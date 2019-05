Si quieres adelgazar pero no eres ni de hacer dietas ni de ir al gimnasio, deberías probar el ayuno intermitente.

Se trata de una tendencia muy popular que consiste en no controlar tanto el qué comes sino cuándo lo haces. No tienes por qué pasar hambre y es una forma muy efectiva de perder peso sin hacer apenas esfuerzo. Te contamos de qué va.

El método infalible para perder peso

El ayuno intermitente es un patrón alimentario que alterna entre períodos de ayuno y de alimentación, como su propio nombre indica.

Los métodos comunes de esta tendencia incluyen ayunos diarios de 16 horas o de 24 horas durante dos veces por semana.

Aunque parezca novedoso, el ayuno ha sido una práctica extendida desde hace miles de años. Los antiguos cazadores-recolectores no tenían supermercados, frigoríficos ni alimentos disponibles todo el año. Como consecuencia, a veces pasaban horas o días sin comer nada.

Los defensores del ayuno intermitente aseguran que seguirlo es la forma más natural de alimentarse, ya que comer tres, cuatro o cinco veces al día, dicen, es innecesario.

Por qué nos hace perder peso

Si haces ayunos diarios de 16 horas, tendrás que hacer la última comida del día a las 4 de la tarde si desayunas a las 8. O cenar a tu hora pero saltarte al día siguiente el desayuno (sólido) y hacer la comida de medio día de forma normal. Es decir, es bastante fácil de seguir.

Si interrumpimos la ingesta de alimentos durante 16 horas, conseguimos varias cosas:

Reducción del número de calorías que ingerimos.

Modificar los niveles hormonales para facilitar la quema de grasa, como aumentar la liberación de noradrenalina , una hormona que facilita la pérdida de peso.

, una hormona que facilita la pérdida de peso. Disminuir el azúcar en sangre , lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar.

, lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar. Acelerar el metabolismo del 3,6 al 14%, según varios estudios.

Avalado por la ciencia

No son pocas las investigaciones que apuntan a que el ayuno intermitente puede ser una herramienta muy eficaz para perder peso.

Un estudio de 2014 descubrió que este patrón de alimentación puede hacernos perder de un 3 a 8% de nuestro peso en un periodo de 3 a 24 semanas.

Al reducir la ingesta de calorías, este método garantiza la pérdida de peso siempre y cuando no te des atracones

Otra investigación concluyó que el mostró que el ayuno intermitente causa menos pérdida muscular que la producida por las dietas de restricción calórica.

No obstante, si vas a hacerlo, no debes hincharte a comer tras el periodo de ayuno, pues entonces no serviría de nada. Si tienes problemas de ansiedad con la comida, estrés o derivados, este método no es para ti. Eso sí, puedes probarlo y ver si te funciona.

Tipos de ayuno intermitentes

Antes te hemos mencionado el ayuno intermitente de 16 horas, pero hay más maneras de hacerlo. Los más populares son estos:

El método 16/8: es el que te hemos contado, y consiste en restringir tu periodo de comidas a 8 horas y ayunar durante las 16 restantes.

es el que te hemos contado, y consiste en restringir tu periodo de comidas a 8 horas y ayunar durante las 16 restantes. Eat-Stop-Eat: es el ayuno durante 24 horas, una o dos veces por semana. Las personas que lo hacen no comen nada de la cena de un día hasta la de la jornada siguiente.

es el ayuno durante 24 horas, una o dos veces por semana. Las personas que lo hacen no comen nada de la cena de un día hasta la de la jornada siguiente. La dieta 5/2: se consumen solo 500–600 calorías en dos días no consecutivos de la semana, y se come normalmente los otros cinco días.

Al reducir la ingesta de calorías, todos estos métodos garantizan la pérdida de peso siempre y cuando no compenses a la hora de volver a comer, te des atracones o no te alimentes de forma sana. El más seguido, no obstante, es el 16/8.

¿Te vas a animar a probarlo, lector? ¿Cuánto quieres adelgazar?