraza la historia y amenaza a Phelps

El rugido de un abarrotado Stade de France -en plena joranda de atletismo- durante los dos minutos escasos en los que Leon Marchand nadó en el Centro Acuático hacia el oro en los 200m estilos pasará a la historia. Fue una de las cuatro muescas del galo, en concreto la última cosechada, quien también reinó en los 200m braza, en los 400m estilos y en los 200m mariposa con un último viraje espectacular en el que dejó a cuadros al portentoso húngaro Roland Mikler. Con cuatro récords olímpicos, el 'Rey León' se erigió en el monarca absoluto de un país cuyo último rey y emperador fue Napoleón. El primer bracista de la historia convertido en dominador de los estilos tiene 22 años y apunta a repetir hazaña en Los Ángeles 2028, donde la supremacía de Michael Phelps podría empezar a verse algo más empañada.



Leon Marchand fue el protagonista indiscutible de los Juegos de París 2024 | EFE

03 | París redime a Simone Biles: tres medallas de oro más

El homólogo femenino de Marchand fue, también sin lugar a dudas, Simon Biles. La gimnasta americana era uno de los grandes focos de atención tras permanecer apartada de los aparatos durante el último ciclo olímpico. No defraudó: Biles logró alzarse con tres medallas de oro -la competición por equipos, el concurso completo y en salto, obviamente- en las cinco finales que disputó, sumando siete medallas doradas olímpicas en toda su carrera -once preseas en total-. Aún podría quedarle un último reto: los Juegos de Los Ángeles; su cuarta cita olímpica con 31 años. Allí podría destronar a la mítica rusa Larisa Latyinina, quien obtuvo hasta nueve oros.



Simon Biles conquistó con Estados Unidos el oro olímpico por equipos femenino | EFE

04 | Lautaro corona a Argentina en Ámerica por 16ª vez

Si la selección española congregó casi todo el protagonismo futbolístico europeo en 2024, en Ámerica sucedió algo parecido con Argentina. El combinado de Lionel Scaloni fue campeón de la CONMEBOL Copa América y mantuvo el liderazgo en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En todo el año, la 'Albiceleste' disputó 16 partidos, logrando 12 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Entre ellas los seis partidos ganados en la conquista de su 16° título en el torneo más antiguo de selecciones. Lautaro Martínez fue el máximo goleador del torneo con cinco tantos, incluyendo el decisivo en la final ante Colombia. Además, también anotó 11 de los 33 goles de la selección en todo el año. Es más, muchos apoyaban su candidatura al Balón de Oro.



Argentina conquistó la Copa América 2024 de la mano de Lautaro Martínez | EFE

05 | Los tres récords del mundo de Armand Duplantis

Armand Duplantis sigue desafiando los límites del atletismo. El sueco tiene un gran rival, llamado historia. 'Mondo' empezó la temporada estableciendo un nuevo récord del mundo en 6.24 metros en Xiamen, China. El anterior (6.23m) se lo anotó él también la temporada pasada -durante septiembre- en Eugene, Estados Unidos. Centró los Juegos de París como su gran atractivo y Duplantis toco el cielo. Tanto que casi no entra ni en la foto que subió después la organización a Instagram. El Stade de France impulsó al sueco a superar los 6.25 metros -y la medalla de oro, obviamente-. Sin embargo, él no se detuvo ahí. En la Diamond League de Silesia, Polonia, apenas días después, volvió a hacer historia al alcanzar los 6.26 metros en su segundo intento. Décimo récord mundial consecutivo para 'Mondo', una hazaña que refleja su dominio absoluto en la pértiga con solo 24 años. Dejen más sitio.



El sueco Armand Duplantis logró colgarse la medalla de oro en París 2024 | EFE

06 | Tadej Pogačar: historia para los anales del ciclismo

Tadej Pogačar protagonizó una de las temporadas más impresionantes del ciclismo en ruta profesional, brevemente cegado por los dos oros conseguidos en París por Remco Evenepoel. El esloveno conquistó dos de las tres 'Grandes Vueltas': el Tour de Francia y el Giro de Italia -una hazaña no frecuentada desde 1998, con el italiano Marco Pantani en el foco-, ausentándose de la ronda española, una de sus grandes asignaturas pendientes, por una cuestión de mera preparación física. Además, Pogačar también se llevó el Mundial de fondo en carretera y clásicas e icónicas pruebas como Lieja-Bastoña-Lieja, Lombardía o la Volta a Cataluña, siendo superado únicamente en la Milán-San Remo, donde fue derrotado por el belga Jasper Philipsen y el Gran Premio de Quebec (Canadá), donde fue séptimo.



El ciclista esloveno Tadej Pogačar tras ganar el Tour de Francia 2024 | EFE

07 | Gloria para los Celtis, leyenda para LeBron James

En la madrugada del 18 de junio, los Boston Celtics ponían el punto final a una de las ediciones de la NBA más memorables. Los Celtics se convirtieron en la franquicia con más anillos de todo Estados Unidos, alzándose con su décimo octavo título para dejar atrás a Los Angeles Lakers (17). 16 años han tardado en volver a conseguirlo, eso sí. La diferencia la marcó el estadounidense Jaylen Brown, nombrado MVP de las finales ante Dallas Mavericks. Sin embargo, esta campaña tuvo otro protagonista. Tuvo que ser LeBron James: se convirtió en el primer jugador de la NBA en llegar a los 40.000 puntos y en disputar un partido oficial junto a su hijo, Bronny James.



Los Boston Celtics se proclamaron campeones de la NBA en 2024 | EFE

08 | Jannik Sinner, a la altura del impoluto legado del 'Big 3'

Unos se van, otros llegan. Es ley de vida. Jannik Sinner (número uno del ranking mundial) fue el indiscutible protagonista del tenis en todo el 2024, marcando un año extraordinario. Lideró el escalafón de principio a fin, ganó ocho títulos ATP, incluyendo dos Grand Slams -el Abierto de Australia y el US Open americano- y acumuló 73 victorias frente a solo seis derrotas, entre ellas las que lo consagraron en las ATP Finals o la reciente Copa Davis. El italiano ha encontrado en Carlos Alcaraz a su mayor aliado para marcar un nuevo capítulo de la historia de este deporte. No obstante, la polémica fue el otro faro que opaco por momentos al joven tenista de San Candido. Tras Indian Wells, Sinner dio positivo por clostebol hasta dos veces.



El tenista italiano Jannik Sinner celebra la conquista del US Open 2024 | EFE

09 | Max Verstappen, tetracampeón mundial en Fórmula 1

El sexto tetracampeón en la historia de la Fórmula 1. No siempre lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En la "ciudad del pecado", Max Verstappen ganó su apuesta más osada, la de convertirse en el campeón del Mundo por cuarto año consecutivo. Por primera vez desde su coronación inicial en Abu Dhabi en 2021, el título de pilotos estuvo disputado hasta los últimos segundos, acosado por Lando Norris, que además le arrebató el doblete, asegurando para McLaren la corona de constructores. Su campaña no quedó tampoco exenta de polémica. Max terminó dos veces penalizado por incidentes con Norris; se enfrentó con la FIA por las sanciones hacia su conducta; protagonizó fuertes cruces con George Russell fuera de la pista; no contó para nada con su excompañero Sergio Pérez; y para colmo, Max fue retrasado cinco puestos en Sao Paulo por un cambio en el motor fuera del periodo reglamentario y otros 12 por una bandera roja en aquella misma clasificación.



El neerlandés Max Verstappen gana el campeonato mundial de F1 2024 | EFE

10 | Scottie Scheffler convierte en oro todo lo que toca

El último nombre a destacar en este resumen proviene del golf. Es el de Scottie Scheffler, que ha dominado el PGA Tour en 2024 de principio a fin. El jugador de Nueva Jersey ha acumulado siete títulos en el circuito -ocho triunfos en toda la campaña-, entre ellos el prestigioso Masters de Augusta, la defensa exitosa del Players Championship y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Además, Scheffler se consagró como el primer jugador en defender 'The Players'. La temporada culminó con su triunfo en el Hero World Challenge (HWC), un evento reducido a 20 participantes que, aunque no computa oficialmente en el historial del PGA, reafirmó su condición como el imbatible número uno indiscutible del mundo.



Scottie Scheffler celebra su triunfo en París 2024 y su oro olímpico | EFE

MENCIÓN ESPECIAL | Kansas City llora tras la Super Bowl

El 11 de febrero de 2024, los Kansas City Chiefs se coronaron bicampeones de la NFL tras vencer a los San Francisco 49ers 25-22 en la Super Bowl LVIII, disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Esta edición será recordada por dos motivos, principamente. El primero por ser un duelo resuelto en el tiempo extra, cuando el mariscal de campo Patrick Mahomes conectó un pase de touchdown de tres yardas con el receptor Mecole Hardman, sellando la victoria para los Chiefs. El segundo motivo tuvo lugar días después, durante el desfile de celebración en Kansas City. El jolglorio por celebrar el segundo título consecutivo se vio empañado por un trágico tiroteo. El incidente dejó al menos un muerto y 22 heridos, incluyendo ocho niños; y las autoridades detuvieron a dos sospechosos armados ese mismo día.