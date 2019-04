Cómo adelgazar dos kilos en una semana: cinco sencillos trucos que funcionan

Se acerca el veranito y todos queremos adelgazar para lucir bien en la playa. Los meses fríos son generosos porque nos permiten esconder todo lo que nos sobra, pero en los de calor, amigo, todo se nota.

Si, como nosotros, estás temeroso de probarte la ropa del año pasado y ver que no te cierran ni las bermudas, debes empezar a tomarte el asunto con seriedad desde ya.

No es necesario que hagas dietas ni te sometas a un estricto plan de adelgazamiento para perder peso de cara al verano, solo has de alimentarte de forma inteligente, siguiendo los pasos correctos y en la dirección indicada.

De hecho, si sigues los cinco pasos que te indicamos a continuación, podrás adelgazar hasta dos kilos por semana. Atento:

1) Reducir el azúcar y el almidón

La parte más importante a la hora de adelgazar es el control de los hidratos de carbono. No solo adelgazarás mucho rápido, sino que tendrás mucho menos hambre durante el día y acabarás comiendo muchas menos calorías.

Si no le das carbohidratos a tu cuerpo, éste se alimentará de la grasa acumulada, haciéndote perder peso sin esfuerzo. Además, evitarás los picos de insulina: si consumes hidratos, te darán subidas de azúcar en sangre, lo que hará que te sientas muy cansado cuando tu cuerpo la haya procesado.

Dejar de consumir hidratos de carbono, o reducir al máximo su consumo, te hará perder peso rápidamente sobre todo las primeras semanas, ya que sentirás que te deshinchas. En los primeros días eliminará sobre todo agua del cuerpo.

Como has reducido o eliminado los hidratos refinados y el almidón de tu dieta no te queda otra que alimentarte de los otros grupos de alimentos: proteínas, grasas y verduras.

Ojo, no vale cualquier cosa. La proteína debes obtenerla de la carne (pollo, cordero, cerdo...), del pescado y el marisco (salmón, trucha, calamares...) y de los huevos (no más de tres yemas a la semana).

El consumo de proteínas no solo hará que adelgaces, sino que también acelerará tu metabolismo. Quemarás de 80 a 100 calorías más por día, sin hacer nada más. Otra parte buena es que no dispara tu insulina, lo que mantendrá tus antojos a raya durante todo el día.

3) Comer verduras

La mayoría de las verduras tienen calorías negativas, así que no tienes que temer en comer todas las que necesites. Puedes llenarte el plato hasta arriba de verde, que no vas a engordar, al revés. Ojo, si son ensaladas, cuidadito con los aderezos, que pueden echar por tierra tu plan por completo.

Una dieta basada principalmente en carne, pescado y verduras contiene toda la fibra, vitaminas y minerales que necesitas para estar saludable, así que ya sabes.

En cuanto a qué verduras son las idóneas, tienes el brócoli, la coliflor, las espinacas, los tomates, las coles de Bruselas, el repollo, las acelgas, la lechuga y el pepino, entre muchos otros.

4) Elegir bien qué grasa comer

La grasa tiene muy mala fama, incluso más que el azúcar, cuando lo cierto es que es buena para adelgazar si la elegimos bien.

No toda la grasa es igual de válida para perder peso. Además, te quitará el hambre. Si lo haces bien y solo consumes verduras, carne y pescado, necesitarás un poco de 'consistencia' para no desfallecer (y para que la comida sepa más o menos decente).

Por eso, puedes tomar (con moderación) aceite de oliva, de coco y de aguacate. El mejor, por supuesto, es el de oliva.

Sí, amigo, no todo iba a ser pan comido. Has de moverte un poco, sobre todo si quieres adelgazar rápido y no quedarte flácido tras la pérdida de peso.

[Ejercicios para tener vientre plano]

Lo suyo es que acudas unas tres o cuatro veces por semana al gimnasio y que hagas un poco de cardio (andar, correr, bicicleta...) y pesas (si creas músculo adelgazarás más rápido, ya que éste quema más calorías y acelera el metabolismo).

Y esto es todo, lector. ¡Dale duro!