Luis de la Fuente: la tirita que volvió a unir a España

"Luis de la Gente" despide el 2024 con la satisfacción de haber liderado a España hacia uno de los años más gloriosos de su historia futbolística. Bajo su dirección, la selección nacional masculina se coronó campeona de Europa en el Olímpico de Berlín de Alemania, recuperando la ilusión y el "espíritu del 2010" que llevó a España a lo más alto del fútbol mundial. El único espíritu capaz de ver unido a todo el país.



Oriundo de Haro, La Rioja, Luis de la Fuente es un hombre que conoce el fútbol de España como muy pocos. Como jugador, destacó en el Athletic Club y en el Sevilla FC durante los años 80. Su transición a los banquillos comenzó en el Bilbao Athletic en 2009, pero su verdadero legado se construyó en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde trabajó en las categorías inferiores. Allí también cosechó éxitos significativos, incluyendo un oro en el Europeo Sub21 de 2019 o la plata olímpica en los Juegos de Tokio 2020, que lo catapultaron directamente al cargo de seleccionador absoluto en 2023 tras la salida de Luis Enrique Martínez.



Luis de la Fuente durante un encuentro de España en los Juegos de Tokio 2020 | EFE



La etapa inicial de su gestión no estuvo exenta de retos. España venía de una actuación decepcionante en el Mundial de Catar 2022 y afrontaba la salida del controvertido Luis Rubiales de la presidencia de la RFEF. Sin estrellas en el once que deslumbraran como antaño, De la Fuente tuvo que construir un equipo competitivo desde las bases, confiando en la mezcla de juventud y experiencia. Una derrota en Escocia durante el segundo partido de las clasificatorias para dicha el torneo continental de este verano -28 de marzo, 2023- hizo saltar las alarmas. Pero desde entonces, el riojano no ha hecho más que consolidar su visión táctica en un equipo que cada vez ilusiona más con la segunda 'estrella'. Habrá que esperar a 2026.

El año soñado bajo la luz de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 en Alemania fue el momento cumbre del año. España desplegó un estilo de juego eficaz y reconocible, destacando la velocidad por las bandas y un enfoque colectivo -digno de comparativas con el 'tiki-taka' de 2010- que dejó atrás a los mejores combinados europeos. Italia en la fase de grupos, la propia anfitriona en cuartos, la subcampeona del mundo Francia en semifinales y la siempre temida Inglaterra en la final. Todas se arrodillaron ante el combinado de Luis de la Fuente.



"Formamos una gran familia en Alemania. Fuimos paso a paso, dándonos cuenta de que podíamos lograrlo", declaró el seleccionador al finalizar la competición. Es más, la imagen del riojano alzando el trofeo al cielo de Berlín tras la final del 14 de julio se ha convertido en un icono del 'renacer' de 'La Roja'. Un nuevo capítulo de la historia.



Luis de la Fuente celebra la conquista de la Eurocopa 2024 | EFE



De la Fuente es reconocido por su talante humilde y cercano, contrastando con perfiles más polarizantes de seleccionadores anteriores. Su estilo de liderazgo ha sido clave para mantener la calma en un puesto que suele estar bajo intenso escrutinio. Como él mismo define: “Hemos recuperado ese espíritu del 2010 que sacó a todos los españoles a las calles del país”. Porque esta Eurocopa también será recordada como tal. Una fuerte unión que llevaba catorce años dormida.



Los datos no mienten. Como era de esperar, la emisión de la final de la Eurocopa (en La 1 de RTVE) reventó los audímetros logrando un espectacular 78.7% de share y más de 13 millones de especadores de audiencia media, según el informe que facilitó en su momento la consultora Dos30' a partir de los datos recogidos por Kantar Media. Además, casi 19 millones de espectadores sintonizaron con el partido esa noche.



Sin embargo, el seleccionador nacional enfrenta ahora un caballo de batalla personal: la renovación de su contrato. Pese a los logros, la situación administrativa de la RFEF, marcada por la entrada de un nuevo presidente tras un periodo de interinidad, ha retrasado el reconocimiento de su estatus como campeón de Europa. Así, Luis de la Fuente expresó públicamente su frustración: "No es nada lógico que el vigente campeón de Europa no tenga ofertas o una propuesta de contrato actualizado".



Ahora, con la llegada del nuevo presidente de la Federación, Rafael Louzán, las aguas volvieron a su cauce. Louzán manifestó públicamente estos días que mejorar las condiciones del seleccionador era una prioridad, poniendo fin a la incertidumbre y asegurando que De la Fuente pueda mirar al futuro de la Selección con confianza.

El porvenir de 'La Roja': consolidar y soñar con el Mundial